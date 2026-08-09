Bezzecchi, un podio heroico: "Lo deseaba con todas mis fuerzas, no podía rendirme"

"Estoy contento, estoy cansado, ya no puedo más. Pero es bonito y ha merecido la pena". Unas pocas palabras, concisas, que sin embargo transmiten a la perfección la hazaña que Marco Bezzecchi ha logrado hoy en Silverstone. A menos de un mes de someterse a una complicada operación en la clavícula izquierda, a la que siguió otra en la rodilla izquierda, el piloto de Aprilia ha conseguido subir al escalón más bajo del podio en el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP.

Un resultado que parecía imposible teniendo en cuenta su estado físico, decididamente lejos del 100 %, pero que también supone una especie de cierre del círculo que pone fin a una racha de cuatro domingos sin puntos consecutivos que habían seguido al triunfo de Mugello.

Pero lo que resulta realmente sorprendente es la forma en que se ha conseguido este resultado, ya que en la recta final de la carrera, cuando se suponía que debía tener más dificultades desde el punto de vista físico, resistió con garra el ataque de Álex Márquez, logrando incluso su vuelta rápida en la vuelta 18 de las 20 previstas en el circuito británico para conseguirlo.

Cuando le preguntaron de dónde había sacado la fuerza para lograrlo, Bezzecchi respondió ante los micrófonos de Sky Sport MotoGP: "Porque lo deseaba con todas mis fuerzas, no podía rendirme. Al contrario, estaba dispuesto a todo. Por todo el trabajo que ha hecho el equipo, pero también por el esfuerzo que he hecho este verano. No podía rendirme y ha sido maravilloso. Me lo he pasado genial".

Al inicio de la carrera llegó a estar incluso segundo, pero luego sufrió un primer bajón y tanto su compañero Jorge Martín —que ahora le aventaja en 31 puntos en la clasificación del mundial— como el propio Álex Márquez aprovecharon la ocasión. Poco después, sin embargo, el piloto del Gresini Racing cometió un error en la curva 1 y el de Rímini aprovechó para volver a adelantarle. En ese momento es cuando salieron a relucir todo su corazón y su carácter.

Raúl Fernández, Trackhouse Racing; Jorge Martín, Aprilia Racing Team; Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Glyn Kirk / AFP vía Getty Images

"Estaba muy concentrado y me había guardado algo de rendimiento con los neumáticos. Sabía que físicamente acabaría cediendo un poco; de hecho, tuve un bajón, sobre todo a mitad de carrera, así que Jorge me alcanzó y me adelantó. Inmediatamente me hice un pequeño trompo y Alex también me adelantó enseguida. Luego, por suerte para mí, él se equivocó en la curva 1 y tuve unas vueltas para recuperar el aliento, porque ya no me quedaban fuerzas. Pero bueno, no me rendí y fue una gran satisfacción".

Entre las carreras difíciles vividas anteriormente y las lesiones, la que acaba de terminar ha sido una pausa de verano decididamente atípica para Bezzecchi, que no supo elegir cuando se le preguntó si había sido más dura desde el punto de vista mental o físico.

"Sin duda, ambas cosas. Físicamente es obvio, porque al fin y al cabo fueron dos operaciones en siete días y, después de una operación, normalmente uno no se encuentra muy bien. Y psicológicamente tampoco ha sido fácil, porque venía de la última carrera antes del parón, en la que me lesioné, así que se te pasan muchas cosas por la cabeza y te acompañan durante todo el tiempo que estás lesionado".

"No fue fácil, pero tenía a toda mi familia, a mis amigos, a Vale y a Carlo (Casabianca, el preparador físico), que estuvo conmigo prácticamente 22 horas al día para ayudarme a recuperarme. Me ayudó muchísimo y, al final, en el fondo, también fue bonito si lo pienso ahora. Así que tengo que dar las gracias a todos", concluyó.