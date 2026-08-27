McLaren ya completó una prueba de 30 horas con su LMDh

McLaren ya ha completado con éxito una simulación de resistencia de 30 horas con el MCL-HY LMDh, mientras se prepara para su entrada en la categoría Hypercar del World Endurance Championship la próxima temporada.

El fabricante británico ha revelado que el nuevo prototipo híbrido LMDh, desarrollado conjuntamente con Dallara Automobili, completó más de 30 horas en la prueba diseñada para replicar la distancia de las 24 Horas de Le Mans, la prueba estrella del WEC, en el circuito de Aragón, en España, en julio.

La simulación de resistencia llegó menos de tres meses después de que el MCL-HY realizara un shakedown en Varano, Italia, a principios de mayo, y representó solo su tercer test completo tras las salidas en Imola y Magny-Cours.

Lee también: WEC El prototipo McLaren para el WEC sale a la pista por primera vez

Las pruebas del McLaren Hypercar continuaron con otros tres días de rodaje en Silverstone la semana pasada.

James Barclay, director ejecutivo de McLaren Endurance Racing y jefe de equipo de la operación del WEC dirigida conjuntamente con United Autosports, explicó que no hubo "obstáculos insalvables" durante la prueba en la pista de poco más de cinco kilómetros de MotorLand Aragon.

"Hubo cosas por las que paramos para comprobar, pero no nos detuvimos tres horas para luego volver a salir", dijo Barclay. "Lo hicimos como si estuviéramos disputando una carrera: si había cosas por las que queríamos parar y revisar porque no queríamos dañar algo, hacíamos una parada rápida, comprobábamos y seguíamos".

McLaren Hypercar Photo by: McLaren

Barclay no quiso revelar el kilometraje que el McLaren LMDh en solitario completó durante la prueba porque, dijo, la organización no quería "dar demasiadas pistas". Pero sí reveló que el coche ya había completado la distancia típica de una carrera regular de seis horas del WEC antes de Aragón.

"El hecho de que tan pronto en nuestro programa de pruebas hayamos podido hacer nuestras primeras 30 horas es realmente positivo, con mucho gran aprendizaje derivado de ello", añadió.

Hay previstas más simulaciones de resistencia, pero Barclay no quiso entrar en detalles sobre el próximo calendario de pruebas de McLaren.

Explicó que era importante para McLaren realizar una prueba de resistencia al principio de su programa de desarrollo "para ver si había algo fundamental que quisiéramos abordar".

Barclay recalcó que el MCL-HY monta un V6 biturbo de tres litros completamente nuevo, desarrollado en colaboración con AutoTecnica Motori en Italia, mientras que algunos de sus competidores empezaron con motores de combustión interna desarrollados a partir de propulsores existentes.

La prueba de Aragón también fue importante en términos de construcción del equipo, explicó: "Tenemos personal de United, personal de Formula E y Formula 1, y hay que cohesionarse. Al final de esa prueba, la camaradería como grupo fue fantástica; solo estamos en nuestro quinto test, pero como grupo parece que llevamos operando mucho más tiempo".

McLaren Hypercar Photo by: McLaren

Barclay reveló que es poco probable que la aerodinámica del coche cambie significativamente antes de su homologación al final de la temporada. "Visualmente no habrá grandes cambios respecto a lo que se ve ahora", afirmó.

Hasta ahora Mikkel Jensen y Laurens Vanthoor, los dos primeros pilotos anunciados para el próximo año, y Gregoire Saucy y Richard Verschoor, ambos miembros del programa de desarrollo de pilotos de McLaren, además del veterano de United Ben Hanley, han asumido tareas de pruebas.

Barclay reveló que McLaren "ha fichado a más" pilotos —se entiende que dos—, pero no los anunciará de forma inminente por respeto a sus contratos existentes.

"Tenemos un grupo central de pilotos que nos entusiasma muchísimo, pero tenemos algunos asientos que queríamos dejar abiertos un poco más mientras teníamos la oportunidad de hacer una evaluación más amplia", explicó. "No necesitamos apresurar esa decisión".

El proceso de toma de decisiones también incluirá si el equipo McLaren United Autosports alinea solo dos pilotos por coche en las carreras de seis horas del WEC o los tres que utilizará en Le Mans y en los eventos programados de 10 horas en Qatar y Bahréin.

"Hay pros y contras, y tenemos una opinión que está tomando forma al respecto", dijo.

Lee también: WEC Laurens Vanthoor se une al programa WEC 2027 de McLaren en calidad de cedido por Porsche