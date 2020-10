Alonso, ante su test con Renault F1: "Es como un nuevo inicio"

El pasado día 8 de julio, Fernando Alonso y Renault anunciaban la vuelta del asturiano al mundial de Fórmula 1 a partir de la temporada 2021 en el equipo con el que se proclamó dos veces campeón del mundo.

Durante estos meses, además de disputar las 500 Millas de Indianápolis, Alonso se ha estado preparando con el equipo, acudiendo a la fábrica para conocer de primera mano los cambios en la estructura de Renault desde que abandonase la escudería en 2009 y también realizando sesiones de simulación.

Como parte de esta preparación, Alonso está completando un test con el RS20 en Barcelona, para obtener de primera mano los primeros datos del coche con el que Daniel Ricciardo consiguió subir al podio en el reciente Gran Premio de Eifel.

Todos los detalles del test: Fernando Alonso vuelve hoy a la Fórmula 1: llega el tiburón

"Va a ser un sentimiento increíble" comentó Alonso en un vídeo difundido por Renault F1, "después de dos años sin conducir un F1. Estoy deseando que llegue el momento. Creo que es como empezar de nuevo, sorprenderte de la velocidad del coche, el rendimiento de los frenos, el paso por curva, un montón de cosas que me van a sorprender de nuevo".

Barcelona es un circuito muy familiar para Alonso, en el que ha disputado 17 grandes premios de España, con 2 victorias, e interminables jornadas de test durante toda su carrera.

"Es muy especial estar de nuevo en Barcelona" admitió, "recuerdo mi primer test con Benetton en 2000 que fue aquí y va a ser en el mismo circuito 20 años después de aquel primer test. Será una de las últimas oportunidades con un coche con la marca Renault, porque el próximo año va a cambiar".

La agenda de Alonso estos últimos meses ha estado más llena de lo que parece, ya que la mayor parte de ella ha sido fuera de los focos, pero su primer objetivo es estar lo mejor preparado posible para su regreso a la Fórmula 1.

"Me siento un privilegiado y estoy deseando hacerlo, estoy emocionado", dijo el bicampeón del mundo, "las preparaciones para este test no han sido fáciles. Con la situación de la COVID-19 no han sido las preparaciones usuales, sin muchos días en el simulador, pero sin embargo estamos listos".

"Son sólo 100 kilómetros, es un filming day y trataremos de maximizar esas vueltas y trataremos de hacer algunas fotos y vídeos. Sé que aprenderé y descubriré un montón de cosas durante esos giros. Lo afrontaré de manera muy abierta y trataré de aprender lo máximo posible en cada kilómetro".

Posiblemente, Alonso continuará rodando el miércoles con un RS-18 de hace dos años. Los planes de Renault pasaban por darle una jornada entera de pruebas en Abu Dhabi a final de temporada, pero en principio estos test están reservados para pilotos sin experiencia y parece difícil que la FIA levante la mano para permitir la participación del asturiano, por lo que Renault está sopesando que Alonso participe en una sesión de libres de un gran premio, algo que descartaron en un principio pero que ahora está encima de la mesa como opción válida para que Alonso pueda rodar este año.