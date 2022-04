Kyle Busch gana la carrera de tierra en Bristol 2022

Al entrar en la última curva de la final de 250 vueltas, Chase Briscoe chocó con el líder Tyler Reddick, lo que hizo que ambos coches quedaran fuera de control.

Reddick pudo enderezar su Chevrolet nº 8 y continuar, pero no antes de que Busch -que corría muy atrás, en tercera posición- le adelantara en la bandera a cuadros por 0,330 segundos y le robara la victoria.

Al cruzar la línea de meta, Busch gritó por la radio de su equipo: "¡Me lo llevo!".

La victoria pone fin a una racha de 25 carreras sin victorias de Busch, que ahora posee nueve victorias totales de la Copa en la pista de 0,533 millas. Busch también empató la racha del siete veces campeón de la Copa, Richard Petty, de 18 temporadas consecutivas con al menos una victoria.

"Tenemos una. No importa cómo las consigas. Lo importante es conseguirlas", dijo Busch, que fue recibido por una cascada de gritos del público de Bristol. "Quiero decir, hombre, me siento como Dale Earnhardt Sr. ahora mismo. Esto es increíble. No he hecho nada".

"En general, estoy muy contento de haber vuelto. Estoy muy contento de haber ganado. Esto significa mucho. Puedo ganar en cualquier superficie aquí en Bristol".

Joey Logano, que ganó la carrera inaugural de Bristol Dirt Race la temporada pasada, terminó tercero, Kyle Larson fue cuarto y Kyle Larson completó los cinco primeros.

Completaron el top-10 Alex Bowman, Christopher Bell, Chase Elliott, Michael McDowell y Ty Dillon.

El mexicano Daniel Suárez finalizó 12°.