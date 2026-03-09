NASCAR Phoenix: Ryan Blaney completa el dominio de Penske en una carrera llena de accidentes

Ryan Blaney tuvo que superar muchas adversidades para ganar la carrera de la NASCAR Cup del domingo en el Phoenix Raceway, remontando posiciones tras perder dos ruedas.

Mantuvo a raya a Christopher Bell, que llevaba cuatro neumáticos nuevos y terminó segundo tras liderar 176 de las 312 vueltas. Kyle Larson terminó tercero, Ty Gibbs cuarto y Denny Hamlin quinto.

Bubba Wallace, William Byron, Tyler Reddick, Michael McDowell y Erik Jones completaron el resto de los diez primeros puestos.

Watch: Desert dominator! Ryan Blaney holds off Bell at Phoenix for victory

Shane van Gisbergen se recuperó de dos trompos y terminó undécimo, continuando su progresión en óvalos. Hubo un total de 12 banderas amarillas, lo que igualó el récord de la Copa NASCAR en Phoenix.

Etapa 1

Joey Logano, Team Penske, Kyle Larson, Hendrick Motorsports Foto: Sean Gardner / Getty Images

Logano lideró la carrera desde la pole position, mientras que Hocevar tuvo que renunciar al séptimo puesto en la parrilla y pasar a la parte trasera tras cambiar el alternador antes de la carrera.

El equipo de Zane Smith fue sorprendido realizando ajustes no autorizados el sábado, y parte de la penalización consistió en que tuvieron que pasar por boxes bajo bandera verde al inicio de la carrera. Lo hizo y se mantuvo en la vuelta del líder durante un rato antes de que el trío de Penske lo adelantara.

Penske mantuvo las tres primeras posiciones durante algún tiempo, pero Reddick, en su búsqueda del cuarto título consecutivo, rompió la fiesta al adelantar a Cindric.

Cuando el tráfico más lento se colocó en tres filas por delante de los líderes, Blaney tuvo la oportunidad de arrebatarle el liderato a su compañero de equipo y ganó la etapa. Bell superó a Reddick y Logano para cruzar la línea en segunda posición, seguido de Logano, Reddick y Hamlin. Austin Cindric, Suárez, Gibbs, Byron y Ross Chastain completaron el resto de los diez primeros puestos.

Joey Logano, Team Penske, Christopher Bell, Joe Gibbs Racing Foto: Sean Gardner / Getty Images

Blaney remontó hasta la 26.ª posición y Riley Herbst consiguió el pase libre durante el descanso de la etapa.

Etapa 2

Bell ganó la carrera al salir del pit lane, superando a los pilotos de Penske. Larson, que había salido en primera fila pero había caído fuera del top 10 al final de la etapa 1, fue sorprendido por exceso de velocidad en el pit lane.

Bell lideró la carrera tras la reanudación, pero los primeros fallos de neumáticos de la carrera se produjeron a las 30 vueltas de la etapa. Kyle Busch chocó contra el muro y regresó cojeando a boxes. Por las mismas fechas, Van Gisbergen también hizo un trompo desde dentro de los 15 primeros con un neumático pinchado.

Todos los pilotos entraron en boxes, pero Blaney tuvo que hacer una segunda parada para asegurarse de que las ruedas estaban bien apretadas. Era tercero antes de ese posible problema con la rueda. Wallace también reinició en la parte trasera tras exceder la velocidad en boxes.

Brad Keselowski consiguió el pase libre. En la reanudación, Suárez perdió el control bajo Preece y giró contra el muro, arrastrando a Elliott y enviándolo a dar vueltas. Berry también sufrió un ligero daño en el morro, pero todos los coches implicados se mantuvieron en la vuelta del líder. Smith finalmente se recuperó de la penalización inicial y consiguió el pase libre durante esa bandera amarilla. Mientras tanto, una apuesta de Trackhouse por aprovechar la ola volvió a colocar a Zilisch en la vuelta del líder.

En la reanudación, Logano le arrebató el liderato a Bell con un impresionante adelantamiento por el exterior. Sin embargo, Bell tenía ventaja en la larga distancia y lo recuperó a medida que avanzaba la etapa.

Briscoe superó a Reddick por el tercer puesto, pero momentos después perdió una rueda y se estrelló contra el muro exterior, lo que provocó una bandera amarilla. Fue el primer piloto en ir detrás del muro durante la carrera del domingo y no volvió a salir. A Jones se le concedió el pase libre.

Joey Logano, Team Penske, Ryan Blaney, Team Penske Foto: Meg Oliphant / Getty Images

Logano ganó la carrera al salir del pit lane, mientras que Blaney siguió teniendo problemas con las ruedas. Había remontado hasta situarse entre los diez primeros, pero tuvo que parar en el box de su compañero de equipo para que le apretaran otra rueda.

El siguiente problema con los neumáticos lo tuvo Gragson, mientras que Bell recuperaba el control de la carrera. Chocó contra el muro por un fallo en los frenos, lo que permitió a SVG obtener el pase libre. Byron, Zilisch y McDowell pincharon los neumáticos bajo bandera amarilla y tuvieron que entrar en boxes. Custer también chocó con algunos de los restos y tuvo que ser empujado detrás del muro.

Hamlin formaba parte de un pequeño grupo de pilotos que entraron en boxes para cambiar solo dos neumáticos, mientras que sus compañeros de RFK Racing, Preece y Keselowski, decidieron quedarse fuera. No permanecieron allí mucho tiempo, ya que Hamlin tomó la delantera y ellos quedaron rezagados.

Bell adelantó a Hamlin y ganó la etapa. Le siguieron Hamlin, Logano, Buescher, Wallace, Cindric, Hocevar, Reddick, Larson y Gilliland.

Busch consiguió el pase libre, lo que significaba que los 34 coches que seguían en carrera volvían a estar en la vuelta del líder. Para entonces, Noah Gragson, Cole Custer y Chase Briscoe ya habían abandonado la carrera.

Etapa 3

Durante la etapa final, Bell mantuvo el control de la carrera, pero las cámaras pronto mostraronque Connor Zilisch, de la escuderí , se salió de la pista y chocó con Preece, haciendo girar al n.º 60 y provocando una bandera amarilla. La repetición mostró lo que había sucedido justo antes: Ricky Stenhouse Jr. intentó subir por el centro, empujando a Zilisch hacia Preece.

Con los neumáticos a punto de agotarse, Berry y Elliott se mantuvieron fuera, mientras que Bell lideraba un grupo de pilotos que optaron por cambiar dos neumáticos.

En la reanudación, Logano chocó contra Chastain, haciéndole girar de lado en medio de la pista. Chastain chocó contra Anthony Alfredo y Cindric, causando daños importantes a los tres coches.

En la siguiente vuelta, Blaney acosaba a Bell por el liderato de la carrera y finalmente le tocó el parachoques. Sin embargo, Busch pinchó otro neumático y SVG volvió a dar vueltas de campana en la parte trasera, lo que provocó una bandera amarilla antes de que Blaney pudiera completar el adelantamiento.

En la reanudación, Gibbs estaba ahora en la primera fila junto a Bell, pero no pudo arrebatarle el liderato. Detrás de ellos, un contacto con AJ Allmendinger hizo que Logano girara en la pista. Se deslizó hacia atrás en la curva 1 y fue embestido por Berry y Suárez. Todos sufrieron daños importantes, y Elliott también se vio afectado. Esa fue la décima bandera amarilla de la carrera.

Ryan Blaney, equipo Penske Foto: Meg Oliphant / Getty Images

Blaney cayó al quinto puesto en la reanudación, pero rápidamente volvió a subir al segundo. Estaba a unos segundos de Bell y seguramente esperaba una bandera amarilla. Zilisch pinchó otro neumático, pero llegó a boxes sin provocar una bandera amarilla. Hill fue el siguiente, pero fue A. Dillon quien pinchó un neumático y provocó una bandera amarilla a 25 vueltas del final. Antes de eso, iba entre los diez primeros.

Hubo muchas decisiones de cambiar dos neumáticos, y Gibbs ganó la carrera al salir de boxes, seguido de Blaney. Bell optó por cambiar cuatro y cayó del primer puesto al octavo.

Fue una reanudación caótica, con Gibbs manteniéndose en cabeza cuando se produjo el siguiente accidente. Zane Smith, Ty Dillon y John-Hunter Nemechek chocaron en el pelotón tras un contacto con Stenhouse.

En la reanudación, Blaney empujó a Gibbs para alejarlo de Larson antes de adelantarle. El número 54 cayó entonces hacia atrás y Blaney tuvo que seguir empujando mientras Bell acortaba distancias antes de que se acabara el tiempo.