El Le Mans virtual de Alonso y Barrichello duró poco

Fernando Alonso tuvo un inicio de carrera de pesadilla y nada más arrancar sus opciones de ganar se desvanecieron. El español se tocó con el Porsche #94 pilotado por Simona de Silvestro en la entrada de Tertre Rouge.

Poco después se dirigió a boxes a poner gasolina, pero cuando entró recibió una sanción de un segundo que se cumpliría al hacer el pitstop.

El asturiano, que además de Barrichello también compartía su auto con los pilotos de simracing Olli Pahkala y Jarl Teien, se tuvo que quedar en el pitlane, viendo cómo sus rivales le doblaban y se quedaba sin opciones. Posteriormente explicó en sus redes sociales que se trataba de un fallo del simulador:

"Por informar: el juego no hace el pit stop. No reconoce el coche o la posición de parada. Están intentando solucionarlo desde dirección de carrera. ¡Es lo que hay!", escribió en Twitter.

Mientras cumplía la penalización no pudo repostar y cuando salió, más de 30 minutos después, no tenía combustible para completar la vuelta, por lo que se quedó tirado con solo 9 vueltas completadas.



Dos horas más tarde de darse la salida, Alonso explicó con detalle todo lo ocurrido: "Aquí estamos, no son las 24 horas virtuales de Le Mans que esperábamos. Una combinación entre un fallo humano y del juego nos ha dejado en una mala situación. Los directores de carrera nos sancionaron cuando estábamos en el pitlane, lo que es bastante inusual. El juego no te permitía evitar esa sanción para hacerla la vuelta siguiente y poner gasolina. Así que se cumplió la sanción, pero no pudimos poner gasolina o neumáticos. No teníamos gasolina para hacer la vuelta. Nadie esperaba esta sanción mientras estábamos en el pitlane. Desafortunadamente, no ha sido la carrera que esperábamos porque creo hicimos una buena preparación. Nos divertiremos en la próxima. Veremos si podemos hacer otra carrera pronto con este súper equipo. Disfrutad".

Sigue la carrera en vivo: