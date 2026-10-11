Falla de potencia y radio: los momentos de terror que no frenaron a Verstappen en Singapur

Tras la pole position del sábado, la verdadera trampa que podría haber frenado a Max Verstappen de su segunda victoria en el transcurso de esta temporada se encontraba en los primeros 300 metros, es decir, en el espacio que separa la casilla de la pole position en la arrancada hasta la primera frenada.

Históricamente, en seco rara vez se han visto adelantamientos en la salida de la carrera aquí en Singapur capaces de cambiar el liderato de la carrera, pero en el caso de Verstappen había un elemento preocupante, es decir, la tendencia de la RB22 a no ser tan eficaz en los primerísimos metros tras el apagado de los semáforos.

Durante la sprint en parte había sido un problema relacionado con la marcha elegida en mojado, pero durante el año en varias ocasiones la RB22 ha salido con lentitud, costando posiciones en la salida, especialmente al inicio y a mitad del campeonato. Un problema nunca resuelto del todo, hasta el punto de que también Racing Bulls, con la que comparte el mismo software, a menudo ha salido con un mejor impulso, lo que confirma que el asunto también está en las decisiones humanas.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Clive Mason / Getty Images

Por eso Verstappen no había ocultado que si caía a la segunda posición en la salida, la carrera se complicaría terriblemente, también porque con dos coches, independientemente de cómo fue luego la carrera, Ferrari habría podido jugar y ejercer más presión a nivel estratégico, aunque luego Red Bull se mostró un peldaño por encima de la Rossa en términos de rendimiento.

Temores que efectivamente se confirmaron, porque también hoy Verstappen tuvo un pequeño problema en la salida. “Había algo que, una vez más, no iba bien, así que necesito entender qué ocurrió con el motor incluso antes de soltar el embrague, porque creo que eso penalizó mi salida”.

“Tengo que entender qué salió mal ahí, porque, una vez más, no fue fantástico”, explicó Verstappen en la rueda de prensa. Hablando después en las entrevistas, el piloto de Red Bull remarcó que, generalmente, cuando está el procedimiento del semáforo, normalmente se oye cierto ruido del motor que, esta vez, no estuvo, penalizando luego la arrancada.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Yo estaba allí solo para ganar. Así que tenía que hacer todo lo posible para hacerle muy difícil a Charles entrar fuerte en la curva. Creo que era la única manera de impedirle tomar el mando de la carrera. Pero Charles Leclerc es un piloto muy experimentado y logramos mantener todo limpio. A decir verdad, fue una bonita batalla. Pero siempre es muy difícil evaluar cuál es el punto justo de frenada”.

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Verstappen consiguió de todos modos mantener el liderato de la carrera en la salida, cerrando la trayectoria de Leclerc hasta el punto de obligarlo a levantar el pie, mientras el neerlandés fue decidido, cerrando la curva con un acto de fuerza bien planificado y ejecutado desde los primeros instantes. También por eso la elección del neumático blando en la salida, que garantizaba un paso más de agarre, resultó ser la correcta.

Sin embargo, no fueron los únicos problemas reales para el holandés, porque en las primeras vueltas hubo algún problema con la gestión energética y, además de eso, la radio tampoco funcionó correctamente.

“Sí, quizá él estaba contento de que no funcionara” – dijo en broma Verstappen después de la carrera en referencia al hecho de que su ingeniero de pista no entendiera por radio -. “Realmente no podía decir nada. En cierto momento intentó preguntarme algunas cosas usando códigos por radio, y creo que entendió bien lo que quería decir o lo que no estaba haciendo, ¿verdad? Pero nunca es una situación agradable”.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

No es la primera vez esta temporada que en el Red Bull la radio no funciona correctamente, especialmente como si la voz se volviera robótica y con interferencias, pero hoy fue incluso peor. En las primeras vueltas parecía que Leclerc tenía el ritmo para mantenerse cerca de Verstappen pero, como luego quedó claro, en realidad se escapó por dos motivos.

Por un lado, Red Bull tenía algún pequeño problema de gestión de la energía, hasta el punto de que cambiaron varias veces los mapas para intentar modificar los puntos en los que usar la batería para defenderse, especialmente a la salida de la 17, pero luego se encontró el punto justo y mientras Verstappen mantuvo un ritmo excelente, Leclerc, por el contrario, sufrió más el esfuerzo de las primeras vueltas.

“Tuvimos algún problema en la distribución de la energía en las primeras vueltas, por eso Leclerc estaba tan cerca de mí. Una vez que pude arreglarlo, todo fue lineal, gestionamos bien los neumáticos y construí una buena ventaja para evitar un undercut”, confirmó el cuatro veces campeón del mundo, que luego puso entre él y sus rivales un colchón de unos diez segundos que bastó para mantener bajo control a los rivales.

La victoria de hoy es también la primera en Singapur, la única que siempre se le había escapado del calendario actual. Que Marina Bay pudiera ser una pista amiga para la RB22 se sabía, pero la fuerza mostrada en el primer stint fue quizá incluso superior a ciertas expectativas, especialmente en el primer stint. “Sí. A estas alturas hemos ido bien en pistas muy distintas entre sí, y obviamente siempre es bonito verlo”.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

“Creo de verdad que nuestro coche ha dado un gran paso adelante. Pero, al final, sobre todo se ha vuelto más fácil de pilotar y más predecible. Era justo lo que quería y lo que necesitaba del coche para encontrar ese último paso necesario para luchar en las posiciones de cabeza”.

La esperanza es que este camino pueda continuar también en una pista más compleja para la RB22. En Austin hay muchos baches, quizá sea uno de los asfaltos más difíciles de toda la temporada, y uno de los mayores sufrimientos del monoplaza de Milton Keynes siempre ha sido encontrar el equilibrio adecuado en estas condiciones, aunque en realidad luego siempre haya encontrado el camino.

Muchas veces los pilotos se han quejado de los rebotes en frenada, como en Canadá, Mónaco o Bakú, pero logrando también enmascarar los problemas. El paso adelante es claro, la cuestión es más demostrarse así de consistentes también en pistas menos adecuadas: “Quiero decir, es muy difícil decirlo. Y desde luego no quiero afirmar ahora que en Austin estaremos en la pelea. Pero los últimos fines de semana han sido realmente muy positivos”.

“Tomo las cosas carrera a carrera. Cuando estemos en Austin veremos cómo va allí. También porque, una vez más, es una pista muy distinta a las afrontadas recientemente. El trazado es increíblemente bacheado. Madre mía. Probablemente después de este fin de semana tendré que pedir una nueva columna vertebral. ¡Pero me convertiré en Robocop! Es una locura. Será otro desafío para todos”.