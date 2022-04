Suárez arrancará top 5 en Talladega, Bell con la pole

Después de dominar la primera ronda de la sesión de clasificación del sábado, Martin Truex Jr. se colocó en la cima de la tabla de velocidad con uno de los 10 coches restantes en la segunda ronda.

Christopher Bell, su compañero de equipo en JGR, superó a Truex con una velocidad media de 180,929 mph para ganar la pole, la segunda de su carrera. La primera fue a principios de esta temporada en Las Vegas Motor Speedway.

"Incluso desde la primera vuelta hasta la segunda, pude notar que mis RPM aumentaron mucho al bajar por la recta trasera. Eran bastante grandes bajando la recta plana. No sé si (el viento) fue una ventaja para mí. Definitivamente no me ha perjudicado".

"Es una estadística bastante grande para TRD conseguir una pole en un superspeedway", dijo el poleman.

Truex llegó a 180.652 mph, mientras que Daniel Hemric fue tercero en un Chevrolet, Daniel Suárez fue cuarto y Kyle Larson terminó quinto.

Completan el top-10 de la alineación de salida Kurt Busch, Denny Hamlin, William Byron, Bubba Wallace y Tyler Reddick.

El mejor clasificado de Ford fue Joey Logano, que saldrá 13º.

Ronda 1

Los pilotos de Toyota lideraron la primera ronda de clasificación, barriendo las cuatro primeras posiciones.

Bell registró la velocidad media más rápida (180,163 mph), seguido de su compañero de equipo de JGR, Truex (179,905 mph), y de Kurt Busch, de 23XI Racing (179,763 mph).

El compañero de equipo de Kurt Busch, Wallace, terminó cuarto y Suárez fue quinto en un Chevrolet.

También pasaron a la ronda final Larson, Hamlin, Byron, Hemric y Reddick.

Entre los que no lograron avanzar estuvieron Kyle Busch, los tres coches del equipo Penske -Joey Logano, Ryan Blaney y Austin Cindric- y los cuatro coches de Stewart-Haas Racing -Kevin Harvick, Chase Briscoe, Cole Custer y Aric Almirola-.

El viernes, el Chevrolet nº 77 de Landon Cassill no pasó la inspección de precalificación tres veces. El equipo perdió la selección de boxes y no se le permitió calificar el sábado.