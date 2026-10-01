Valtteri Bottas ha expuesto sus teorías sobre el motivo de su mal rendimiento en el Gran Premio de Azerbaiyán, sugiriendo que el desgaste de los amortiguadores a lo largo de la carrera fue lo que provocó que su Cadillac presentara unas características de conducción cada vez peores.

El finlandés pasó apuros durante todo el fin de semana en Bakú, quedándose prácticamente anclado en los últimos puestos de la tabla de tiempos. Esto se vio acentuado por el hecho de que su compañero de equipo, Sergio Pérez, disfrutó de un fin de semana tan sólido como de costumbre en la capital de Azerbaiyán, un circuito en el que el mexicano siempre ha destacado.

La carrera de Bottas terminó en la última vuelta con un choque contra la barrera en la curva 15, en el que la unidad de potencia del coche no proporcionó el nivel adecuado de frenado motor en el eje trasero al tomar la curva con un "superclip".

Al reflexionar sobre el GP de Azerbaiyán, Bottas admitió que había sido un fin de semana "bastante malo" y explicó algunos de los problemas clave que provocaron su discreta actuación.

"Entiendo que desde fuera pareciera bastante mal; yo también me sentía bastante mal en el coche. Simplemente no había forma de seguir el ritmo del pelotón", reconoció Bottas.

"Lo intenté todo durante la carrera. Recibí muchos comentarios sobre dónde estaba perdiendo tiempo. Gran parte de ello fue en las rectas. Pero también una parte importante se debía a las curvas a lo largo de toda la vuelta. Por eso seguí apretando hasta el final. Y por eso se me bloquearon las ruedas en la última vuelta, en la curva 1.

"Lo principal es que ya vimos en los entrenamientos que me faltaba ritmo. No podía mantener la misma velocidad en las curvas que Checo. Así que hicimos muchos cambios para la clasificación, incluyendo algunos amortiguadores y el suelo. Y, de hecho, se notaba mucho mejor.

"Pero luego, durante la carrera, el comportamiento del coche volvió a deteriorarse bastante. Creo que tiene que ver con los amortiguadores, que pierden eficacia con el calor.

"En cuanto al suelo, [también] seguimos sin tener los ajustes de presión necesarios aquí y allá. Así que aún no disponemos de toda la información sobre las piezas aerodinámicas a la que estaba acostumbrado en el pasado, cuando se podía ver inmediatamente si estabas por debajo o por encima.

"Ahora hay algunas zonas del suelo en las que estamos a ciegas. Pero, en mi opinión, en cuanto a sensaciones, se trataba más bien del comportamiento de la suspensión, y eso, junto con la dirección asistida, que fallaba durante todo el fin de semana, hizo que me costara mucho sentir el coche a lo largo de la carrera. Así que fue una combinación de esos factores".

Bottas explicó a Pérez el déficit de rendimiento —en el que era sistemáticamente entre 6 y 7 km/h más lento en las rectas— atribuyéndolo al impacto del nuevo sistema de propulsión de Ferrari de su compañero de equipo; Pérez contaba con el motor "ADUO 2" de Ferrari, mientras que Bottas tenía la unidad de potencia de especificaciones anteriores.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Al hablar del mayor déficit de Cadillac respecto a los demás equipos, Bottas reconoció que la infraestructura de la escudería estadounidense era bastante sólida y seguía mejorando, pero explicó que las "prisas" por diseñar y construir su primer monoplaza de F1 habían comprometido su rendimiento final.

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Esto coincide con los comentarios del nuevo director del equipo, Marcin Budkowski, quien señaló que el equipo había tenido que tomar atajos para cumplir con los plazos de producción.

"En cuanto a los ajustes, como los mapas del diferencial, los mapas de frenos y demás, estamos en una buena posición", explicó Bottas. "Siento que tengo todo lo que necesito. También contamos con el apoyo de Ferrari en lo que respecta a los mapas de frenado del motor y demás. Nuestra principal limitación sigue siendo mecánica.

"Evidentemente, el diseño del coche se hizo con cierta prisa. Contamos con algunas herramientas buenas, pero no tan avanzadas como nos gustaría. Y, sin duda, habrá un cambio en la suspensión del coche del año que viene. Eso nos abrirá más posibilidades para modificar la configuración. Pero ahí es donde nos quedamos cortos, en el aspecto mecánico".

Sergio Pérez: "Marqué la diferencia en Bakú"

Al hablar de su propio fin de semana en Bakú, Pérez reconoció que "marqué una gran diferencia" al volante, en una carrera en la que el expiloto de Red Bull pareció —por un momento— una apuesta arriesgada para sumar un punto por sorpresa.

Pérez estuvo a las puertas del top 10 tras la reanudación, pero acabó perdiendo posiciones al no poder mantenerse a la altura de los coches que le precedían. Incluso con el nuevo motor de Ferrari, afirmó que el modo de adelantamiento no era suficiente para contrarrestar la resistencia aerodinámica del Cadillac MAC-26.

Insinuó que todo seguiría igual para el equipo en el Gran Premio de Baréin de este fin de semana, en el circuito malasio de Sepang, sin poder recurrir a su afinidad con Bakú.

Sergio Pérez, Cadillac Racing Foto de: Alex Pantling - Fórmula 1

"Creo que, en este momento, se trata básicamente de la falta de carga aerodinámica; tenemos una enorme falta de carga en el coche. Y mucha resistencia aerodinámica; ya sabes, en Bakú estuve prácticamente en modo de adelantamiento durante toda la carrera y, por eso, pude mantenerme con los demás, pero cuando los adelantaba, me convertía en un mero espectador porque no tenía velocidad en recta.

"Así que tenemos dos grandes problemas: falta de carga aerodinámica y mucha resistencia al avance; pero siempre supimos que este primer año iba a ser complicado.

"Pueden pasar muchas cosas, pero, supongo que, teniendo en cuenta el ritmo del coche en este momento, estamos demasiado lejos y es un circuito en el que se puede adelantar fácilmente.

"No me entusiasman demasiado las perspectivas para este fin de semana. Creo que Bakú fue un caso aislado; allí marqué una gran diferencia, y aquí volveremos a nuestra realidad en cuanto al estado actual del coche".

¿Cómo afecta la "degradación" de los amortiguadores a la suspensión?

En resumen, el amortiguador ayuda a controlar la energía que se transmite a través de las barras de torsión cuando la rueda se eleva al pasar por un bordillo o un bache, o cuando el coche sufre cualquier tipo de movimiento axial.

A lo largo de una carrera, la compresión del líquido dentro del amortiguador genera calor. Con la compresión continuada, el calor altera las propiedades del líquido y la viscosidad se reduce, lo que significa que el amortiguador ofrece menos resistencia.

Por ello, el conjunto de la suspensión en su conjunto no puede absorber tanta energía procedente de los baches y de los impactos e es contra los bordillos, lo que hace que las fuerzas se redirijan a través del chasis.

En un circuito con baches como el de Bakú, esto puede empezar a afectar al comportamiento del coche. También se produce un ligero cambio en el rendimiento del suelo, ya que esto puede tener un pequeño impacto en la altura de la carrocería del coche.