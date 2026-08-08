VIDEO: Chase Elliott sufre un accidente durante la práctica en Iowa

La sesión de entrenamientos de 50 minutos de la NASCAR Cup celebrada el sábado en el Iowa Speedway solo registró un incidente, en el que se vio involucrado Chase Elliott. Elliott, piloto del Chevrolet n.º 9 de Hendrick Motorsports y considerado desde hace años el piloto más popular de la NASCAR, hizo un trompo y chocó contra el muro cuando quedaban 27 minutos para el final de la sesión.

Tras 30 vueltas de entrenamiento, Elliott hizo un trompo mientras circulaba por el segundo carril al pasar por las curvas 1 y 2. El coche pareció tocar fondo justo antes de perder el control, y está previsto que la pista se repavimente antes de la carrera de 2027, que se celebrará el 4 de julio. Elliott informó de daños tanto en la parte trasera izquierda como en la delantera izquierda, con marcas visibles en la carrocería de su Chevrolet n.º 9.

Watch: In-car: Elliott bottoms out in Iowa practice before spin

Consiguió llevar el coche de vuelta a boxes y regresó rápidamente a la pista después de que el equipo HMS lo revisara. Completó otras 30 vueltas, situándose en la 30.ª posición en la tabla de tiempos. Aunque por el momento no está claro, si las reparaciones necesarias se consideran un ajuste no autorizado (o si el equipo tiene intención de realizar reparaciones más exhaustivas más adelante), Elliott se verá obligado a salir desde la parte trasera de la parrilla en la salida de la carrera de la Copa del domingo.

En la sesión de clasificación, Elliott estuvo muy por debajo del ritmo y, en cualquier caso, saldrá desde las últimas posiciones.

Elliott terminó undécimo en Iowa hace un año y necesita un fin de semana positivo. A pesar de ser el único piloto de Hendrick que ha subido al podio durante la temporada 2026, actualmente acumula una racha de ocho carreras consecutivas sin terminar entre los diez primeros.