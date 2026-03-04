Franco Colapinto y Pierre Gasly serán contendientes habituales a la zona de puntos en la Fórmula 1, de acuerdo con James Hinchcliffe, expiloto de IndyCar y actual analista de la máxima categoría.

Alpine viene de atravesar un 2025 muy difícil, con un monoplaza falto de competitividad que a lo largo de la temporada quedó relegado en varias ocasiones al fondo de la parrilla ante la falta de desarrollo, tras la decisión del equipo de poner muy temprano todos sus esfuerzos en las nuevas reglas de 2026.

Esa decisión parece haber dado sus frutos, ya que el A526 se mostró competitivo durante las pruebas de pretemporada y hay quienes en el paddock señalan a los pilotos de Alpine como firmes candidatos a pelear por el top 10 en cada fin de semana de F1.

Uno de ellos es James Hinchcliffe, el expiloto de IndyCar devenido en analista de la máxima categoría en F1 TV, quien se mostró entusiasmado con las posibilidades de Alpine este año.

"Absolutamente", respondió Hinchcliffe en el podcast F1 Nation cuando fue consultado sobre si Colapinto y Gasly terminarán regularmente en los puntos en 2026.

"Según lo que vimos en Bahréin, creo que no solo es posible, sino muy probable", agregó.

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Hinchcliffe recordó la difícil temporada pasada que atravesó Alpine tras la decisión de abandonar el desarrollo de su monoplaza de 2025 para centrarse desde temprano en el de este año, a la vez que se refirió a las chances de Gasly en la nueva temporada.

"Gasly, me da pena en el sentido de que realmente tuvo que sufrir durante la temporada pasada, pero había luz al final del túnel. Fue uno de los equipos que se comprometió muy pronto con este nuevo reglamento, sabían que llegaría la unidad de potencia Mercedes, todos los ingredientes estaban ahí para que funcionara".

"Tuvieron que soportar algunos fines de semana brutales, especialmente en la segunda mitad del año, pero creo que ha usado 2025 como combustible para arrancar con todo. El equipo parece haber hecho un trabajo bastante bueno ejecutando ese cambio de rumbo. Cuando consideras que Williams adoptó una filosofía similar y ciertamente no salió con la misma fuerza que Alpine, en términos de dedicar muy pronto en 2025 recursos al coche de 2026, creo que han hecho un gran trabajo y pienso que Gasly está listo".

"Ha sido algo así como el líder del equipo, ha mantenido su motivación alta, su actitud positiva durante una campaña 2025 muy difícil, y ahora, si tiene el material para hacerlo, creo que será absolutamente una amenaza para los puntos cada fin de semana", concluyó.