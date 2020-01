Neuville inicia liderando en Montecarlo

Gap (Francia).- Thierry Neuville fue el piloto más rápido en la primera jornada de la 88º edición del Rally de Montecarlo, aventajando en 19 segundos a Sebastien Ogier, que había sido el más veloz en el primer tramo y en 25 a Ott Tanak que abría pista y no quiso arriesgar en ningún momento.

El recorrido inicial entre Malijai y Puimichel, de 17 kilómetros, nos volvió a mostrar al igual que en el shakedown, a un Ogier muy rápido y decidido a, sin arriesgar, mostrar que el que quiera ganarle va a tener que ir muy deprisa. El francés de Toyota superó por 1.8 segundos a Ott Tanak y por 1.9 a su compañero Elfyn Evans.

"Ha sido uno de los tramos más fáciles del fin de semana, estaba completamente seco y creo que en el siguiente las condiciones van a ser peores. El final del tramo fue mejor para nosotros, aunque los neumáticos se movían mucho" dijo Ogier nada más terminar los primeros kilómetros.

Thierry Neuville, con un una elección de neumáticos igual a la de Ogier, 2 blandos y 4 superblandos, se quedó un poco atrás, cediendo 6.4 segundos con respecto al líder. Al contrario que Ogier, el belga no pensaba que el tramo fuera tan sencillo: "La carretera estaba muy sucia y eso me confundía en algunos momentos porque había algunos cortes que no tenía en las notas. Al final de la etapa me he quedado sin neumáticos, pero debería de tener mejores ruedas para la siguiente" confesó el piloto de Hyundai.

Por detrás, Kalle Rovanpera en su estreno en la categoría reina se quedó a 10.2 segundos del líder y Sebastien Loeb a 10.9. El alsaciano se quejaba de la carretera: "había mucha grava y hojas, resbalaba un montón", mientras que Rovanpera se mostraba encantado en su estreno, "ha sido una buena etapa, he disfrutado del coche aunque iba con los superblandos y tal vez he apretado demasiado porque se han sobrecalentado".

Neuville le da la vuelta a la tortilla

Thierry Neuville, efectivamente se encontró mucho más cómodo en el segundo tramo que iba desde Bayons a Breziers y logró ir muy rápido sobre el hielo, metiendo una buena distancia a sus rivales antes de dejar el coche en la asistencia para dar por finalizado el día. "Las condiciones eran muy difíciles, ha tratado de leer la carretera lo mejor posible, porque no podía cometer errores".

Ogier trato de aguantar el tipo, pero terminó el día peor de lo que lo había empezado, perdiendo 19 segundos con Neuville. "No he arriesgado nada, podía haber ido mucho más deprisa, pero esto sólo es el comienzo" dijo el heptacampeón francés.

Tanak, sufriendo mucho en el hielo, con un superblando menos que sus dos rivales, perdió 25 segundos con Neuville en la meta y 6 con respecto a Ogier. Con su habitual flema comentó en meta que estaba "contento de estar vivo, ha sido más complicado de lo que me esperaba".

El miedo a que los pilotos que habían elegido neumáticos de clavos se aprovechasen de ello en el segundo tramo se disipó en cuanto Elfyn Evans entró en meta en cuarto lugar, perdiendo 25 segundos con Neuville. El británico comentaba al final del día que "los clavos nos han ayudado en algunos sitios, pero en otros nos han obstaculizado bastante".

Por detrás, de nuevo Loeb, que se quedaba a casi un minuto de su compañero de equipo y el trío de finlandeses con Lappi por delante de Rovanpera, que perdió mucho en este segundo tramo, y de Suninen.