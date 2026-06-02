Lando Norris: Ferrari estará en la pole para el GP de Mónaco 2026

Lando Norris y McLaren señalaron a Ferrari como el favorito para el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 de este fin de semana debido a la fortaleza de la Scuderia en las curvas de baja velocidad.

El Ferrari SF-26 ha mantenido una fortaleza de larga data del linaje de coches de F1 de Maranello al ser fuerte en las curvas de baja velocidad y en la tracción, lo que será una enorme ventaja en el altamente técnico circuito urbano de Monte Carlo. Mientras tanto, su déficit de potencia frente a los coches con motor Mercedes será mucho menos perjudicial.

Por eso el vigente campeón del mundo Norris estaba convencido de que Charles Leclerc o Lewis Hamilton serían los favoritos previos al evento para triunfar en Mónaco.

"Sinceramente, creo que Ferrari estará en la pole el próximo fin de semana en Mónaco", dijo Norris después del Gran Premio de Canadá. "Su rendimiento en baja velocidad es mucho mejor que el de todos los demás.

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"Tengo ganas de Mónaco porque es Mónaco. Tuve un buen resultado allí el año pasado y fue uno de mis mejores y más emocionantes fines de semana. Pero creo que en los lugares donde sabemos que estamos sufriendo, no es algo que me dé confianza para decir que vamos a ser increíbles. Pero nunca se sabe."

Cuando Motorsport.com le trasladó a su jefe de equipo Andrea Stella las palabras de Norris, el italiano estuvo de acuerdo con la valoración de su piloto.

"Cuando observamos la superposición basada en la velocidad del GPS, podemos ver que Ferrari es definitivamente un chasis competitivo en las curvas, como en el primer sector", argumentó. "Y no es solo un sector de baja velocidad, sino también un sector con pianos. Y normalmente estas características tienden a verse recompensadas en un circuito como Mónaco.

"Además de eso, vemos, por ejemplo en Canadá, que Ferrari pierde tiempo en las rectas, pero no hay mucho de eso en Mónaco. Así que creo que Lando tiene bastante razón al ver a Ferrari posiblemente como el coche favorito para la pole en Mónaco."

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Al evaluar el propio rendimiento de McLaren con su MCL40 mejorado, Stella cree que su equipo también puede estar en la pelea después de que Norris ganara la carrera el año pasado.

"Definitivamente podemos decir que, al nivel actual de desarrollo, el McLaren probablemente se adapta mejor a las curvas de baja velocidad que a las curvas de velocidad media y alta, donde vemos a Ferrari y Mercedes siendo superiores", dijo.

"Esto debería colocarnos en una buena posición para Mónaco. Al mismo tiempo, a diferencia de lo que parece, en Mónaco hay algunas curvas de velocidad media y alta. La curva Casino está a más de 150 km/h, Tabac a 170-180, la piscina a más de 200. Así que, en realidad, el rendimiento en velocidad media y alta es importante en Mónaco, pero algunas de las zonas de baja velocidad son extremadamente lentas.

"Definitivamente veo a Ferrari probablemente como el favorito, pero McLaren puede ser competitivo e intentaremos repetir el logro del año pasado en Mónaco."