Tremendo accidente de Tanak, Evans se pone líder en Montecarlo

Gap (Francia).- Elfyn Evans termino como líder al final de la primera pasada en una jornada marcada por el escalofriante accidente de Ott Tanak y Martin Jarveoja cuando se estaba disputando el segundo tramo. Neuville, que se fue a dormir el jueves como líder de la prueba, perdió mucho tiempo durante el primer tramo, aunque se rehizo de manera soberbia para terminar a pocos segundos de Evans y prácticamente empatado con Ogier, que terminó segundo.

Con Suninen abriendo pista, después de su abandono durante el primer día del rally, Elfyn Evans hacía correr su Toyota para marcar el mejor tiempo en le primer tramo por delante de Sebastien Loeb y de Ott Tanak. El campeón del mundo se apresuraba para tratar de recuperar el tiempo perdido en la jornada del jueves. Ogier, con un pequeño susto al salirse de la carretera, y Thierry Neuville, que sufrió en la zona con mas hielo, cedieron tiempo con respecto a sus rivales.

Brutal accidente de Tanak

Pero poco duraron las buenas noticias dentro del coche de Tanak y Jarveoja, ya que tras el primer parcial del segundo tramo, se salieron de la pista en una zona rapidísima a más de 170 km/h, afortunadamente ilesos, aunque por precaución fueron evacuados al hospital, pero perdiendo cualquier opción de cara al rally. No ha sido el estreno que el estonio esperaba con Hyundai.

Neuville y Ogier continuaron perdiendo tiempo con respecto a Evans, que rodaba con un fuerte ritmo camino de Freissiniers, aunque la sangría de segundos, sobre todo para el belga, ya empezaba a ser mucho menor. No obstante, perdió el liderato del rally en favor del piloto de Toyota. Neuville confesó que había ralentizado al ver al coche de su compañero de equipo accidentado. "He tenido que parar bastante en esa zona, he visto las huellas de Ott y sabía que algo había sucedido", comentó.

Evans no se baja de la primera plaza

En el último tramo de la mañana Evans afianzaba el liderato provisional del rally, por delante de su compañero Sebastien Ogier y de Thierry Neuville, ambos perdían alrededor de 9 segundos antes de tomar camino de la asistencia de mediodía.

"Me he encontrado bien y la elección de neumáticos ha sido la correcta, tengo que dar las gracias al equipo. De momento todo fantástico", declaró un Evans muy contento. Por el contrario, Ogier y Neuville se mostraron más cautos. "Queda mucho rally, todavía estoy aprendiendo cómo funciona el coche", dijo el francés, mientras que el piloto de Hyundai apuntó a la dificultad de las condiciones: "La carretera está mucho más resbaladiza que cuando la vieron los chicos del equipo, está muy complicada".

Por detrás de los dos primeros, se abre una pequeña brecha, con Loeb en cuarto lugar a 48 segundos, Lappi a 1:29 y Rovanpera perdiendo casi dos minutos. A las 13:54, hora local, se reanuda el rally con la segunda pasada a los tramos de la mañana.

Otra toma del Accidente de Ott Tanak y Martin Jarveoja

