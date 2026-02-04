El misterio en torno a la suspensión de Williams y las soluciones para recuperarse
Para presentar la decoración de 2026, Williams ha mostrado una imagen renderizada del FW48 con un diseño de suspensión muy sencillo, en el que incluso faltan algunos elementos, una elección que alimenta el misterio sobre el proyecto. Sin embargo, la ficha técnica indica una barra de tracción delantera y Vowles anticipa soluciones distintivas.
Hay un pequeño misterio en torno al render difundido hoy por Williams para presentar la decoración con la que correrá en 2026. Al tratarse de un render, es raro que las imágenes mostradas por los equipos reflejen las formas definitivas del coche, aunque este año las publicadas por Racing Bulls y Haas eran similares a los coches que salieron a la pista en Barcelona. Sin embargo, el del equipo de Grove es... peculiar.
De hecho, en las imágenes difundidas por Williams falta una parte del sistema de suspensión, tanto en la parte delantera como en la trasera. No aparece ningún push rod, ni ningún pull rod. Y también la posición de los brazos, sobre todo del triángulo superior, ofrece muy pocos indicios sobre cuáles serán las decisiones definitivas de los ingenieros de Grove.
No es nada inusual: los equipos suelen ocultar detalles antes de salir a la pista. Pero en este caso surgen algunos elementos curiosos que ofrecen algunas pistas, sobre todo sobre la elección de la suspensión delantera.
Williams FW48
Foto de: Williams
De hecho, en la ficha técnica del FW48 se indica que, en la parte delantera, Williams habría optado por un esquema de tirantes como Alpine y Cadillac, en contra de la tendencia de la mayoría de los equipos, mientras que en la parte trasera la solución sería el empujador.
La disposición con el puntal en la parte trasera no es sorprendente, no solo porque todos los equipos se han orientado en esa dirección por razones aerodinámicas, para que el difusor funcione mejor, que incluso con este reglamento es bastante generoso en cuanto a dimensiones, sino también porque Williams compra toda la parte trasera, incluido el cambio y la suspensión, directamente a Mercedes.
La elección más interesante se refiere al tren delantero, la única área en la que el equipo de Grove opera con total autonomía. Y es precisamente aquí donde las pistas no provienen del render, deliberadamente desprovisto de referencias útiles, sino de la ficha técnica que indica un esquema de tirantes y de las palabras de James Vowles al margen de la presentación de la librea.
Williams FW48
Foto de: Williams
En declaraciones a medios seleccionados, entre ellos Motorsport.com, el director del equipo Williams ha dado a entender que también en el FW48 encontraremos soluciones curiosas y con una identidad propia, aunque sin llegar a los extremos que se ven en otros equipos y, más concretamente, en Aston Martin.
"Es realmente impresionante. Adrian [Newey] es simplemente un diseñador creativo, y es impresionante lo que ha hecho, con brazos colocados en puntos donde no creo que deberían estar... pero él los ha puesto ahí", comentó Vowles cuando se le pidió que comentara las decisiones técnicas tomadas por Adrian Newey en el Aston.
En el AMR26, el brazo delantero del triángulo superior está anclado en el punto más alto del chasis, mientras que el elemento trasero no solo está muy inclinado por razones aerodinámicas, sino que también está fijado en una posición extremadamente retrasada.
Claramente, en el Aston Martin, el equipo técnico dirigido por Adrian Newey ha optado por un esquema de varillas de empuje, una solución que funciona en estrecha relación con el concepto utilizado en el alerón delantero. Pero al hablar de las características distintivas que se verán en el FW48 en Baréin, Vowles no se refirió tanto al esquema como a la posición de los brazos del triángulo superior.
La suspensión delantera del Aston Martin
Foto de: Fórmula 1
"En cuanto a Adrian, lo he mencionado, pero lo veréis en nuestro brazo superior: es ligeramente diferente. Pero a dónde ha ido Adrian... Adrian es realmente impresionante, muy creativo, muy extremo. No me gustaría ser un diseñador que tuviera que trabajar en ese coche, ¡digámoslo así!".
El Aston Martin no fue el único coche que llamó la atención de Vowles. Aunque no participó en los tests de Barcelona, Williams observó atentamente lo que sucedía en España, señalando a Red Bull, Mercedes y Ferrari como los equipos que más impresionaron a sus rivales.
"Me ha impresionado mucho Red Bull, sobre todo en lo que respecta a la unidad de potencia. Crear un motor desde cero y presentarlo con tanta fiabilidad es notable. Enhorabuena a ellos. En segundo lugar, la constancia de Ferrari. El ritmo puro aún está por descubrir, pero la constancia es realmente impresionante, una vez más desde el principio", añadió Vowles.
"Y luego Mercedes, como siempre. He trabajado con ellos durante mucho tiempo: son muy buenos interpretando los cambios en la normativa y presentando un paquete sólido y fiable. Si haces una simulación de carrera después de solo un día de pruebas, es realmente muy impresionante".
Share Or Save This Story
¡El Williams de F1 2026 finalmente salió a pista!
Williams admite que los pilotos tendrán que recarga la batería quemando combustible
Williams F1 cambia el Santander por un banco británico como nuevo socio para 2026
Últimas noticias
Cómo las decisiones de control volvieron caótico el NASCAR Cup Clash
Shane van Gisbergen brilla bajo la lluvia en el Clash antes de un final dramático
Checo Pérez espera una lucha interna "muy buena" con Bottas en Cadillac
Checo Pérez avisa a Cadillac: "No regreso a la F1 para pasearme los domingos"
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments