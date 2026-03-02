Tyler Reddick hace historia en NASCAR Cup al ganar en COTA

Tyler Reddick simplemente no puede ser detenido. Ni siquiera Shane van Gisbergen en un circuito mixto fue suficiente para negarle la victoria, ya que Reddick consiguió su tercer triunfo consecutivo para abrir la temporada 2026 de la NASCAR Cup.

Reddick es el primer piloto en toda la historia de NASCAR en ganar las primeras tres carreras de una nueva temporada — Daytona, Atlanta y ahora COTA. 23XI Racing, copropiedad de Michael Jordan y Denny Hamlin, también es el primer equipo en ganar las tres primeras carreras del año desde que lo hiciera Petty Enterprises allá por 1963.

Con la victoria del domingo, se afianza aún más en lo más alto de la clasificación del campeonato, cruzando la línea de meta con unos cuatro segundos de ventaja sobre van Gisbergen.

“Significa todo”, dijo Reddick. “Es tan apropiado. Empezamos a avanzar al final de la carrera, estoy liderando y ahí está SVG, el tipo al que he estado intentando vencer desde hace un tiempo. Poder resistirlo ahí y mantener la victoria es simplemente increíble. Estoy muy orgulloso de todos en 23XI. Trabajamos muy duro y no nos gustaba que nos vencieran así en circuitos mixtos. Es solo una carrera, pero es muy importante, muy apropiado poder conseguir tres seguidas y hacer historia”.

Detrás de Reddick y SVG, Christopher Bell terminó tercero, Ty Gibbs cuarto y Michael McDowell quinto. Kyle Larson, Chase Elliott, Ryan Blaney, AJ Allmendinger y Hamlin completaron el resto del top diez.

Etapa 1

Chase Briscoe se lanzó tres en paralelo junto a Reddick y Chastain hacia la curva 1 al inicio, tomando el liderazgo tempranamente. El pelotón se mantuvo limpio, sin incidentes, mientras Blaney, que había mostrado gran ritmo en tandas largas en la práctica, dio alcance a Briscoe. Tomó la punta y se escapó, sacando varios segundos sobre el resto del grupo.

Tras arrancar 13°, van Gisbergen avanzó entre el pelotón, pasando del 13° al tercer lugar. A medida que se acercaba el final de la etapa, varios pilotos optaron por entrar antes a boxes, sacrificando puntos de etapa a cambio de posición en pista. Blaney estuvo entre ellos, entregándole la victoria de la Etapa 1 a Ross Chastain.

Chastain fue seguido por su compañero van Gisbergen, y luego McDowell, Chris Buescher, Allmendinger, Gibbs, Alex Bowman, Elliott, Carson Hocevar y Hamlin.

Etapa 2

Blaney recuperó el liderazgo mientras el resto del pelotón entraba a boxes, con van Gisbergen liderándolos a la salida de la calle de pits. Chastain perdió cinco posiciones tras una breve detención.

Van Gisbergen relanzó desde el 15°, pero tenía neumáticos ligeramente más frescos que los autos que ahora estaban por delante.

En la relargada, Connor Zilisch trompeó en la curva 1 tras un toque desde atrás de Daniel Suarez. Poco después, Noah Gragson hizo un trompo entre las curvas 6a y 6b.

En la punta, Reddick tomó el control de la carrera por primera vez desde que había largado desde la pole. Lideró hasta entrar a boxes con tres vueltas por disputarse en la etapa, invirtiendo la estrategia para posicionarse de cara a la victoria final.

Josh Berry también hizo un trompo en el mediopelotón, pero continuó sin necesidad de una neutralización total.

Durante las paradas en boxes, Bowman recibió una penalización de paso por boxes por un neumático sin control. Austin Dillon también pasó un tiempo prolongado en la calle de pits debido a una palanca de cambios rota.

Mientras el resto de los líderes entraba a boxes, el camino quedó libre para que Gibbs ganara la etapa. Fue seguido por Allmendinger, Suarez, Todd Gilliland, Reddick, Bubba Wallace, Blaney, Cole Custer, William Byron y van Gisbergen.

Etapa 3

Reddick mantuvo el liderazgo sobre Blaney, mientras que van Gisbergen se ubicó quinto en la relargada. En el fondo del pelotón, Erik Jones hizo un trompo, pero pudo volver a marcha.

En la parte final del top diez, Larson y Bell tuvieron un fuerte contacto en una intensa batalla rueda a rueda por posición.

Briscoe redujo abruptamente la velocidad con 32 vueltas por disputarse, ya que algo se rompió en la parte trasera. Venía con ritmo de top cinco. Se convirtió en el primer auto en ir al garaje durante la carrera del domingo.

Reddick entró a boxes desde el liderazgo con 26 vueltas por disputarse, seguido por Blaney. Van Gisbergen los siguió una vuelta más tarde.

De repente, todo cambió cuando Chastain se salió de pista debido a una rueda suelta que terminó desprendiéndose. NASCAR sacó la bandera amarilla y el ganador de la Etapa 1 quedó detenido durante dos vueltas. También habrá sanciones adicionales la próxima semana.

Durante la primera neutralización natural de la carrera, un puñado de autos entró a boxes, pero Reddick, Blaney, van Gisbergen y Zilisch lideraron a otro grupo de pilotos que se mantuvieron en pista con neumáticos más usados.

Además, Bowman se bajó del auto porque se sentía mal, y Myatt Snider terminó la carrera por él en el Chevrolet #48 de Hendrick Motorsports.

En la relargada, van Gisbergen superó a Blaney por el segundo lugar mientras su compañero Zilisch volvió a hacer un trompo en la curva 1 por segunda vez en la misma carrera. Zane Smith también se vio involucrado, arruinando su jornada.

Más atrás en el pelotón, Kyle Busch tocó a su compañero Jesse Love, lo que terminó enviando a Buescher a hacer un trompo a la salida de la última curva.

Con neumáticos frescos, Bell se abrió paso con fuerza hasta el tercer lugar, pero la lucha por la punta fue entre van Gisbergen y Reddick. El neozelandés se acercó, pero no pudo lanzar un ataque serio sobre el líder del campeonato. Finalmente se fue quedando y el Toyota #45 de 23XI Racing se marchó hacia el horizonte.

La carrera se mantuvo en verde hasta el final, incluso cuando Hocevar hizo un trompo en la última vuelta, perdiendo varias posiciones.

