El dolor de Franco Colapinto tras otro abandono en Singapur: "El peor triplete de mi carrera en F1"

Franco Colapinto cerró el Gran Premio de Singapur con otro abandono y un balance contundente sobre su presente: el paso por Bakú, Malasia y Marina Bay fue el peor triplete de su carrera en la Fórmula 1.

Después de sufrir problemas mecánicos tanto en la sprint como en la carrera principal este fin de semana, el argentino reconoció que necesita hacer un "reset" antes de afrontar la siguiente parte del campeonato.

Colapinto comenzó el Gran Premio de Singapur desde el 15° lugar y avanzó una posición en el comienzo, antes de verse adelantado por George Russell, de Mercedes, pocas vueltas más tarde.

El piloto de 23 años volvió al 14° puesto con una superación sobre Arvid Lindblad y se mantuvo en ese lugar, resistiendo más tarde los ataques de Isack Hadjar, que había salido desde el pitlane con su Red Bull.

Sin embargo, la carrera terminó antes de tiempo para Colapinto, ya que tuvo que detenerse con un aparente problema en la transmisión en la vuelta 31.

El abandono del domingo se sumó al que había sufrido en la sprint el sábado y dejó a Colapinto sin la posibilidad de completar ninguna de las dos carreras en Marina Bay.

"Hay que entender qué pasó. Obviamente que es una pena. Dos problemas en dos carreras este fin de semana, así que nada, hay que, de vuelta, volver con el equipo, trabajar para estar más fuertes", dijo Colapinto a ESPN Argentina.

Franco Colapinto, Alpine, Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

La frustración de Singapur terminó de marcar una secuencia de fines de semana difíciles tras el accidente en Bakú y un fin de semana en Malasia afectado por las sanciones en la parrilla y una decisión errada de neumáticos.

"Obviamente que toca hacer un reset ahora y volver a empezar porque fueron unos fines de semana muy duros", expresó.

"No estuve teniendo el mejor de los momentos últimamente y creo que fue definitivamente el peor triplete de mi carrera, así que nada, tratar de hacer un reset y volver fuerte".

Pese a ese balance, Colapinto encontró un motivo para mirar con entusiasmo lo que viene. La próxima gira llevará a la Fórmula 1 a Estados Unidos, México y Brasil, tres citas que el argentino destacó especialmente.

"Se viene la parte del año que más espero yo y que más me gusta, la de Estados Unidos, México y Brasil, así que con ganas, con ganas de ese fin de semana", afirmó.

Consultado por la exigencia del calendario restante, con otros dos tripletes de carreras por delante, Colapinto lo consideró una oportunidad para cambiar el rumbo junto a Alpine.

"Va a ser duro, pero bueno, hay muchas oportunidades, así que espero revertir este momento malo que estamos pasando", concluyó.