VIDEO: Chase Elliott sufre un accidente durante la práctica en Iowa
El piloto de Hendrick Motorsports chocó contra el muro en la única sesión de entrenamientos del fin de semana, pero logró volver a la pista tras algunas reparaciones.
La sesión de entrenamientos de 50 minutos de la NASCAR Cup celebrada el sábado en el Iowa Speedway solo registró un incidente, en el que se vio involucrado Chase Elliott. Elliott, piloto del Chevrolet n.º 9 de Hendrick Motorsports y considerado desde hace años el piloto más popular de la NASCAR, hizo un trompo y chocó contra el muro cuando quedaban 27 minutos para el final de la sesión.
Tras 30 vueltas de entrenamiento, Elliott hizo un trompo mientras circulaba por el segundo carril al pasar por las curvas 1 y 2. El coche pareció tocar fondo justo antes de perder el control, y está previsto que la pista se repavimente antes de la carrera de 2027, que se celebrará el 4 de julio. Elliott informó de daños tanto en la parte trasera izquierda como en la delantera izquierda, con marcas visibles en la carrocería de su Chevrolet n.º 9.
Watch: In-car: Elliott bottoms out in Iowa practice before spin
Consiguió llevar el coche de vuelta a boxes y regresó rápidamente a la pista después de que el equipo HMS lo revisara. Completó otras 30 vueltas, situándose en la 30.ª posición en la tabla de tiempos. Aunque por el momento no está claro, si las reparaciones necesarias se consideran un ajuste no autorizado (o si el equipo tiene intención de realizar reparaciones más exhaustivas más adelante), Elliott se verá obligado a salir desde la parte trasera de la parrilla en la salida de la carrera de la Copa del domingo.
En la sesión de clasificación, Elliott estuvo muy por debajo del ritmo y, en cualquier caso, saldrá desde las últimas posiciones.
Elliott terminó undécimo en Iowa hace un año y necesita un fin de semana positivo. A pesar de ser el único piloto de Hendrick que ha subido al podio durante la temporada 2026, actualmente acumula una racha de ocho carreras consecutivas sin terminar entre los diez primeros.
Share Or Save This Story
Últimas noticias
Aprilia arrasa en la carrera Sprint de Silverstone; ahora debe enfocarse en el domingo
IndyCar Portland: Rosenqvist arrebata la pole a Palou por 0.018s; O’Ward fuera del top 12
Scott McLaughlin pide paciencia mientras David Malukas lucha por el título de la IndyCar
NASCAR Cup Iowa: Ryan Blaney se hace con la pole por delante de Kyle Larson
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments