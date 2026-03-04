¿Tienen razón los pilotos al criticar el reglamento 2026 de la F1?

La Fórmula 1 se adentra este fin de semana en territorio en gran parte desconocido en Melbourne, con nuevos coches construidos bajo un reglamento completamente renovado que aún se encuentra en una fase temprana de desarrollo. No sorprende que ya exista un intenso debate sobre si la categoría ha elegido la dirección correcta. La discusión cobra aún más fuerza cuando los pilotos toman la palabra, y algunos de sus primeros comentarios han sido especialmente contundentes.

Al mismo tiempo, puede parecer cuestionable que quienes más se benefician del crecimiento de la popularidad y del éxito comercial del campeonato opten por socavarlo públicamente. Por otro lado, si no se plantean preocupaciones legítimas, el deporte también corre el riesgo de ignorar posibles problemas.

Aquí, nuestro equipo editorial internacional debate si los pilotos de Fórmula 1 tienen razón al expresar sus inquietudes de forma tan abierta.

La crítica debe ser constructiva

Roberto Chinchero, Motorsport.com Italia:

Adoptar una postura tajante sobre esta cuestión está lejos de ser sencillo. No hay duda sobre la importancia del derecho a la crítica y a la opinión, incluso para las principales figuras de un deporte; ese no es el punto. Parte del progreso que ha logrado la Fórmula 1 a lo largo de su historia también ha sido posible gracias a declaraciones públicas de sus pilotos más destacados, que supieron poner el foco en problemas hasta entonces poco conocidos por el gran público. La campaña de seguridad impulsada por Jackie Stewart en los años 70 no estuvo exenta de coste personal, pero su crítica dio en el blanco y ayudó a generar cambios significativos.

Micrófonos y cámaras pueden ser un activo o un lastre; la diferencia radica en lo que se dice. Los pilotos pueden criticar a la Fórmula 1; de hecho, deben hacerlo cuando sea necesario. Pero cuestionar un sistema o un problema específico exige una comprensión sólida y, sobre todo, completa. Dejemos algo claro: en la Fórmula 1, como en otros deportes, solo las figuras más destacadas —aquellas que han alcanzado un estatus que les permite hablar sin temor a represalias— pueden realmente señalar a los responsables. Sin embargo, la experiencia en un deporte no siempre garantiza una perspectiva correcta, y mucho menos constructiva.

Las recientes declaraciones de Max Verstappen y Lewis Hamilton sobre los coches de 2026 son un ejemplo de crítica destructiva. El problema no es que dos campeones del mundo decidieran cuestionar un sistema del que forman parte, sino que ofrecieron a los medios juicios instintivos y precipitados tras apenas tres medias jornadas en pista.

Es innegable que las bases técnicas discutibles del nuevo reglamento de unidades de potencia han creado un desafío considerable para la Fórmula 1, que ahora se enfrenta a un motor eléctrico sobredimensionado en relación con su capacidad de recarga. Sin embargo, de dos campeones del mundo como Max y Lewis cabría esperar algo más que una frase demoledora: quizá un análisis del origen del problema o una visión de una posible solución. Reducir la cuestión a que están mordiendo la mano que les da de comer no aborda el fondo del asunto. Si ese fuera el único criterio, nadie en la Fórmula 1 tendría derecho a quejarse de nada.

Es correcto que Verstappen y Hamilton pongan estas preocupaciones sobre la mesa, pero sería deseable un enfoque más constructivo y analítico, algo que vaya más allá del "sensación de GP2" de Lewis o del "Fórmula E con esteroides" de Max. Ambos pilotos, cuando así lo deciden, son capaces de ofrecer reflexiones agudas y palabras cuidadosamente medidas. Cuando optan por un ataque frontal al sistema, generan dos problemas: uno para la Fórmula 1, que se ve cuestionada por sus propios protagonistas; y otro para ellos mismos, al ser acusados de atacar al deporte que los convirtió en celebridades globales y multimillonarios. Visto así, nadie sale realmente ganando.

"Sus voces deben ser escuchadas"

Isa Fernandes, Motorsport.com Brasil:

Para mí, sí: los pilotos tienen absolutamente el derecho de criticar la Fórmula 1 porque, al final del día, son ellos quienes se suben al coche y ofrecen el espectáculo a los aficionados, patrocinadores y a una audiencia global. Los reglamentos cambian, los coches se rediseñan y conceptos enteros se transforman en nombre de mejorar el espectáculo, principalmente para quienes lo ven desde fuera. Pero por muy entretenido o atractivo que algo pueda parecer al público, pierde valor si esa satisfacción no es compartida por los propios pilotos. Son ellos quienes están al volante, arriesgando la vida y compitiendo cada fin de semana. Sus voces deben ser escuchadas, ya sea para elogiar o para criticar, porque si no están satisfechos, lo demás pesa menos.

La crítica forma parte del proceso que mantiene al deporte equilibrado y en evolución. Es una manera de garantizar que la Fórmula 1 siga siendo disfrutable y justa para todos los involucrados. A menudo, los pilotos utilizan las plataformas públicas para expresar sus opiniones con mayor firmeza, generando debates necesarios sobre los cambios y transformaciones en curso dentro del campeonato. La Fórmula 1 es un deporte y, como cualquier otro, sus protagonistas tienen tanto la autonomía como la responsabilidad de cuestionarlo cuando creen que puede mejorar en beneficio colectivo.

Que hablen

Fabien Gaillard, Motorsport.com Francia:

No soy partidario de la libertad de expresión absoluta en general; debe haber límites legales y morales. Pero en lo que respecta específicamente a la Fórmula 1, mi postura es simple: que hablen.

Además, criticar a la F1 es casi un deporte en sí mismo. No estoy seguro de que haya muchos deportes globales tan criticados de manera tan constante como la Fórmula 1 en sus aspectos fundamentales. Estamos acostumbrados a esta forma de autocrítica; estamos expuestos a ella de forma permanente, y los comentarios recientes de Verstappen o Hamilton son solo un episodio más en esta saga continua. La fortaleza de la F1 es que seguirá existiendo cuando ellos se retiren.

No quiero recurrir directamente al cliché de que "no existe mala publicidad", pero hay algo de eso también. Puede que parte del público no lo reciba con entusiasmo, pero en lo que respecta al reglamento 2026 y al inicio de la temporada, habrá una enorme curiosidad por ver si pilotar, clasificar y correr en la F1 será tan catastrófico como algunos predicen.

En última instancia, la F1 ha sufrido durante mucho tiempo por no poder ofrecer más que una hora y cuarenta minutos de aburrimiento cada dos semanas. Así que no es necesariamente algo negativo para el deporte —y para nosotros en los medios, seamos honestos— que figuras importantes, especialmente pilotos estrella, aporten entretenimiento y alimenten el debate con declaraciones "controvertidas" fuera de la pista. Eso también forma parte del gran circo.

Y si somos completamente honestos, debemos recordar que el reciente resurgimiento de la popularidad del deporte comenzó alrededor de 2019–2020, en un contexto en el que había muchas críticas hacia la F1, sus motores y su incapacidad para ofrecer algo más que procesiones al final de las cuales Mercedes lograba cómodos dobletes. Quienes estuvieron tras el Gran Premio de Francia 2019 probablemente aún lo recuerdan.

Es una obligación, no un derecho

Mike Mulder, Motorsport.com Países Bajos:

Los pilotos no tienen el derecho de hacerlo; están obligados a hacerlo. Son los únicos que realmente entienden lo que implican algunas de estas nuevas normas: son ellos quienes están en el coche, asumiendo los riesgos y poniendo su vida en juego.

Por supuesto, existe una línea fina entre la crítica constructiva y la burla hacia el deporte o su reglamento. Pero dejemos algo claro: ofrecer retroalimentación no es una falta de respeto; es necesario. Si los pilotos no hablan de problemas que solo ellos pueden experimentar de primera mano, ¿quién lo hará?

Calificarlo de "queja" pierde completamente el sentido. Se trata de responsabilidad y mejora. Y sí, entiendo que algunos puedan considerar ciertos comentarios demasiado directos. Esa franqueza puede no resultar siempre cómoda, pero mientras no sea insultante o personal, debería ser bienvenida y no descartada.

Libertad de expresión, para todos

Khaldoun Younes, Motorsport.com Medio Oriente:

Siempre he creído en el derecho a la libertad de expresión para todas las partes, permitiendo que la audiencia forme su propia opinión sobre los asuntos en cuestión.

En lo que respecta al deporte en general —o a la F1 en particular— la gente quiere naturalmente escuchar la opinión de los atletas sobre diversos temas, ya que son los "caballeros" de este deporte. Todos somos conscientes de las tensiones políticas y comerciales que pueden surgir cuando una opinión se vuelve viral (el comentario de Alonso sobre el "motor GP2" es un ejemplo infame), pero al mismo tiempo considero crucial que quienes están involucrados en el deporte puedan expresar sus pensamientos, ya que están en el corazón de la acción.

Por eso diría que apoyo plenamente la libertad de expresión para todas las partes, incluidos equipos, directores ejecutivos, jefes de equipo y, por supuesto, pilotos. Y que la audiencia forme su propia visión sobre lo que ocurre en su deporte favorito.

Puede que tengan razón sobre 2026

Jose Carlos de Celis, Motorsport.com España:

Sí, siempre que se trate de una crítica constructiva y no motivada por intereses personales.

Los periodistas hacemos nuestro trabajo, el público consume el espectáculo y la Fórmula 1 y la FIA lo organizan, pero sin los equipos y los pilotos el negocio no continuaría. Por lo tanto, es lógico y necesario que los protagonistas tengan voz en la competición. Al fin y al cabo, el producto debe ser algo con lo que puedan generar la mayor emoción posible.

Por supuesto, la crítica debe ser constructiva y estar verdaderamente orientada a mejorar, no simplemente surgir cuando el reglamento perjudica a un piloto o cuando un coche no se adapta a su estilo de conducción. Y también es importante recordar que una cosa es decir "las reglas son malas" y otra muy distinta atacar personalmente a quien las hizo, aunque a veces los pilotos puedan sentirse tentados a hacerlo.

Todos los pilotos deberían poder criticar a la F1, pero cuando voces tan experimentadas como Hamilton, Alonso o Verstappen hablan, el campeonato debería escuchar y considerar cómo puede mejorar. Y en lo que respecta a 2026, aunque todavía debemos ver las carreras reales para juzgar adecuadamente, parece que los pilotos —y otros— podrían tener razón en sus críticas al nuevo reglamento.

Cuéntanos qué opinas en los comentarios.

