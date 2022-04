Chastain gana en Talladega, Suárez con mala suerte

Erik Jones lideraba en la última de las 188 vueltas, pero los pilotos que venían por detrás se ponían ansiosos por realizar un movimiento. Finalmente, Kyle Larson condujo hasta el carril superior para rodearle y Jones le siguió en un intento de bloqueo.

Chastain, que iba tercero en la última vuelta, optó por permanecer en el carril de abajo y cuando los de alrededor se lanzaron a la pista, se mantuvo bajo y mantuvo a Austin Dillon por 0,105 segundos para conseguir la segunda victoria de su carrera y la segunda esta temporada.

También es su segunda victoria en las últimas cinco carreras y para su equipo, Trackhouse Racing.

"¡Caramba! Siempre soy yo la que va a la cima demasiado pronto y comete el error", dijo Chastain. "A falta de ocho, me dije: 'No, no voy a subir ahí. Voy a ir por abajo. No voy a perder la carrera por nosotros'.

"No tengo ni idea (de lo que pasó). No dejaban de apartarse del camino".

Preguntado por lo que creía posible al unirse a Trackhouse esta temporada, Chastain dijo: "Justin Marks (copropietario del equipo) y lo que nos planteó fue ambicioso, no tenía ni idea de lo que podía esperar, aparte de contar con mi grupo del año pasado.

"Creían en nosotros. Teníamos un montón de carreras abiertas (por el patrocinio) para empezar este año, ahora están casi todas llenas".

Jones, abatido, dijo que deseaba haber tomado una decisión diferente en la última vuelta.

"Esa última vuelta, ¿verdad? He estado cerca aquí muchas veces", dijo. "Me sentía bastante bien, pero esa línea superior estaba cogiendo impulso. Mirando hacia atrás, desearía haberme quedado en el fondo.

"Intenté defender (a Larson). Es lo que es, sólo tratar de ganar la carrera".

Kyle Busch terminó tercero, Larson fue cuarto y Martin Truex Jr. acabó quinto.

Completaron el top-10 Jones, Chase Elliott, Michael McDowell, Alex Bowman y Kevin Harvick.

Denny Hamlin, que corría en cabeza al final de la carrera, se vio obligado a entrar en boxes a falta de tres vueltas para el final porque tenía poco combustible.

El mexicano Daniel Suárez, que peleaba por la victoria en la primera parte de la competencia, no pudo esquivar un accidente que le costó el ritmo de la competencia.