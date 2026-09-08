Robert Shwartzman se une a Peugeot para el WEC 2027

Robert Shwartzman volverá a las filas de Hypercar del World Endurance Championship con Peugeot la próxima temporada.

El piloto de 26 años regresa a los sportscars con la marca francesa para conducir uno de sus 9X8 Le Mans Hypercars revisados.

Esto llega tras la retirada de la IndyCar Series del equipo Prema Racing, con el que logró la pole position para las 500 Millas de Indianápolis de 2025.

Shwartzman compitió anteriormente en Hypercar a bordo del Ferrari 499P LMH satélite inscrito por el equipo AF Corse, ganando la ronda de Austin de 2024 con Robert Kubica y Yifei Ye.

El ruso-israelí también corrió con una inscripción oficial gestionada por AF en la GT World Challenge Europe Endurance Cup durante el tiempo en que cumplía funciones de piloto de pruebas y reserva con el equipo Ferrari de Fórmula 1 de 2022 a 2024.

"Estoy extremadamente feliz de regresar al WEC después de mi etapa compitiendo en EE. UU.", dijo Shwartzman.

"Las carreras de resistencia son algo que realmente he echado de menos durante las dos últimas temporadas, y estoy encantado de unirme al Team Peugeot TotalEnergies.

"Desde mis primeras conversaciones con el equipo, me sentí genuinamente bienvenido e inmediatamente parte del proyecto dentro de un entorno altamente profesional y ambicioso.

"El programa de 2027 es particularmente emocionante y no puedo esperar para contribuir a este nuevo capítulo y ayudar a escribir juntos las próximas etapas de la historia."

Robert Shwartzman returns to WEC after a stint in IndyCar Photo by: Penske Entertainment

La "velocidad natural, adaptabilidad y madurez" de Shwartzman "lo convierten en un encaje ideal para nuestro proyecto", dijo el director del equipo Peugeot Sport, Emmanuel Esnault.

"Es bastante impresionante no solo en términos de velocidad, sino también de mentalidad, enfoque y positividad, así que estamos muy contentos. Queremos construir algo sólido en el plano humano y en el deportivo con él."

Shwartzman, que no tiene programa de carreras este año tras la retirada de Prema de la IndyCar a comienzos de 2026, aún no ha probado uno de los LMH de Peugeot.

Tendrá su primera toma de contacto con el coche a mediados de este mes en el circuito del Algarve, cuando Peugeot realice su segundo test con la versión 2027 ampliamente revisada del 9X8. El coche rodó por primera vez en Paul Ricard a finales de julio.

Esnault, que se incorporó a Peugeot Sport esta temporada, explicó que todavía había "algunas decisiones por tomar" mientras ultima su alineación de pilotos del WEC para 2027.

Doriane Pin tendrá su primera salida en un 9X8 con especificación 2026 en Paul Ricard a comienzos de diciembre, después de ser fichada por Peugeot como piloto de desarrollo en marzo.

Estaba previsto que la campeona de la F1 Academy de 2025, que compite este año en LMP2 en la European Le Mans Series, recibiera una prueba en un 9X8 en el test oficial de novatos del WEC en Baréin el día después de la final del WEC.

La sustitución de la carrera de Oriente Medio por una ronda en Monza ha dado lugar a la nueva fecha en Ricard. Esnault confirmó que estaba siendo evaluada para un posible papel de pruebas y reserva en el equipo del WEC.