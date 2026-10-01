Maverick Viñales: "No entiendo qué es lo que KTM quiere de mí"

El rebelde piloto Viñales, que volverá a la acción en MotoGP este fin de semana en el Motegi tras perderse las últimas cinco carreras por una lesión en el hombro, admite que pensó que "no volvería a correr" en la temporada 2026.

Viñales no confía ni un ápice en el fabricante austriaco, y aún menos en Günther Steiner, la cara visible del grupo de inversores que completó la adquisición del equipo Tech3 el año pasado.

El invierno pasado, los directivos de la marca con sede en Mattighofen dejaron claro a Viñales que tenía una plaza reservada en el box del equipo oficial para 2027.

Sin embargo, la falta de regularidad mostrada por el español durante la primera parte de esta temporada, como consecuencia de los problemas físicos que arrastra en el hombro derecho, llevó a KTM a dar un giro de 180 grados y dejarlo fuera de la ecuación —no solo de la estructura de fábrica, sino también del equipo satélite—.

Lo que más le dolió al piloto fue que KTM no se lo comunicara oficialmente hasta el 30 de junio, momento en el que ya no quedaban plazas disponibles en la parrilla del año que viene. Desde entonces, Viñales no ha corrido en ningún Gran Premio debido al hombro que tanto le ha hecho sufrir —presenta una lesión en el tendón del infraespinoso— y que ha intentado curar mediante múltiples tratamientos con el fin de evitar otra operación.

El último de estos protocolos consiste en inyecciones de plasma rico en plaquetas, que, según él, mejoran su estado en torno a un 10 % cada mes.

El sábado, en el Gran Premio de Alemania, el español se retiró debido a las limitaciones que sentía en el brazo y, a partir de ese momento, empezó a pensar que su carrera en MotoGP, al menos por el momento, había llegado a su fin.

Su relación con KTM estaba tan deteriorada como la que mantenía con Steiner, por lo que fue toda una sorpresa que el exdirector del equipo Haas le llamara hace diez días para pedirle que participara en la prueba celebrada en el Red Bull Ring el lunes, tras el GP de Austria.

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3 Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Las conclusiones de esa prueba fueron positivas, lo que significa que Viñales volverá a la pista en Motegi, donde el jueves no ocultó su sorpresa ante la sucesión de acontecimientos que se han producido en los últimos meses.

"Pensaba que no iba a volver a correr este año. Me sorprendió mucho que me llamaran para hacer la prueba, y más aún que me dejaran probar la moto del año que viene", declaró Viñales a Motorsport.com.

"La verdad es que no entiendo a KTM. Simplemente no entiendo qué quieren de mí. He intentado muchas veces encontrar alguna lógica en todo lo que me ha pasado en estos últimos cuatro meses, y no la encuentro por ninguna parte".

Por primera vez en muchos años, el español ha pasado la mayor parte del verano en su casa de vacaciones de Roses (Girona), de donde es originario —lleva años viviendo en Girona—, junto con su mujer y sus dos hijas.

Según ha podido saber Motorsport.com, Viñales pidió a KTM volver a correr en Austria, una petición que fue rechazada debido al riesgo de obtener un mal resultado en una prueba tan importante para el fabricante. Sin embargo, posteriormente se le dio luz verde a Viñales para viajar a Spielberg, donde llegó el domingo por la tarde y completó el lunes una simulación de sprint que le dio el visto bueno para viajar a Japón.

Su objetivo en Motegi será completar cada etapa del fin de semana, hasta cruzar la línea de meta en la carrera del domingo. Ese es el primer paso en el camino que espera que le lleve de vuelta a la parrilla de MotoGP lo antes posible. ¿Cómo? A través de una de las vías alternativas a su alcance, como el papel de piloto de pruebas, que podría servirle de trampolín.

"No creo que mi historia en MotoGP haya terminado", afirmó Viñales. "No estoy dispuesto a rendirme. Tengo que encontrar la manera de volver. Prefiero quedarme en casa y esperar a que surja una oportunidad antes que ir a un WorldSBK. Mi hombro no volverá a ser el mismo que antes, pero está lo suficientemente bien como para pilotar. Y más aún con las motos del año que viene, que son como las de Moto2 pero con un motor mucho más potente".