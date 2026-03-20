Audi anunció el viernes la salida de manera inmediata al jefe de equipo Jonathan Wheatley, tras apenas once meses en el cargo. El británico habría dejado el equipo "por motivos personales", aunque el jueves Motorsport.com informó que se preparaba para unirse a Aston Martin.

En el equipo de Silverstone, Wheatley se convertiría en el nuevo jefe de equipo, sucediendo así a Adrian Newey. El socio técnico principal asumió a finales del año pasado también el rol de jefe de equipo en Aston Martin, pero según los rumores, pronto dejaría esta función para centrarse en los aspectos técnicos del proyecto de F1.

Con la salida de Wheatley de Audi confirmada —lo que parece ser el primer paso hacia un posible traslado a Aston Martin—, el propietario Lawrence Stroll se vio en la necesidad de emitir un comunicado para aclarar la situación.

"Dadas las especulaciones actuales sobre el rol de Adrian Newey dentro de nuestro equipo, quiero aprovechar esta oportunidad para poner las cosas en claro", dijo Stroll en un comunicado.

"Como presidente ejecutivo y principal accionista, quiero subrayar que Adrian Newey es mi socio y un accionista importante", continuó Stroll. "Es el socio técnico principal de AMR, y tenemos una colaboración estrecha basada en una visión compartida de éxito para la empresa".

Lawrence Stroll y Adrian Newey Photo by: Joe Portlock / Getty Images

"Hacemos las cosas de manera diferente aquí, y el hecho de que actualmente no trabajemos con el rol tradicional de jefe de equipo como en otros equipos es una decisión consciente".

"Siendo el ingeniero más exitoso en la historia del deporte, la atención de Adrian se centra en la dirección estratégica y técnica, que es donde reside su fortaleza. Para ello cuenta con el respaldo de un equipo de alta dirección muy experimentado, que supervisa todos los aspectos de la organización, tanto en la sede como en los circuitos".

"Regularmente recibimos acercamientos de personas destacadas de otros equipos que desean unirse a Aston Martin, pero de acuerdo con nuestra política, no respondemos a rumores ni especulaciones", concluyó el canadiense.