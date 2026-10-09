Las escapatorias de grava de Mandalika, bajo críticas de nuevo tras la caída de Fabio Quartararo

Las escapatorias de grava de Mandalika han vuelto a ser tema de conversación después de que Fabio Quartararo se lesionara al caerse en una de ellas durante los entrenamientos del Gran Premio de Indonesia el viernes.

El 'escalón' entre las zonas de escapatoria de asfalto y las posteriores escapatorias de grava recibió duras críticas en este circuito hace un año, a raíz de la caída de Marc Márquez durante el gran premio.

Quartararo perdió el control de su Yamaha a mitad de la sesión del viernes. Un aterrizaje y deslizamiento inicialmente suaves sobre el asfalto se volvieron más desagradables cuando su cuerpo golpeó la grava y salió despedido por los aires.

Aunque el francés volvió a la acción y logró el pase a la Qualifying 2, dijo que se despertaría "un poco dolorido" por la mañana. Sostenía una bolsa de hielo en la muñeca durante su comparecencia ante los medios tras la sesión, en la que mencionó una lesión en el pulgar y dolor de cuello y hombro.

Fabio Quartararo fue con una bolsa de hielo para hablar con los medios en Mandalika. Photo by: German Garcia Casanova

"Estoy un poco dolorido en el lado izquierdo", dijo Quartararo. "La caída fue rápida pero no fue grande, pero simplemente entrar en la grava fue la peor parte. Por suerte no hay nada roto, solo algunas cosas musculares en el pulgar, así que pudimos volver a la moto. Pero mañana me despertaré un poco dolorido".

Enea Bastianini, de Tech3 KTM, fue otro que ilustró el 'efecto escalón' cuando se cayó al final de la sesión, aunque salió ileso.

Quartararo dijo que aún había trabajo por hacer en escapatorias de grava como la de la curva 9, que lo sorprendió el viernes.

"Creo que necesitamos poner [la grava] al menos a la misma altura que el asfalto. Porque creo que está un poco más alta, así que cuando llegas simplemente sales rebotado por los aires. Así que creo que está demasiado alta.

"Hoy tuve suerte porque la caída no fue nada espectacular, pero simplemente cuando golpeas la grava, es malo. Así que tienen que hacer algo en esta zona", concluyó Quartararo, quien también hizo una referencia de pasada a la caída de Márquez en 2025.

Al hombre en el centro de la historia el año pasado también se le preguntó por el asunto en su comparecencia ante los medios el viernes.

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3 Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Siempre nos quejamos", dijo Márquez. "Es cierto que no es bueno para la seguridad de los pilotos. Ni siquiera es bueno para las motos. Porque siempre intentan [ahorrar] presupuesto. Pero la mejor manera de ahorrar presupuesto es intentar salvar a los pilotos y a las motos de este tipo de caída.

"Esa zona, como sabemos, es superrápida. Y cuando entras en la grava a esa velocidad tan alta, el daño está ahí".

Pero tanto Marc como su hermano Alex, que encabezó las críticas hace un año, optaron por no echar más leña al fuego tanto como podrían haberlo hecho dada la repetición del problema. Dijeron que simplemente correspondía a los organizadores hacer su trabajo.

"La cuestión es que los pilotos no podemos revisar curva por curva", Marc. "Es la gente que trabaja para eso".

"Es un trabajo que MGPSEG tiene que hacer", añadió Alex. "No es trabajo de los pilotos. Así que esperemos que hayan mejorado con la experiencia del año pasado".