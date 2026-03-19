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Fórmula 1 GP de China

Los fans de F1, impactados por el gran cambio en Aston Martin F1: "Un delirio total"

Los fanáticos de la Fórmula 1 quedaron en shock después de que surgieran noticias de que Adrian Newey dejaría su puesto como jefe de equipo de Aston Martin para ser reemplazado por el jefe de Audi, Jonathan Wheatley.

Lydia Mee
Publicado:
Adrian Newey, Aston Martin Racing, Lawrence Stroll, Aston Martin

Los aficionados de la Fórmula 1 se mostraron sorprendidos después de que se conociera que Adrian Newey está listo para dejar su cargo como jefe de equipo de Aston Martin para centrarse en cuestiones técnicas.

Algunos describieron la noticia como "un delirio total", ya que se entiende que el ex director técnico de Red Bull sería reemplazado por el actual jefe de equipo de Audi, Jonathan Wheatley.

"Las noticias de esta mañana son un delirio total. ¿Cuánto tiempo de 'gardening leave' implicaría? ¿Por qué saltar de un programa que ya está superando expectativas a un caos que llevará años resolver?", comentó un fan en Reddit.

Lea también:

Wheatley se unió a Audi en mayo de 2025 y ha trabajado junto al CEO Mattia Binotto mientras el equipo pasaba de Sauber a Audi en 2026.

"Oh, me siento terrible por Audi, justo cuando parecía que tenían un coche decente (aunque poco fiable), pierden a su jefe", escribió otra persona, mientras que otro agregó: "¿QUÉ? WHEATLEY TIENE QUE QUEDARSE EN AUDI, HOMBRE".

Otros comentarios incluyeron: "Estoy muy confundido, ¿qué tipo de paquete de compensación le habrán ofrecido para ir a Aston? O sea, el tipo literalmente trasladó a su familia y se mudó a Suiza para dirigir Sauber/Audi" y "¿Qué demonios? Si esto es cierto, es una pena, me encanta lo que está construyendo Audi, pero el dinero manda. Aston con otra gran contratación que probablemente desperdicien".

Adrian Newey, Aston Martin Racing

Adrian Newey, Aston Martin Racing

Photo by: Kym Illman / Getty Images

Aston Martin ha tenido un comienzo de año terrible. Las expectativas eran altas para el equipo de Silverstone debido a su nueva y exclusiva asociación de unidades de potencia con Honda y al hecho de contar con el primer Aston Martin diseñado bajo la dirección de Newey. Pero tras un rodaje mínimo en los tests de pretemporada, el equipo propiedad de Lawrence Stroll está lidiando con problemas importantes.

El dos veces campeón Fernando Alonso se vio obligado a abandonar el Gran Premio de China debido a vibraciones excesivas en el cockpit. Hasta ahora, tanto Alonso como Stroll han abandonado en los Grandes Premios de Australia y China, y terminaron 17° y 18° en la carrera sprint de China.

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