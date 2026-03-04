La Fórmula 1 regresa por fin este fin de semana con el Gran Premio de Australia, que dará inicio a la campaña 2026, marcada por amplios cambios reglamentarios.

Los nuevos chasis son aproximadamente 32 kg más livianos y generan significativamente menos carga aerodinámica, mientras que la unidad de potencia depende mucho más de la energía eléctrica, con un reparto cercano al 50:50 respecto al motor de combustión interna.

Cambios tan drásticos —probablemente los mayores en la historia de la F1— dejan obsoleto el orden competitivo de 2025 y ofrecen a muchos la oportunidad de empezar desde cero, algo que algunos necesitan más que otros.

También es un juego de estimaciones intentar prever quién saldrá mejor parado en Melbourne, ya que los nueve días de test entre Barcelona y Bahréin son la única referencia disponible para establecer una jerarquía inicial.

Pero todo debería empezar a aclararse este fin de semana, así que aquí van cinco aspectos a seguir en el Gran Premio de Australia.

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Arvid Lindblad, Racing Bulls Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Primera oportunidad para evaluar adecuadamente el reglamento 2026

Ha habido mucha controversia en torno al reglamento 2026 debido a su mayor complejidad técnica y al incremento del peso de la energía eléctrica en la unidad de potencia. Esto ha generado comentarios sobre pilotos que podrían tener que reducir marchas en las rectas para preservar batería, levantar el pie antes de las curvas para ahorrar energía o revolucionar más el motor en las salidas para cargar el turbo.

Max Verstappen no es precisamente fan de estas normas, calificándolas de "Fórmula E con esteroides", mientras que Lando Norris sostuvo la opinión contraria, asegurando que los coches de 2026 son "muy divertidos". Sin embargo, las valoraciones reales sobre si el nuevo reglamento es positivo o no para la F1 solo podrán hacerse a partir de este fin de semana, ya que los nuevos coches aún no se han visto en condiciones reales de carrera —ni siquiera en clasificación.

Será en Melbourne cuando podamos comprobar cómo es realmente el espectáculo en pista y si respalda la sugerencia de Norris de que los duelos rueda a rueda serán "más caóticos", con pilotos "en efecto yo-yo" debido a las diferentes ayudas técnicas y la aerodinámica activa.

También existe la hipótesis de que los adelantamientos podrían producirse en zonas inéditas gracias a la gestión y recuperación de batería, pero nuevamente, solo en Melbourne podría empezar a confirmarse.

Además, será interesante observar cómo los pilotos gestionan la recuperación de energía, especialmente en Albert Park Circuit, considerado un circuito "pobre en energía". Esto se debe a que, por sus curvas rápidas, resulta más complicado recuperar energía, por lo que la eficiencia en este apartado será clave para el éxito.

George Russell, Mercedes Photo by: Sona Maleterova / Getty Images

¿Cumplirá Mercedes, liderado por George Russell, con las expectativas?

El favorito para el título de constructores 2026 es Mercedes, con su estrella George Russell encabezando también las probabilidades en el campeonato de pilotos, algo que ocurre desde antes incluso del shakedown de Barcelona.

En gran parte, esto se debe a cómo Mercedes dominó el anterior gran cambio de motores en 2014, iniciando una racha de ocho campeonatos consecutivos. Además, la marca alemana mantuvo la reputación de contar con la mejor unidad de potencia durante la era del efecto suelo, aunque su equipo oficial no lograra títulos.

Mucho de eso era solo especulación para 2026 sin coches en pista, pero Mercedes respondió en los test. Impresionó especialmente su programa de tandas largas: Kimi Antonelli rodó cómodamente en tiempos de 1:36–1:37 con neumáticos C3 en Bahréin, además de completar una simulación completa de carrera ya en el segundo día en Barcelona.

Las señales iniciales son positivas, pero ahora llega el momento de confirmar —especialmente para Russell, que probablemente se sienta más confiado que nunca ante una posible lucha por el título. No será sencillo, porque aunque Mercedes destacó en tandas largas, Charles Leclerc, de Scuderia Ferrari, marcó el mejor tiempo absoluto en los test de Bahréin.

Será interesante comprobar si Ferrari tiene esa ventaja a una sola vuelta, dado que Mercedes nunca llevó su W17 al límite absoluto con poca gasolina. Es decir, escondió parte de su rendimiento, pero ¿hasta qué punto?

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Ferrari

¿Cómo le irá a Lewis Hamilton con los F1 de 2026?

Si Ferrari entrega a Leclerc un coche capaz de luchar por el título, no hay duda de que el monegasco podrá aspirar a su primer campeonato. Sin embargo, las dudas persisten en torno a su siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, que vivió una decepcionante campaña debut con Ferrari el año pasado.

El británico terminó sexto en el campeonato, 86 puntos por detrás de Leclerc y sin victorias, cerrando así cuatro complicados años con los monoplazas de efecto suelo. A sus 41 años, la posibilidad del retiro está siempre presente, y si 2026 no supone una mejora, podría optar por despedirse definitivamente.

No obstante, el receso invernal mostró a un Hamilton revitalizado, afirmando que "en general me siento en el mejor momento en mucho, mucho tiempo", y añadiendo que "es un coche en cuyo desarrollo he podido participar en el simulador durante los últimos ocho o diez meses, así que parte de mi ADN está en él".

No es el único que confía en él para esta nueva era: Alex Albon, piloto de Williams, señaló que estos coches más ligeros podrían favorecer al campeón.

Una cosa es decirlo y otra demostrarlo, y este fin de semana ofrecerá una primera pista sobre qué versión de Hamilton veremos en 2026: ¿la de los últimos años o la leyenda que marcó una época?

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

¿Cuánto rodará realmente Aston Martin?

De cara al arranque de 2026, Aston Martin atraviesa serias dificultades.

El equipo de Lawrence Stroll dejó los motores Mercedes para convertirse en equipo oficial de Honda, pero la nueva unidad de potencia del fabricante japonés presenta problemas importantes: las vibraciones del motor de combustión están provocando fallos repetidos en la batería.

Como consecuencia, el AMR26 solo completó 2.115 km en la pretemporada, el menor kilometraje de todos los equipos. Cadillac fue el siguiente con 3.935 km, mientras que Mercedes lideró con 6.202 km. En términos de rendimiento, el coche diseñado por Adrian Newey fue el más lento, a cuatro segundos del mejor tiempo.

Honda ha reconocido abiertamente los problemas de su nuevo propulsor, y la situación es tan delicada que escasean piezas de repuesto tras varios fallos en los test. Aston Martin incluso consideró no acudir al GP de Australia invocando fuerza mayor.

Finalmente estará en Melbourne, pero ya asume que sufrirá en los entrenamientos y que terminar la carrera no está garantizado. Será una curva de aprendizaje muy empinada, sin mencionar las ambiciones más elevadas de su propietario.

Sergio Pérez, Cadillac Racing Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Dos grandes fabricantes debutan en F1

Durante mucho tiempo, los aficionados reclamaron un undécimo equipo en la parrilla. Si ahora hay sitio suficiente para todos los mejores pilotos es otro debate, pero ha llegado el momento del debut de Cadillac, cuya entrada fue aprobada formalmente en marzo de 2025.

No se esperan grandes resultados inmediatos del equipo estadounidense, que probablemente luchará con Aston Martin por evitar el último puesto. Aun así, es un hito importante en su camino hacia convertirse en equipo oficial a partir de 2029.

La clave inicial será mostrar fiabilidad sólida y demostrar que puede aportar al campeonato, evitando repetir casos fallidos de principios de los años 2010. Tras unos test con poco kilometraje y problemas mecánicos casi diarios, cualquier progreso será paso a paso.

Para Valtteri Bottas y Sergio Pérez, mantenerse relativamente cerca del ritmo en Melbourne y completar buena parte de la carrera ya sería un comienzo alentador.

Pero Cadillac no será el único fabricante debutante en Australia, ya que el gigante alemán Audi hará su estreno tras completar la adquisición de la histórica estructura de Sauber.

De Audi se espera más, dado que conserva gran parte del personal e instalaciones de Sauber y mantiene la continuidad de la dupla Nico Hülkenberg–Gabriel Bortoleto, que llevó al equipo suizo a sumar 70 puntos en 2025. Que ambos pilotos alcancen la Q2 en Albert Park sería un inicio prometedor.