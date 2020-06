Por qué los pilotos de la vida real pueden sorprender en Le Mans Virtual

Un viejo dicho del automovilismo cuenta que la primera persona que has de batir es tu compañero de equipo pero ¿qué sucede si compartes coche con tu compañero?

Las dinámicas y retos especiales de las carreras de resistencia nos dicen que los pilotos han de trabajar juntos para asegurarse de optimizar la velocidad de su coche, alejarse de los problemas y, quizás lo más importante: llegar a la meta. No es una sorpresa que las alineaciones que consiguen poner todo eso a punto, sean normalmente las mejores.

La duración de los relevos, la climatología, y los peores escenarios posibles deberían de ser los temas de discusión en el circuito de La Sarthe este fin de semana en las 24 Horas de Le Mans 2020, pero en lugar de eso, los equipos y los aficionados, tendrán que esperar hasta septiembre, por el aplazamiento debido a la crisis sanitaria del COVID-19.

Pero no se puede decir que estas conversaciones no vayan a suceder en las 24 Horas de Le Mans virtuales, prueba que se celebrará gracias a la colaboración entre el WEC, el ACO y Motorsport Games en la fecha en que tendría que disputarse la prueba real.

Un gran elenco de pilotos profesionales competirán junto a y contra simracers, pero hay dos equipos de la categoría de prototipos que han decidido, de manera inusual, alinear sólo pilotos reales.

Uno de ellos es el equipo norteamericano Penske, que contará con Juan Pablo Montoya, Simon Pagenaud, Dane Cameron y Ricky Taylor compitiendo juntos. Montoya no es ajeno a las carrera de resistencia, habiendo competido en Le Mans en 2018 y siendo habitual en Daytona, donde ha ganado en 2007, 2008 7 2013. Pero el ganador de siete carreras de F1, sabe que será complicado igualar a los equipos punteros sin la experiencia de expertos en simuladores.

#22 United Autosports Oreca 07 LMP2: Filipe Albuquerque, Alex Brundle, Job Van Uitert, Tom Gamble Photo by: United Autosports

"Creo que de alguna manera es una desventaja", comenta Montoya, "pero creo que tener la dinámica de un equipo que compite en resistencia es una ventaja porque sabemos competir, sabemos estar en tráfico, entendemos cómo se hace".

"Pero claro, desde el punto de vista de la velocidad, los simracers tienen ventaja sobre nosotros. La única manera de compensar esa falta de velocidad, tienes que hacer como Fernando Alonso, y estar muchas horas en el simulador. Quiero prepararme bien, pero no quiero sacrificar mi vida diaria durante dos semanas para hacerlo".

"Nunca nos lo planteamos [alinear a un simracer] y sinceramente, creo que igual habríamos sido más rápidos, pero tenemos una gran relación entre todos nosotros y trabajamos muy bien juntos, es divertido".

En Penske no serán los únicos, United Autosport contará con Filipe Albuquerque, Alex Brundle, Job van Uitert y Tom Gamble. El copropietario del equipo Richard Dean cree que este evento es una gran oportunidad para los miembros más jóvenes del equipo de implicarse en una carrera de 24 horas sin la presión de estar realmente compitiendo en Le Mans.

"Nunca les harías estar al frente en Le Mans, hay mucho en juego y siempre es muy difícil", comentó, "y es igual con los pilotos, ¿cuándo están realmente listos para su primera carrera en Le Mans? siempre carecerán de experiencia hasta que corran por primera vez. Así que es la paradoja del huevo y la gallina: para convertirte en ingeniero de Le Mans, alguien te tiene que dar la primera oportunidad.

Track action Photo by: Xynamic

"Observamos eso y pensamos que podíamos implicar a nuestros ingenieros más jóvenes y que usen el simulador de la misma manera que hacen los pilotos para aprenderse los circuitos y que ellos también aprendan como se encara una carrera como Le Mans, cómo prepararla, cómo usar los datos..."

Mientras Penske y United Autosports se basan en su experiencia en la vida real para ayudarles en los reglajes y la estrategia, competir en Esports es un mundo totalmente nuevo para muchos de ellos y la experiencia del circuito puede no verse trasladada al juego.

James Baldwin, el jugador más rápido de 2019 y campeón de la eROC, competirá para Veloce Esports y cree que el hecho de que sea un juego, la experiencia de la vida real, especialmente en el tema de los reglajes, puede ser una desventaja.

"Sin simracers en el equipo ni nadie de este mundo que les ayude, van a tener una gran desventaja, porque no hay ninguna manera de saber los mejores reglajes para ir rápido si no estás metido en la simulación" comentó.

"Los reglajes no obedecen a la lógica muchas veces, porque es un juego, puedes preparar el coche de una manera peculiar que en la vida real no funcionaría pero sí que lo hace en le simulador".

fundamentalmente, parece que la falta de velocidad total podría dificultar las aspiraciones de Penske y United Autosports pero, como en las carreras reales, el coche más rápido no siempre es el que predomina.

Como en los eventos reales, los competidores tendrán que luchar contra la fatiga, las condiciones cambiantes y el tráfico y es en ese tipo de situaciones en las que Montoya cree que podrían tener ventaja.

Después de todo, sigue siendo una carrera de 24 horas donde hay que esperar lo inesperado y una cabeza racional sobre los hombros puede marcar la diferencia.

"En una carrera real, cuando atrapas a un GT, por ejemplo, ellos tienen mucho cuidado y te quieren dar espacio, porque entienden las consecuencias" añade Montoya, "en el juego he visto que cuando estás pillando a otros, es más complicado y te lo ponen más difícil. Tienes que estar más precavido y esperar siempre que la gente vaya a hacer tonterías. creo que si hay simracers en los GT, su velocidad va a ser muy buena, pero no van a tener la experiencia de correr una prueba de 24 horas.

"Creo que tenemos un buen equipo, tenemos un buen plan, creo que tendremos menos velocidad, pero al final y especialmente en Le Mans, has de sobrevivir. Lo importante es no cometer errores, alejarte de los problemas y ser listo. Asegurarte de no cometer errores" concluye Montoya.

Puedes seguir la carrera en vivo desde las 8:00 de México y Colombia y las 10:00 de Argentina en este video: