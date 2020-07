Ginetta no continuará como equipo oficial en el WEC

El Team LNT solo cuenta con un Ginetta G60-LT-P1 para las 24 horas de Le Mans 2020 y no competirá en las 6 horas de Spa (agosto), ni en la cita final de la temporada en Bahrein, en noviembre.

El jefe de Ginetta, Lawrence Tomlinson, dijo a Motorsport.com que no tiene ganas de seguir alineando LMP1 en el WEC de cara a 2021.

"En cuanto a alinear los coches nosotros mismos en el WEC, ese barco ya ha zarpado. Hago cosas que me hacen ganar dinero o me hacen feliz, y competir en el WEC no logra ninguna de ambas", dijo.

Tomlinson había sugerido anteriormente que estaría contento de seguir con el equipo oficial del WEC más allá de esta temporada si ningún cliente diese el paso adelante para gestionar los coches.

Aún cree que el G60 podría ser una opción viable en el WEC 2021, cuando los LMP1 puedan competir contra los nuevos Hipercoches.

Parece haber una posibilidad con el equipo Dyson Racing, gestionado por el actual piloto de Ginetta Chris Dyson.

"Chris quiere seguir en el WEC y estaríamos contentos de apoyarle con un coche o, incluso mejor, dos", dice Tomlinson.

Dyson no estuvo disponible para comentar la situación, que llevaría al equipo que ganó la American Le Mans Series en 1999 y 2011 de vuelta al panorama internacional.

#6 Team LNT Ginetta G60-LT-P1: Christopher Dyson, Michael Simpson, Guy Smith Photo by: JEP / Motorsport Images

Ginetta ha optado por perderse Spa el 15 de agosto por unas cuantas razones, según Tomlinson. Dijo que era más importante que el equipo probara las actualizaciones incorporadas en el G60 desde su última carrera en Bahrein en diciembre de 2019 y que competirán en Silverstone del 25 al 26 de agosto.

"Lo más sensato es hacer una prueba antes de Le Mans para probar todas las mejoras y el trabajo que hemos realizado en el prototipo", explicó Tomlinson. "Hemos reconstruido los coches por completo y los hemos mejorado en áreas clave".

Tomlinson también afirmó que los signos de interrogación sobre la viabilidad de los viajes intercontinentales también fueron un factor, dado que Dyson tiene que volar desde Estados Unidos.

La decisión de llevar solo un LMP1 a Le Mans, el 19/20 de septiembre, para Dyson, el ex ganador de la carrera Guy Smith y Mike Simpson fue en gran medida financiera.

"Tenemos dos juegos de todo lo que necesitamos para gestionar un coche, pero no quiero prepararme para llevar dos e incurrir en costes excesivos", explicó. "Nadie puede decir con certeza que Le Mans se celebre; las cosas pueden cambiar rápidamente en la situación actual".

Tomlinson afirmó que la segundo cita en Bahrein "no tenía sentido" para el WEC.

