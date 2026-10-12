Taylor Barnard asegura su futuro en Fórmula E al unirse a Fortescue Zero

Taylor Barnard finalmente aseguró su futuro en la Fórmula E al firmar con el recién llegado Fortescue Zero Racing para el inicio de la era Gen4 en la campaña 2026-27.

El piloto de 22 años se encontraba sin asiento después de dos temporadas y media en la serie totalmente eléctrica, donde comenzó con McLaren antes de disputar la campaña 2025-26 con DS Penske.

Pero con la salida de DS Automobiles antes de que su socio Penske fuera adquirido por Fortescue, Barnard se quedó sin equipo, aunque su intención siempre fue permanecer en la Fórmula E.

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El británico confirmó eso mismo a Motorsport.com en la final de Londres de la temporada pasada, pero en un movimiento bastante directo se convirtió en el primer fichaje de Fortescue antes de las pruebas de noviembre.

"Estoy increíblemente emocionado de unirme a Fortescue Zero Racing y de formar parte de la construcción de algo desde cero", dijo Barnard.

"Este es un equipo nuevo con una enorme ambición y quiero ayudar a convertir esa ambición en resultados en la pista.

"Fortescue Zero tiene una sólida historia en el desarrollo de tecnología eléctrica de alto rendimiento, y estoy deseando trabajar con el equipo y ayudar a impulsar esa tecnología más lejos y más rápido que nunca.

"Sabemos que hay mucho trabajo duro por delante, pero eso es exactamente lo que hace que esta oportunidad sea tan emocionante. No puedo esperar para empezar".

Taylor Barnard, DS Penske Photo by: Malcolm Griffiths / LAT Images via Getty Images

Barnard puso fin antes de tiempo a su decepcionante etapa en la Fórmula 2 para unirse a la Fórmula E, donde impresionó de inmediato al terminar cuarto con McLaren en su primera campaña completa, con cinco podios.

Pero la marca británica dejó el campeonato al final de ese año y Barnard pasó a DS Penske, donde vivió una difícil segunda campaña sin podios en las primeras 16 carreras.

Sin embargo, cerró la temporada pasada de la mejor manera posible al ganar la dramática final de Londres, lo que convirtió a Barnard en el ganador más joven de la Fórmula E, algo que calificó como el punto más alto de su carrera.

"Taylor es exactamente el tipo de piloto alrededor del cual un equipo nuevo quiere construirse", dijo el jefe de Fortescue Zero, Jim Wright, cuya escudería utilizará una unidad de potencia Jaguar.

"Ya demostró que tiene la velocidad, la disciplina y el oficio de carrera para competir al frente de la Fórmula E.

"Barnard es joven, tiene hambre y un enorme potencial. Igual de importante, entiende cómo trabajar con los ingenieros y extraer cada ápice de rendimiento y eficiencia del coche.

"Estamos construyendo un equipo nuevo con ambiciones serias. Taylor es la primera pieza de ese panorama y estamos emocionados por ver qué podemos lograr juntos".

Tras las pruebas en Jarama, está previsto que la campaña 2026-27 comience en Jeddah este diciembre —siempre que el conflicto en curso en Medio Oriente no lo impida— y termine en Tokio en julio.