NASCAR modifica las normas relativas a las pausas entre etapas para acortar los periodos de bandera amarilla

Uno de los escollos del formato de carreras por etapas en las tres divisiones nacionales de la NASCAR es lo que ocurre cuando hay una bandera amarilla en las últimas vueltas de una etapa.

Por ejemplo, ha habido ocasiones en la historia reciente de la NASCAR en las que se ha producido una bandera amarilla al final de una etapa, una fase decisiva de una o dos vueltas, el descanso entre etapas y, a continuación, otra bandera amarilla en las primeras vueltas de la siguiente etapa.

Así, antes de que te des cuenta, la NASCAR ha disputado 35 de los 40 minutos bajo bandera amarilla, y los aficionados han expresado abiertamente su desdén por estas situaciones. Algo muy similar ocurrió durante la Brickyard 400, donde hubo una bandera amarilla tardía en la Etapa 1, una ronda de una vuelta, luego la pausa entre etapas, lo que dejó más de 30 de los 35 minutos bajo bandera amarilla.

Esto animó a los aficionados a dejar de ver la carrera o simplemente a quejarse del aburrimiento general, y la NASCAR respondió el jueves con nuevas normas que entrarán en vigor de inmediato a partir de este fin de semana en el Iowa Speedway:

Si se produce una bandera amarilla a 10 vueltas o menos del final anunciado de la Etapa 1 o la Etapa 2, la etapa se dará por concluida en el momento de la bandera amarilla. El líder volverá a la línea de salida y meta para recibir la bandera verde y la bandera a cuadros junto con la amarilla. El proceso de bandera amarilla que siga servirá como interrupción de la etapa.

En otras palabras, los puntos se otorgarán de inmediato y se abrirá la calle de boxes tan pronto como sea seguro hacerlo, para reanudar la carrera lo antes posible.

El presidente de la NASCAR, Steve O’Donnell, atribuyó este cambio a los aficionados en un comunicado publicado en las redes sociales.

"Lo que ocurrió en Indianápolis, donde hemos visto con demasiada frecuencia que se produce una bandera amarilla antes del descanso de etapa, se dan varias vueltas bajo bandera amarilla, intentamos volver a la bandera verde, llega el descanso de etapa y volvemos a la bandera amarilla, con un largo periodo de vueltas bajo bandera amarilla y sin suficiente tiempo de carrera bajo bandera verde", explicó O’Donnell. "Os hemos escuchado. Queremos introducir un cambio".

O’Donnell afirmó que "se acabaron las banderas amarillas prolongadas y habrá más acción", y agradeció a los aficionados por haberle comunicado a la NASCAR lo que querían.