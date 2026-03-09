Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Crónica de carrera
NASCAR Cup Phoenix

NASCAR Phoenix: Ryan Blaney completa el dominio de Penske en una carrera llena de accidentes

Dos ruedas sueltas no fueron suficientes para impedir que Ryan Blaney se alzara con la victoria en la carrera de la NASCAR Cup celebrada el domingo en el Phoenix Raceway.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Ryan Blaney, Team Penske

Ryan Blaney tuvo que superar muchas adversidades para ganar la carrera de la NASCAR Cup del domingo en el Phoenix Raceway, remontando posiciones tras perder dos ruedas. 

Mantuvo a raya a Christopher Bell, que llevaba cuatro neumáticos nuevos y terminó segundo tras liderar 176 de las 312 vueltas. Kyle Larson terminó tercero, Ty Gibbs cuarto y Denny Hamlin quinto. 

Bubba Wallace, William Byron, Tyler Reddick, Michael McDowell y Erik Jones completaron el resto de los diez primeros puestos.

Watch: Desert dominator! Ryan Blaney holds off Bell at Phoenix for victory

Shane van Gisbergen se recuperó de dos trompos y terminó undécimo, continuando su progresión en óvalos. Hubo un total de 12 banderas amarillas, lo que igualó el récord de la Copa NASCAR en Phoenix. 

Etapa 1

Joey Logano, Team Penske, Kyle Larson, Hendrick Motorsports

Joey Logano, Team Penske, Kyle Larson, Hendrick Motorsports

Foto: Sean Gardner / Getty Images

Logano lideró la carrera desde la pole position, mientras que Hocevar tuvo que renunciar al séptimo puesto en la parrilla y pasar a la parte trasera tras cambiar el alternador antes de la carrera.

El equipo de Zane Smith fue sorprendido realizando ajustes no autorizados el sábado, y parte de la penalización consistió en que tuvieron que pasar por boxes bajo bandera verde al inicio de la carrera. Lo hizo y se mantuvo en la vuelta del líder durante un rato antes de que el trío de Penske lo adelantara.

Penske mantuvo las tres primeras posiciones durante algún tiempo, pero Reddick, en su búsqueda del cuarto título consecutivo, rompió la fiesta al adelantar a Cindric.

Cuando el tráfico más lento se colocó en tres filas por delante de los líderes, Blaney tuvo la oportunidad de arrebatarle el liderato a su compañero de equipo y ganó la etapa. Bell superó a Reddick y Logano para cruzar la línea en segunda posición, seguido de Logano, Reddick y Hamlin. Austin Cindric, Suárez, Gibbs, Byron y Ross Chastain completaron el resto de los diez primeros puestos.

Joey Logano, Team Penske, Christopher Bell, Joe Gibbs Racing

Joey Logano, Team Penske, Christopher Bell, Joe Gibbs Racing

Foto: Sean Gardner / Getty Images

Blaney remontó hasta la 26.ª posición y Riley Herbst consiguió el pase libre durante el descanso de la etapa.

Etapa 2

Bell ganó la carrera al salir del pit lane, superando a los pilotos de Penske. Larson, que había salido en primera fila pero había caído fuera del top 10 al final de la etapa 1, fue sorprendido por exceso de velocidad en el pit lane.

Bell lideró la carrera tras la reanudación, pero los primeros fallos de neumáticos de la carrera se produjeron a las 30 vueltas de la etapa. Kyle Busch chocó contra el muro y regresó cojeando a boxes. Por las mismas fechas, Van Gisbergen también hizo un trompo desde dentro de los 15 primeros con un neumático pinchado.

Todos los pilotos entraron en boxes, pero Blaney tuvo que hacer una segunda parada para asegurarse de que las ruedas estaban bien apretadas. Era tercero antes de ese posible problema con la rueda. Wallace también reinició en la parte trasera tras exceder la velocidad en boxes.

Brad Keselowski consiguió el pase libre. En la reanudación, Suárez perdió el control bajo Preece y giró contra el muro, arrastrando a Elliott y enviándolo a dar vueltas. Berry también sufrió un ligero daño en el morro, pero todos los coches implicados se mantuvieron en la vuelta del líder. Smith finalmente se recuperó de la penalización inicial y consiguió el pase libre durante esa bandera amarilla. Mientras tanto, una apuesta de Trackhouse por aprovechar la ola volvió a colocar a Zilisch en la vuelta del líder.

En la reanudación, Logano le arrebató el liderato a Bell con un impresionante adelantamiento por el exterior. Sin embargo, Bell tenía ventaja en la larga distancia y lo recuperó a medida que avanzaba la etapa.

Briscoe superó a Reddick por el tercer puesto, pero momentos después perdió una rueda y se estrelló contra el muro exterior, lo que provocó una bandera amarilla. Fue el primer piloto en ir detrás del muro durante la carrera del domingo y no volvió a salir. A Jones se le concedió el pase libre.

Joey Logano, Team Penske, Ryan Blaney, Team Penske

Joey Logano, Team Penske, Ryan Blaney, Team Penske

Foto: Meg Oliphant / Getty Images

Logano ganó la carrera al salir del pit lane, mientras que Blaney siguió teniendo problemas con las ruedas. Había remontado hasta situarse entre los diez primeros, pero tuvo que parar en el box de su compañero de equipo para que le apretaran otra rueda.

El siguiente problema con los neumáticos lo tuvo Gragson, mientras que Bell recuperaba el control de la carrera. Chocó contra el muro por un fallo en los frenos, lo que permitió a SVG obtener el pase libre. Byron, Zilisch y McDowell pincharon los neumáticos bajo bandera amarilla y tuvieron que entrar en boxes. Custer también chocó con algunos de los restos y tuvo que ser empujado detrás del muro. 

Hamlin formaba parte de un pequeño grupo de pilotos que entraron en boxes para cambiar solo dos neumáticos, mientras que sus compañeros de RFK Racing, Preece y Keselowski, decidieron quedarse fuera. No permanecieron allí mucho tiempo, ya que Hamlin tomó la delantera y ellos quedaron rezagados. 

Bell adelantó a Hamlin y ganó la etapa. Le siguieron Hamlin, Logano, Buescher, Wallace, Cindric, Hocevar, Reddick, Larson y Gilliland.

Busch consiguió el pase libre, lo que significaba que los 34 coches que seguían en carrera volvían a estar en la vuelta del líder. Para entonces, Noah Gragson, Cole Custer y Chase Briscoe ya habían abandonado la carrera.

Etapa 3

Durante la etapa final, Bell mantuvo el control de la carrera, pero las cámaras pronto mostraronque Connor Zilisch, de la escuderí , se salió de la pista y chocó con Preece, haciendo girar al n.º 60 y provocando una bandera amarilla. La repetición mostró lo que había sucedido justo antes: Ricky Stenhouse Jr. intentó subir por el centro, empujando a Zilisch hacia Preece.

Con los neumáticos a punto de agotarse, Berry y Elliott se mantuvieron fuera, mientras que Bell lideraba un grupo de pilotos que optaron por cambiar dos neumáticos.

 

En la reanudación, Logano chocó contra Chastain, haciéndole girar de lado en medio de la pista. Chastain chocó contra Anthony Alfredo y Cindric, causando daños importantes a los tres coches.

En la siguiente vuelta, Blaney acosaba a Bell por el liderato de la carrera y finalmente le tocó el parachoques. Sin embargo, Busch pinchó otro neumático y SVG volvió a dar vueltas de campana en la parte trasera, lo que provocó una bandera amarilla antes de que Blaney pudiera completar el adelantamiento.

En la reanudación, Gibbs estaba ahora en la primera fila junto a Bell, pero no pudo arrebatarle el liderato. Detrás de ellos, un contacto con AJ Allmendinger hizo que Logano girara en la pista. Se deslizó hacia atrás en la curva 1 y fue embestido por Berry y Suárez. Todos sufrieron daños importantes, y Elliott también se vio afectado. Esa fue la décima bandera amarilla de la carrera.

Ryan Blaney, Team Penske

Ryan Blaney, equipo Penske

Foto: Meg Oliphant / Getty Images

Blaney cayó al quinto puesto en la reanudación, pero rápidamente volvió a subir al segundo. Estaba a unos segundos de Bell y seguramente esperaba una bandera amarilla. Zilisch pinchó otro neumático, pero llegó a boxes sin provocar una bandera amarilla. Hill fue el siguiente, pero fue A. Dillon quien pinchó un neumático y provocó una bandera amarilla a 25 vueltas del final. Antes de eso, iba entre los diez primeros.

Hubo muchas decisiones de cambiar dos neumáticos, y Gibbs ganó la carrera al salir de boxes, seguido de Blaney. Bell optó por cambiar cuatro y cayó del primer puesto al octavo. 

Fue una reanudación caótica, con Gibbs manteniéndose en cabeza cuando se produjo el siguiente accidente. Zane Smith, Ty Dillon y John-Hunter Nemechek chocaron en el pelotón tras un contacto con Stenhouse. 

En la reanudación, Blaney empujó a Gibbs para alejarlo de Larson antes de adelantarle. El número 54 cayó entonces hacia atrás y Blaney tuvo que seguir empujando mientras Bell acortaba distancias antes de que se acabara el tiempo.

Carrera

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Fabricante Vueltas Tiempo Intervalo Boxes Puntos Retirada
1 United States R. Blaney Team Penske 12 Ford 312

3:32'11.109

11 65
2 United States C. Bell Joe Gibbs Racing 20 Toyota 312

+0.399

3:32'11.508

0.399 11 54
3 United States K. Larson Hendrick Motorsports 5 Chevrolet 312

+2.175

3:32'13.284

1.776 11 36
4 United States T. Gibbs Joe Gibbs Racing 54 Toyota 312

+2.608

3:32'13.717

0.433 11 36
5 United States D. Hamlin Joe Gibbs Racing 11 Toyota 312

+2.914

3:32'14.023

0.306 11 47
6 United States B. Wallace 23XI Racing 23 Toyota 312

+3.563

3:32'14.672

0.649 12 37
7 United States W. Byron Hendrick Motorsports 24 Chevrolet 312

+4.569

3:32'15.678

1.006 14 32
8 United States T. Reddick 23XI Racing 45 Toyota 312

+5.039

3:32'16.148

0.470 11 39
9 United States M. McDowell Spire Motorsports 71 Chevrolet 312

+5.694

3:32'16.803

0.655 12 28
10 United States E. Jones Legacy Motor Club 43 Toyota 312

+6.086

3:32'17.195

0.392 11 27
11 New Zealand S. van Gisbergen TrackHouse Racing 97 Chevrolet 312

+6.304

3:32'17.413

0.218 14 26
12 United States T. Gilliland Front Row Motorsports 34 Ford 312

+6.413

3:32'17.522

0.109 11 26
13 United States R. Preece RFK Racing 60 Ford 312

+6.709

3:32'17.818

0.296 10 24
14 United States C. Buescher RFK Racing 17 Ford 312

+7.126

3:32'18.235

0.417 11 30
15 United States B. Keselowski RFK Racing 6 Ford 312

+7.223

3:32'18.332

0.097 10 22
16 United States A. Dillon Richard Childress Racing 3 Chevrolet 312

+7.532

3:32'18.641

0.309 11 21
17 United States K. Busch Richard Childress Racing 8 Chevrolet 312

+8.422

3:32'19.531

0.890 15 20
18 United States R. Herbst 23XI Racing 35 Toyota 312

+9.141

3:32'20.250

0.719 13 19
19 United States A. Allmendinger Kaulig Racing 16 Chevrolet 312

+9.230

3:32'20.339

0.089 11 18
20 United States C. Hocevar Spire Motorsports 77 Chevrolet 312

+9.627

3:32'20.736

0.397 11 21
21 United States A. Hill Richard Childress Racing 33 Chevrolet 312

+9.779

3:32'20.888

0.152 11
22 United States R. Stenhouse Jr. Hyak Motorsports 47 Chevrolet 312

+9.896

3:32'21.005

0.117 12 15
23 United States C. Elliott Hendrick Motorsports 9 Chevrolet 312

+10.089

3:32'21.198

0.193 14 14
24 United States C. Ware Rick Ware Racing 51 Chevrolet 312

+10.504

3:32'21.613

0.415 10 13
25 United States J. Nemechek Legacy Motor Club 42 Toyota 312

+14.084

3:32'25.193

3.580 13 12
26 United States T. Dillon Kaulig Racing 10 Chevrolet 311

+1 Vuelta

3:32'36.461

1 Vuelta 15 11
27 United States Z. Smith Front Row Motorsports 38 Ford 294

+18 Vueltas

3:20'11.422

17 Vueltas 15 10 Accidente
28 United States R. Chastain TrackHouse Racing 1 Chevrolet 286

+26 Vueltas

3:32'23.592

8 Vueltas 13 10
29
C. Zilisch TrackHouse Racing
88 Chevrolet 281

+31 Vueltas

3:12'11.753

5 Vueltas 13 8 Suspensión
30 Mexico D. Suarez Spire Motorsports 7 Chevrolet 254

+58 Vueltas

2:53'23.934

27 Vueltas 13 11 Accidente
31 United States J. Logano Team Penske 22 Ford 253

+59 Vueltas

2:49'51.927

1 Vuelta 10 23 Accidente
32
J. Berry Wood Brothers Racing
21 Ford 253

+59 Vueltas

2:49'52.733

0.806 10 5 Accidente
33
A. Alfredo Hendrick Motorsports
48 Chevrolet 217

+95 Vueltas

2:30'27.403

36 Vueltas 10 Accidente
34 United States A. Cindric Team Penske 2 Ford 216

+96 Vueltas

2:21'53.619

1 Vuelta 8 13 Accidente
35 United States C. Custer Haas Factory Team 41 Chevrolet 159

+153 Vueltas

1:38'34.504

57 Vueltas 7 2 Radiator
36 United States N. Gragson Front Row Motorsports 4 Ford 155

+157 Vueltas

1:35'02.193

4 Vueltas 6 1 Accidente
37 United States C. Briscoe Joe Gibbs Racing 19 Toyota 131

+181 Vueltas

1:18'36.162

24 Vueltas 5 1 Accidente
Ver los resultados completos

Share Or Save This Story

Artículo previo Tyler Reddick hace historia en NASCAR Cup al ganar en COTA

Top Comments

More from
Nick DeGroot

Las posiciones del campeonato de la IndyCar 2026 después de Phoenix

IndyCar
IndyCar
Phoenix Raceway
Las posiciones del campeonato de la IndyCar 2026 después de Phoenix

Tyler Reddick hace historia en NASCAR Cup al ganar en COTA

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Circuito de las Américas
Tyler Reddick hace historia en NASCAR Cup al ganar en COTA

Tyler Reddick podría lograr algo inédito en la historia de la NASCAR Cup

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Circuito de las Américas
Tyler Reddick podría lograr algo inédito en la historia de la NASCAR Cup
More from
Ryan Blaney

Byron se gana su lugar en la final del campeonato de NASCAR Cup

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Martinsville II
Byron se gana su lugar en la final del campeonato de NASCAR Cup

Ganadores y perdedores de una emocionante carrera de la NASCAR Cup en Talladega

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Talladega II
Ganadores y perdedores de una emocionante carrera de la NASCAR Cup en Talladega

Ryan Blaney gana en Loudon y avanza en los playoffs de NASCAR

NASCAR Cup
NASCAR Cup
New Hampshire
Ryan Blaney gana en Loudon y avanza en los playoffs de NASCAR
More from
Team Penske

IndyCar Phoenix 2026: Newgarden gana, O'Ward cerca del podio

IndyCar
IndyCar
Phoenix Raceway
IndyCar Phoenix 2026: Newgarden gana, O'Ward cerca del podio

Mick Schumacher se gana elogios tras su gran clasificación en la Indycar en Phoenix

IndyCar
IndyCar
Phoenix Raceway
Mick Schumacher se gana elogios tras su gran clasificación en la Indycar en Phoenix

IndyCar Phoenix 2026: Malukas gana la pole, O'Ward en séptimo

IndyCar
IndyCar
Phoenix Raceway
IndyCar Phoenix 2026: Malukas gana la pole, O'Ward en séptimo

Últimas noticias

NASCAR Phoenix: Ryan Blaney completa el dominio de Penske en una carrera llena de accidentes

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Phoenix
NASCAR Phoenix: Ryan Blaney completa el dominio de Penske en una carrera llena de accidentes

Ralf Schumacher advierte que Mercedes todavía tiene "margen de mejora" en la F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Australia
Ralf Schumacher advierte que Mercedes todavía tiene "margen de mejora" en la F1

Montoya critica con dureza la estrategia de Ferrari con el VSC en Australia

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Australia
Montoya critica con dureza la estrategia de Ferrari con el VSC en Australia

Por qué varios pilotos se quejaron de tener la batería descargada en la arrancada

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Australia
Por qué varios pilotos se quejaron de tener la batería descargada en la arrancada