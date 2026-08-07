Un mes para llegar al Chase: ¿quién está a salvo y a quién se le acaba el tiempo en NASCAR?

Queda solo un mes de carreras en la temporada regular de la NASCAR Cup Series, ya que el Chase for the Championship regresa por primera vez desde 2013. El formato revisado tomará a los 16 mejores pilotos de la clasificación y restablecerá sus puntos después de la 26.ª carrera de la temporada.

El líder en puntos comenzará el tramo final de diez semanas con 2100 puntos, el segundo tendrá 2075, el tercero comenzará con 2065, seguido de incrementos de cinco puntos hasta el 16º con 2000.

Iowa Speedway, Richmond Raceway, New Hampshire Motor Speedway y Daytona International Speedway son las cuatro carreras que conforman el tramo final antes de los playoffs. Antes de que la temporada se reanude tras su última semana de descanso, así está la batalla y esto es lo que necesitan los contendientes en las próximas cuatro carreras.

Cuatro pilotos ya asegurados:Aunque la era de ganar y entrar se acabó, hay cuatro pilotos que han asegurado matemáticamente un lugar en el Chase 2026, incluso con cuatro carreras restantes en la temporada regular. Denny Hamlin, Tyler Reddick, Ryan Blaney y Ty Gibbs ya han asegurado sus plazas. Un piloto puede sumar un máximo de 76 puntos en una sola carrera, pero eso solo si barre las etapas, se lleva la bandera a cuadros y asegura el bono por la vuelta más rápida.

En una buena posición, pero una batalla tensa por el 5º: Carson Hocevar, Chase Elliott, Chase Briscoe, Kyle Larson, Chris Buescher,y Christopher Bell. Estos seis pilotos deberían sentirse bastante bien respecto a su lugar dentro del Chase; sin embargo, menos de 30 puntos los separan en la batalla por el quinto puesto. El más bajo en esta lucha es Bell, en 10º, y aún tiene un margen de 129 puntos sobre la línea de corte, mientras que Hocevar, en 5º, está 158 puntos por encima. Dicho esto, su enfoque estará en los puntos en juego cuando llegue el reinicio de Daytona. Después de esa carrera, el piloto en 5º se reiniciará a 2055 puntos, a 45 puntos del liderato del campeonato. El piloto en 10º se reiniciará a 2030, y cada posición superior valdrá cinco puntos adicionales.

Pero ahora, los pilotos a los que realmente debemos prestar atención en las próximas semanas, ya que sus esperanzas de Chase siguen en el aire, dependiendo de lo que ocurra durante el próximo mes de carreras...

Buena posición -- Suárez y Byron

Daniel Suarez, No. 7 Spire Motorsports Chevrolet Photo by: David Jensen / Getty Images

Daniel Suárez, P11 +103pts: El ganador de la Coke 600 de 2026 ha estado rondando entre el octavo y el 11º puesto durante los últimos meses, y aunque sus resultados recientes no son tan notables, debería ser suficiente para mantenerlo dentro del top 16. Se ha mantenido estable en torno a +100 en las últimas semanas, llegando en un momento a bajar a +91 antes de recuperarse rápidamente.

William Byron, P12 +88pts: El piloto de Hendrick Motorsports está teniendo un año sorprendentemente decepcionante y, hasta ahora, no ha ganado. Por supuesto, este equipo No. 24 es plenamente capaz de rendir lo bastante fuerte como para evitar cualquier drama con la línea de corte, pero Byron en realidad está en un mejor lugar ahora que hace unas semanas. Después de Sonoma, estaba solo a +57pts, pero desde entonces ha ampliado ese colchón incluso con algunos resultados promedio.

Cerca del límite pero con colchón -- Logano, Wallace, SVG

Shane van Gisbergen, Trackhouse Racing Photo by: Icon Sportswire via Getty Images

Joey Logano, P13, +65pts: La racha veraniega de Logano ha sido sencillamente increíble. Hace apenas cinco carreras, estaba 31 puntos por debajo de la línea de corte, en el puesto 20. En Atlanta, dio un gran salto y quedó llamando a la puerta del Chase. Luego consiguió una victoria dominante en North Wilkesboro y un podio en Indianapolis, colocando al piloto de Penske 65 puntos por encima de la línea de corte y siete posiciones más arriba que después de Sonoma.

Bubba Wallace, P14 +60pts: Wallace ha tenido altibajos muy marcados en las últimas semanas, con resultados de 22º, 6º, 29º, 6º y 28º en la carrera más reciente en Indianapolis. Atlanta fue especialmente brutal, ya que Wallace cruzó la meta segundo, pero una penalización por la línea amarilla en la última vuelta le costó más de 25 puntos. Wallace tiene velocidad, pero necesita minimizar el daño en los días malos, en lugar de irse con puntos de un solo dígito. Si puede hacerlo, entonces no tiene nada de qué preocuparse.

Shane van Gisbergen, P15 +57pts: Después de un abandono en San Diego, algunos creían que las posibilidades de Van Gisbergen de llegar al Chase se estaban desvaneciendo pese a ganar la semana siguiente en Sonoma, pero el neozelandés ha aplastado esas dudas liderando el camino para Trackhouse — en óvalos. Terminó sexto en Atlanta, casi ganó una etapa tras liderar 49 vueltas en North Wilkesboro y aseguró allí un resultado entre los cinco primeros. Incluso en Indianapolis, donde toda la organización tuvo dificultades, volvió a liderar al equipo con un 16º puesto. Eso le permitió alejarse aún más de la zona de eliminación. Con solo óvalos cortos y un superspeedway restantes en la temporada regular -- que son los óvalos más fuertes de SVG -- tiene una posibilidad real de ser el único piloto de Trackhouse en la postemporada.

En la burbuja y sintiendo la presión -- Cindric

Austin Cindric, Team Penske Photo by: Icon Sportswire via Getty Images

Austin Cindric, P16, +38pts: El piloto de Team Penske básicamente ha estado viviendo en la burbuja este año. Cindric ha estado entre el 14º y el 17º durante la mayor parte de la temporada 2026, y ha hecho un buen trabajo extrayendo todo lo posible de cada carrera. Ha terminado 13º o 14º en cada una de las últimas cinco carreras. Esos resultados constantes dentro del top 15 han mantenido a sus perseguidores a distancia. Mirando hacia adelante, sabemos que los autos de Penske son de los mejores trabajando juntos y acumulando puntos de etapa en superspeedways, así que que Daytona sirva como final de la temporada regular ciertamente juega a su favor. Los autos de Penske también son fuertes en óvalos cortos (que conforman las próximas tres carreras del calendario), así que si Cindric evita problemas, será muy difícil para los pilotos directamente detrás cerrar la brecha.

Al límite pero con trabajo por hacer --Preece, Jones,Keselowski

Ryan Preece towed from accident scene, No. 60 RFK Racing Ford Photo by: Joseph Weiser of Icon Sportswire via Getty Images

Ryan Preece, P17 -38pts: Al igual que Cindric, Preece ha estado viviendo en la burbuja o cerca de ella durante la mayor parte de la temporada. También lo persigue una polémica penalización por provocar un choque intencionalmente, que le costó 25 puntos de piloto después de Texas. Sin embargo, eso también significa que está a solo 13 puntos del corte en la clasificación de propietarios, lo que complica las cosas. Preece es uno de los pilotos más constantes de NASCAR, pero tres abandono consecutivos a principios del verano le costaron caro. Pero una serie de top 15 para cerrar la temporada regular no será suficiente para superar a otro piloto como Cindric, que también es muy bueno acumulando resultados decentes. Preece tendrá que aprovechar su destreza en pistas cortas durante las próximas semanas y mostrar la forma en short tracks que lo convirtió en campeón de NASCAR Whelen Modified. El año pasado, consiguió un top cinco en Iowa y una pole en Richmond, así que ciertamente es capaz.

Erik Jones, P18 -44pts: La verdadera sorpresa de esta batalla en la burbuja es el piloto del No. 43 de Legacy Motor Club. Jones no ha estado en contienda por un lugar en el Chase en años, y la última vez que entró en el top 16 fue en 2019. Pero este año, él y todo el equipo LMC han dado un paso adelante. Y aunque no ha cambiado mucho en el entorno de Jones en las últimas semanas, está pagando el precio del aumento de rendimiento de pilotos como Logano y Van Gisbergen. De repente, Jones tendrá que encontrar un poco más para cerrar la brecha. La buena noticia es que los Toyota han sido rápidos este año, y si llega el momento, seguramente podría contar con un empujón amistoso de uno de los muchos Toyota en puestos seguros del Chase cuando llegue Daytona.

Brad Keselowski, P19 -50pts: El campeón de la Cup de 2012 comenzó el año con una pierna rota, y ha sido una temporada regular para el copropietario de RFK Racing. Desafortunadamente, ha ido retrocediendo durante todo el verano después de pasar las primeras 15 carreras del año en un puesto provisional de Chase. Llega a Iowa con dos top 10 consecutivos, pero esos también son sus únicos top diez en los últimos tres meses. Eso no será suficiente para recuperar 50 puntos a los pilotos de delante.

Necesitan un gran mes y mucha ayuda -- McDowell y Chastain

Ross Chastain, Trackhouse Racing Photo by: James Gilbert / Getty Images

Michael McDowell, P20 -76pts: Dos pilotos de Spire se sienten bien respecto a sus esperanzas de Chase, pero el piloto más veterano del equipo no. McDowell está simplemente un poco demasiado lejos para cerrar esta brecha solo con fuerza de voluntad. Necesitará un gran salto de rendimiento y algo de mala suerte para los pilotos por delante de él. Un mal día de Cindric podría ser una gran ayuda tanto para él como para Chastain, ya que eso podría erosionar rápidamente 38 puntos hasta la línea de corte. Pero tal como están las cosas, el equipo No. 71 no ha mostrado el ritmo para recuperar semejante margen en cuatro cortas semanas.

Ross Chastain, P21 -82pts: Esto es inesperado. Chastain era considerado casi seguro para un lugar en el Chase al inicio del año, pero ha sido un año amargo para el piloto que lideró Trackhouse durante las últimas temporadas. Incluso en óvalos, Van Gisbergen lo está superando, y el equipo también se ha perjudicado con varios errores costosos. Un top diez en Texas se escapó por una penalización por exceso de velocidad al final de la carrera y una rueda desprendida les negó otro top diez en COTA. Esos dos problemas por sí solos le costaron a Chastain aproximadamente 40 puntos. Una de las carreras más prometedoras del año para el No. 1 fue Nashville, pero terminó prematuramente por un disco de freno que explotó. También es otro piloto que se ha quedado más atrás en las últimas semanas mientras Logano y Van Gisbergen ascienden rápidamente, y probablemente sea fin de la partida para este piloto de Trackhouse a menos que algo importante cambie -- de inmediato.

Más allá de Chastain, el piloto más cercano es A.J. Allmendinger de Kaulig Racing, a 109 puntos. En este siguiente grupo, tenemos varios equipos/pilotos que simplemente no son capaces de recuperar semejante margen en tan pocas carreras. Los pilotos anteriores parecen ser los únicos contendientes realistas para los lugares restantes del Chase, y conocemos los campos de batalla -- Iowa, Richmond, New Hampshire y Daytona. Ninguno de estos pilotos que aún luchan por llegar al Chase probablemente contienda por el título, pero simplemente pasar el corte podría hacer mucho por una organización.