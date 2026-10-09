La duda de Gasly en Alpine tras llegar al top 10 en la clasificación sprint de Singapur

Pierre Gasly se metió en el top 10 de la clasificación sprint para el Gran Premio de Singapur después de quedar apenas 94 milésimas por delante de Franco Colapinto, su compañero de equipo en Alpine.

El piloto de 30 años ya había logrado ubicarse entre los diez primeros en la única práctica libre del fin de semana y confirmó el potencial del auto en la clasificación para la carrera corta del sábado en Marina Bay, pero a la hora de la SQ3 no terminó satisfecho.

El reglamento de la clasificación sprint establece que los pilotos deben utilizar obligatoriamente el compuesto medio en la SQ1 y la SQ2, para luego pasar a los blandos en la SQ3. Esto hizo que la mayoría optara por no probar el neumático blando durante los entrenamientos, entre ellos Gasly.

Al utilizarlo en la fase final de la clasificación sprint, el francés se encontró con problemas para extraer el máximo rendimiento del compuesto C5 de Pirelli. Tanto fue así que no pudo mejorar con ese neumático el tiempo que había marcado previamente en la SQ2.

"Es bueno estar entre los diez primeros", dijo Gasly al comenzar a repasar la sesión ante F1 TV.

Franco Colapinto, Alpine, Pierre Gasly, Alpine Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"El intento con neumáticos blandos fue realmente malo, así que tenemos que entender un poco más qué pasó. Fue la primera vez que los usamos hoy y las sensaciones fueron realmente bastante malas en términos de agarre. Así que al menos sacamos algunas conclusiones útiles para mañana. Pero sí, estamos en la lucha entre los diez primeros".

De cara a la carrera sprint, en la que suman puntos los ocho primeros y en un circuito donde se espera que adelantar sea complicado, Gasly no tuvo dudas al señalar que el objetivo principal sigue siendo la clasificación para el Gran Premio del domingo.

"Totalmente", afirmó. "Todavía hay puntos en juego para los ocho primeros. Obviamente, si no pasa nada en la parte delantera, va a ser complicado. Pero creo que lo más importante para nosotros es que sabemos que los puntos importantes se reparten el domingo, así que intentaremos aprender todo lo que podamos. Veremos esta noche, pero sí, hay algo de trabajo por hacer para entender un poco mejor el neumático blando", finalizó.