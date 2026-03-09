F1 GP Australia 2026: ¿Quién durmió peor anoche? Adrian Newey

En la comedia de culto "Atrapado en el tiempo", el fatídico castigo al misántropo presentador del tiempo Phil Connors se anuncia con el cambio de hora de un radio despertador de los años 70. Las 5:59 se convierten en las 6:00 y suena la canción «I Got You Babe» de Sonny y Cher. Mientras Connors revive el mismo día una y otra vez, el cambio de los números se escenifica en una grotesca cámara lenta, como si se tratara de enormes icebergs chocando entre sí o rascacielos derrumbándose.

Fernando Alonso podría contarle a Adrian Newey lo que se siente al estar condenado a vivir la misma farsa día tras día. Ese fue su destino cuando la boda de ensueño entre McLaren y Honda en 2015 se convirtió en una auténtica pesadilla. Las teorías de Sigmund Freud sobre la compulsión de repetición se basaban en la observación de soldados traumatizados; Alonso debe de estar horrorizado al ver cómo la historia se repite no solo en su cabeza, sino a su alrededor en tiempo real.

Newey es conocido por ser un hombre que no busca ser el centro de atención, detesta las reuniones sin sentido, evita las ruedas de prensa y es más feliz cuando resuelve problemas creativamente en su mesa de dibujo. Debe de estar viendo ante sí el noveno círculo del infierno. Porque la precaria situación deportiva de Aston Martin no se puede resolver retirándose felizmente durante unas horas detrás de su caballete, con solo lápices y reglas de curvas como compañía.

No, esto requerirá reuniones, y muchas. Peor aún: tendrá que poner en juego su prestigioso perfil para conseguir las concesiones extraordinarias que Honda necesita para hacer frente a los enormes problemas de la unidad de propulsión.

El Aston Martin AMR26 tenía unas expectativas enormes, alimentadas por el espectacular fichaje de Newey como «socio técnico gerente» el año anterior y el acuerdo exclusivo con Honda. Ese motor Honda que llevó a Max Verstappen a cuatro campeonatos mundiales consecutivos. Sin embargo, el coche se terminó tarde y el equipo tuvo que interrumpir prematuramente las pruebas después de que las vibraciones del motor agotaran las baterías.

Cuando el mago quiere salir de detrás de la cortina

Entre bastidores ya se decía que la unidad de propulsión de Honda pesaba hasta 15 kg de más. Pero este problema palidecía en comparación con las vibraciones. Como se descubrió más tarde, estas no solo agotaban las baterías, sino que también hacían caer los retrovisores y provocaban que las manos de los pilotos se entumecieran tras solo unas vueltas.

Cuando Andy Cowell tuvo que dejar su cargo de director ejecutivo y jefe de equipo a finales del año pasado y Newey asumió de facto estas funciones, la confusión fue grande. Nos aseguraron que la parte «desagradable» del trabajo, la representación externa, se delegaría en Mike Krack. Pero en la apertura de la temporada en Australia todo cambió.

Marcha atrás en boxes: una imagen simbólica en Aston Martin Foto: LAT Images

Junto con el presidente de HRC, Koji Watanabe, Newey convocó una rueda de prensa el jueves por la mañana. Estaba claro: quería enviar un mensaje. Qué irónico que el sistema de megafonía de la sala de prensa fuera tan disfuncional como el coche. Newey recordaba al cómico británico Norman Collier y su sketch del «micrófono roto», mientras el sonido se cortaba constantemente. Se podía oír a Newey maldecir en voz baja, con palabras que rimaban con «Clucking Bell». En Melbourne, el «Mago de Oz» parecía un hombre que deseaba ardientemente volver a desaparecer detrás de su cortina.

Juegos políticos y preocupaciones por la seguridad

Watanabe leyó obstinadamente su declaración desde la tableta, por lo que Newey tuvo que tomar el micrófono y continuar con la narración. Las revelaciones fueron impactantes: aunque Alonso y Stroll intentaron más tarde restar importancia al peligro de daños nerviosos en las manos, la historia ya se había difundido.

Se trata de una clara maniobra táctica: se presentan los problemas técnicos como un problema de seguridad para que la FIA y la competencia hagan concesiones. Newey necesita el permiso para que Honda revise el motor antes y de forma más exhaustiva de lo que prevé el reglamento «ADUO» ( Additional Development and Upgrade Opportunities, oportunidades adicionales de desarrollo y mejora).

El hombre que odia la política y las relaciones públicas ahora tiene que dedicar toda su capacidad mental a ello. Camina por una cuerda floja: tiene que poner a Honda contra las cuerdas sin romper la relación, como hizo McLaren en 2017. Que afirmara que la dirección del equipo no supo hasta noviembre lo poco que quedaba del antiguo equipo de éxito de Red Bull en Honda forma parte de este juego.

El peligroso juego de Lawrence Stroll

Nada de esto aporta rendimiento a corto plazo. En la carrera de Australia, Alonso entró en boxes tras 15 vueltas para realizar «ajustes». Once vueltas más tarde, volvió a salir, dio unas cuantas vueltas y apagó el coche para «preservar los componentes». La realidad es que el equipo simplemente se ha quedado sin baterías.

El propietario, Lawrence Stroll, no es conocido precisamente por su paciencia. Ha invertido cantidades ingentes de dinero, pero cada nueva vergüenza le acerca un poco más a la ronda «Spin the P45» (el formulario británico para el despido).

Newey es lo suficientemente rico como para jubilarse, pero es un competidor implacable. Quiere demostrar que no necesita una «niñera» (como se sugirió anteriormente en Williams). Para él es impensable terminar su carrera con un fracaso estrepitoso. Sin embargo, el futuro inmediato de Aston Martin se presenta sombrío: pruebas en las que apenas se conduce y carreras en las que no se juega ningún papel.

En «Atrapado en el tiempo», Phil Connors escapa de su castigo convirtiéndose en una persona mejor. Lo que Newey necesita es una unidad de propulsión mejor. Pero, ¿cuándo la conseguirá?

Atentamente,

Stuart Codling