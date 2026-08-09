Aprilia arrasa en la carrera Sprint de Silverstone; ahora debe enfocarse en el domingo

Aprilia vivió un sábado de ensueño en Silverstone, pero hará falta un domingo de la misma talla para culminar la faena. En un Campeonato del Mundo de MotoGP donde el equilibrio competitivo varía drásticamente de un circuito a otro, el fabricante de Noale —si aspira a frenar el avance de Marc Márquez— debe aprovechar al máximo los fines de semana que favorecen a la RS-GP.

La última vez que vimos al piloto de Ducati fue en Sachsenring, donde había ganado tres de las cuatro carreras anteriores, recortando la distancia con el líder de la clasificación de 102 a solo 18 puntos y pisando los talones a los pilotos de la marca del Véneto.

Sin embargo, históricamente Silverstone siempre ha sido un circuito que se adapta bien a Aprilia, y lo ocurrido el sábado en el Gran Premio de Gran Bretaña no hizo más que confirmarlo: las motos RS-GP coparon la primera fila de la parrilla de salida y repitieron la hazaña en la carrera Sprint, acaparando todo el podio.

Tras una larga mala racha, los dos pilotos oficiales lograron explotar al máximo el potencial de la RS-GP. Jorge Martín, en particular, realizó una actuación estelar: se aseguró su segunda *pole position* de la temporada —batiendo además el récord del circuito— y sumó su 19.ª victoria en una carrera Sprint, liderando la prueba corta de principio a fin sin cometer ni un solo error.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Foto di: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Es un resultado significativo —favorecido por un nuevo chasis que parece encajarle a la perfección— que sin duda infunde gran confianza al líder del campeonato mundial. Ha ampliado su ventaja a 17 puntos sobre Ai Ogura —el "pequeño mosquito"— quien, aunque sin hacer mucho ruido, mantiene su racha de podios a los mandos de la moto del Trackhouse Racing.

"Pasé apuros durante algunas carreras, pero me he mantenido fiel a mí mismo; aquí estoy en buena forma, me siento cómodo y soy capaz de rendir al máximo. El equipo ha hecho un trabajo increíble y estoy contento", declaró "Martinator", en lo que sonó a toda una declaración de intenciones de cara a la carrera de mañana.

Con todos los respetos hacia el campeón mundial de 2024, el verdadero héroe de la jornada fue Marco Bezzecchi. Logró un inesperado tercer puesto —especialmente teniendo en cuenta que aún se recupera de las operaciones en la clavícula izquierda y en la rodilla, y que venía de una racha nefasta en la que solo había sumado 13 puntos en los cuatro Grandes Premios posteriores a su triunfo en Mugello, entre caídas e incidentes desafortunados.

Las lágrimas que brotaron libremente al llegar al *parc fermé* dejaron claro que este podría ser, verdaderamente, un nuevo comienzo para el piloto de Rímini. Está deseando dejar atrás esta etapa difícil, y los 7 puntos conseguidos hoy le han permitido recuperar la tercera plaza en la clasificación del campeonato, situándose a 27 puntos de su compañero de equipo. Este éxito de Aprilia contrastó enormemente con la jornada desastrosa para Ducati —y para Marc Márquez en particular—, quien terminó finalmente en una lejana novena posición.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

En una carrera donde la gestión del desgaste del neumático trasero fue el factor decisivo, las Desmosedici GP sufrieron una caída drástica en el rendimiento durante la segunda mitad; solo Álex Márquez logró minimizar los daños gracias a un inicio muy cauteloso, aunque aun así terminó con una desventaja de casi siete segundos. Se trata de un margen considerable en una carrera de apenas diez vueltas.

El verdadero problema es que el equipo de Borgo Panigale no parece tener respuestas ante esta situación. "Tenemos que analizar la causa: si cambió la temperatura o si forcé demasiado. Debemos ver si podemos ajustar la puesta a punto para ayudar a este neumático; mañana usaremos el compuesto medio, pero eso no supone una gran diferencia. Así que tenemos que averiguar el motivo; de lo contrario, sufriremos mucho mañana. No ocurrió durante los entrenamientos libres; fuimos constantes. Son cosas que pasan en las carreras. Pero cuando afecta a toda una marca —como nos ha pasado a nosotros en Ducati—, es algo que hay que analizar", explicó el piloto del dorsal 93, quien se muestra poco optimista de cara a la carrera larga.

Tras rodar tercero en los compases iniciales, Fabio Di Giannantonio también sufrió una caída de rendimiento bastante repentina —aunque menos severa que la de Marc— y tuvo que conformarse con la quinta posición. "Siempre dependemos mucho del neumático trasero; en cuanto le aplicamos más carga, el tren delantero deja de ofrecer suficiente apoyo y nos vemos pilotando —como suele decirse— sobre cáscaras de huevo. Es un aspecto que intento mejorar, pero aún no lo hemos conseguido del todo. Y hoy quedó patente con la gran brecha que se abrió a partir de la tercera vuelta", señaló el piloto del equipo Pertamina Enduro VR46.

Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

Precisamente por eso, Aprilia debe aspirar a repetir este tipo de actuación mañana: tras haber dejado escapar tantos puntos antes del parón veraniego, no pueden permitirse desperdiciar una oportunidad de oro como esta, especialmente cuando sus motos RS-GP están demostrando ser tan competitivas y eficientes en la gestión de los neumáticos, mientras que Ducati atraviesa un bache difícil de superar. Está claro que las exigencias físicas serán mayores para Bezzecchi en una carrera que duplica su distancia habitual: "Mi objetivo principal es simplemente terminar la carrera de mañana, ya que incluso hoy he notado un bajón en las dos o tres últimas vueltas; así que será una prueba dura", admitió el piloto de la Romaña. No obstante, Raúl Fernández —que sufrió una caída hoy tras quedarse a las puertas de la *pole position*— podría tener la oportunidad de resarcirse.

Ya hemos sido testigos de numerosos altibajos esta temporada, lo que ha dado lugar a una clasificación increíblemente ajustada al llegar al ecuador del campeonato, con los cinco primeros pilotos separados por apenas 24 puntos. Por tanto, maximizar los resultados cuando surge la ocasión podría resultar decisivo en la lucha por conquistar el título a final de año...