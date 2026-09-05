Alpine explica la clave para la pole de Gasly en Monza y el mejor sábado de Colapinto en F1
Steve Nielsen explicó qué hay detrás del gran salto de rendimiento que tuvo Alpine en la clasificación del Gran Premio de Italia.
Pierre Gasly, Alpine, Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Pierre Gasly llevó a Alpine hasta la primera posición el sábado al final de la Q3 en Monza y firmó su primera pole position en la Fórmula 1, mientras que Franco Colapinto selló su mejor actuación en una clasificación con el octavo puesto, que se transformará en séptimo para la salida.
Fue un enorme avance por parte de Alpine, que antes del receso de verano se había visto superado por sus rivales de la zona media y tenía problemas para poner al menos un coche en los puntos.
"No hay mucho que pueda ser mejor que esto en clasificación, ¿no? Eso es lo que intentas hacer todas las semanas y la mayoría de las veces no lo conseguimos, pero hoy sí", dijo Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, a F1 TV.
"Es la mejor sensación del mundo. Y también, ya sabes, el trabajo que hizo Franco. El tiempo está en el auto y los dos pilotos hicieron un buen trabajo, así que se siente genial", agregó.
El nuevo paquete de Alpine "definitivamente" ayuda en Monza
La explicación para el resultado obtenido en el Gran Premio de Italia está, en parte, en el paquete de actualización que estrenó Alpine con Gasly en la cita anterior de Zandvoort y que incorporó en el monoplaza de Colapinto en Monza.
Nielsen destacó que las mejoras introducidas generan una menor resistencia al avance, algo que resulta fundamental en una pista con largas rectas como la italiana. El motor Mercedes también juega su parte.
"Creo que la baja carga aerodinámica definitivamente nos ayuda. El nuevo paquete que pusimos no genera mucha resistencia al avance, lo cual es bueno aquí. Nuestra velocidad máxima no es ningún secreto. Se puede ver. Es competitiva", comentó.
Pierre Gasly, Alpine
Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images
De todos modos, Nielsen indicó que el equipo nunca pensó que la pole position fuera posible y que, de hecho, sus propias simulaciones situaban el potencial en la parte baja del top 10.
"Nuestro pronóstico de rendimiento nos indicaba que llegaríamos a la Q3 y estaríamos octavos, novenos o décimos. Sacamos todo lo que había del auto", dijo.
"Así que, sinceramente, no esperábamos esto, pero, por supuesto, lo aceptamos. Es muy bueno, particularmente después de las noticias difíciles que tuvimos el viernes. Así que pasamos de estar por el piso a estar en la cima del mundo en dos días, lo que se siente fantástico", dijo en relación con la pérdida del resultado obtenido en el Gran Premio de Mónaco tras la decisión de la Corte de Apelación de la FIA.
De cara al domingo, el británico advirtió que Alpine intentará ir por la victoria: "Creo que vamos a intentarlo. ¿Por qué no? No tenemos que respetar a nadie. Estamos en la pole por méritos propios. Veamos qué podemos hacer".
Share Or Save This Story
Gasly puso a Francia en la pole en la F1 por primera vez en casi 30 años
Gasly se muestra eufórico tras lograr su primera pole en F1 en Monza
El tribunal de apelación de la FIA responde a las acusaciones de Briatore tras la decisión de Mónaco
La renovación de Colapinto en Alpine fue una decisión "muy buena" de Briatore, destaca Ralf Schumacher
¿Qué pasará tras el explosivo cuestionamiento de Briatore contra el juez de apelación de la FIA?
Stella debería “bajar un poco el tono” tras el cruce con Briatore, dice Ralf Schumacher
Últimas noticias
Gasly puso a Francia en la pole en la F1 por primera vez en casi 30 años
Alpine explica la clave para la pole de Gasly en Monza y el mejor sábado de Colapinto en F1
Lance Stroll alcanza el indeseado hito de 100 eliminaciones en Q1 en F1
Horarios, pronóstico del tiempo y cómo ver la carrera del GP de Italia de F1 en Monza
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments