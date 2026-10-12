Aprilia considera aplicar órdenes de equipo mientras se intensifica la lucha por el título de MotoGP

Aprilia admitió que está evaluando "directrices" para fortalecer sus opciones en el campeonato frente a Ducati, pero insiste en que sus pilotos siguen teniendo libertad para correr por ahora.

El fabricante con sede en Noale celebró un histórico 1-2-3-4 en el Gran Premio de Indonesia, con el piloto oficial Marco Bezzecchi llevándose la victoria tras un largo duelo con la moto satélite Trackhouse de Raúl Fernández.

Pero incluso mientras Aprilia dominaba la carrera del domingo, se ve obligada a hacer todo lo posible para superar a Ducati en una pelea por el título que ha ido cambiando de manos entre las dos marcas esta temporada.

Después de la cita de Mandalika, Jorge Martín mantiene una estrecha ventaja de dos puntos en la clasificación sobre Marc Márquez, con Bezzecchi a 46 puntos en el tercer puesto tras un verano difícil en el que recibió una suspensión para una carrera y se lesionó tanto la rodilla como la clavícula.

Con Márquez aprovechando cada error que comete Aprilia, el fabricante es consciente de que quizá tenga que poner todo su peso detrás de Martín en la lucha por el título. Eso implicaría priorizar a un piloto que se marchará al rival Yamaha la próxima temporada por encima de Bezzecchi, quien es visto como el futuro a largo plazo del equipo.

Con cinco rondas todavía por delante, Aprilia dijo que seguirá apoyando por igual a Bezzecchi y Martín. Pero también reveló que está considerando imponer órdenes de fabricante para asegurarse de no desperdiciar su mejor oportunidad de ganar un campeonato mundial.

"Es bueno tener este tipo de problema, tener que gestionar la situación. Por el momento, como declaró nuestro CEO Massimo [Rivola], hay libertad total", dijo Fabiano Sterlacchini, director técnico de Aprilia.

"[Pero] claramente, empezamos a discutir entre nosotros para establecer algunas directrices y evitar problemas".

Raúl Fernández, Trackhouse Racing, y Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sterlacchini explicó que, aunque no existe una necesidad inminente de esas órdenes, Aprilia quizá tenga que establecer pronto un conjunto claro de pautas para asegurarse de que su cuarteto de pilotos no se perjudique entre sí.

Al igual que en el campeonato de pilotos, Aprilia afronta una dura pelea por la corona de constructores, con apenas 12 puntos separando a ambos antes del GP de Australia dentro de quince días.

"No hemos fijado una fecha límite, pero de aquí a unas pocas carreras puede llegar el momento de tener una conversación con Massimo y definir una estrategia de equipo sin ‘peros’ ni ‘condiciones’", dijo.

"Estamos bastante lejos por el momento, hay muchos puntos en juego y puede pasar cualquier cosa. Nos sentimos cómodos permitiendo libertad por ahora, pero no sé por cuánto tiempo".

La necesidad de órdenes de fabricante se sintió después de la carrera sprint del sábado, en la que tanto Raúl Fernández como Bezzecchi abandonaron tras quedar involucrados en el caos de la primera vuelta. El incidente, junto con los problemas posteriores de Martín, le entregó la victoria al principal rival de Aprilia, Márquez.

Sterlacchini dijo que, aunque unas instrucciones generales desde el muro de boxes podrían ayudar, la sprint mostró que los riesgos siguen existiendo cada vez que varios pilotos del mismo fabricante están peleando en pista.

"Lamentablemente, vimos que por el accidente del sábado, es parte del juego. E incluso aunque intentes aclarar el rol, la posibilidad y el riesgo, a veces pueden pasar algunas cosas".

Tras el accidente del sábado, Fernández cargó contra Bezzecchi por actuar de una manera "poco profesional" y centrarse más en él que en las Ducati rivales bajo la frenada de la curva 1.

Sterlacchini reveló que Aprilia mantuvo conversaciones para aclarar la situación antes de la carrera del domingo, con el objetivo de evitar que las tensiones siguieran creciendo dentro del equipo.

"Todo es difícil; aquí, todo se lleva al máximo nivel, incluidas las actitudes de los pilotos y su nerviosismo", dijo.

"Esta mañana, Massimo y yo decidimos celebrar una mesa redonda para poder hablar las cosas y despejar el ambiente.

"A menudo, las tensiones nacen de malentendidos más que de problemas reales. Decidimos hablarlo y todo salió bien".