Bagnaia trata de suavizar su pobre resultado en la carrera sprint de Silverstone

"Hacía tiempo que no me pasaba que no pudiera tocar el suelo con la rodilla en las curvas a la derecha". Pecco Bagnaia intentó restarle importancia con una broma ante los micrófonos de Sky Sport MotoGP en un sábado que, para él, fue, como mínimo, desastroso en Silverstone.

Tras terminar la clasificación en 16.ª posición —lo que le supuso su peor resultado de la temporada—, el piloto de Ducati lo hizo aún peor en la carrera Sprint, donde quedó en 17.ª posición. Su carrera, al igual que la de las demás Desmosedici GP, se vio afectada por el desgaste del neumático trasero, pero el piloto piamontés subrayó que, en cualquier caso, sus problemas no se limitaron en absoluto a eso. Más bien al contrario.

"No tengo nada, no tengo velocidad, no tengo rendimiento y no consigo sacar partido al paquete. Nos falta muchísimo agarre en la parte trasera, me falta mucha velocidad y mucho recorrido, porque no puedo frenar la moto y, por lo tanto, tengo que frenarla mucho en recta. Soy lento y eso supone una dificultad importante, pero es un problema bastante general desde principios de año, así que esperemos que para mañana se pueda hacer algo", declaró Bagnaia más tarde, cuando se reunió con los periodistas.

Entre otras cosas, el tres veces campeón del mundo venía de someterse a una doble intervención quirúrgica para resolver un problema de síndrome compartimental y otro de síndrome del túnel carpiano. Tampoco desde el punto de vista físico las cosas van del todo bien y eso no ayuda: "Tengo molestias, pero los analgésicos me ayudan bastante".

Como ya se ha dicho, el desgaste del neumático trasero ha afectado mucho a las Ducati, y hasta Marc Márquez, por ejemplo, ha caído al noveno puesto en la recta final. Y tampoco Alex Márquez, que lo ha gestionado mejor, ha pasado del cuarto puesto, por detrás de unas Aprilia que parecen tener la situación mucho más bajo control.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Las Aprilia estaban demasiado lejos para verlas, pero por el ritmo de carrera que han mantenido han sido extremadamente rápidas. Afortunadamente, en Ducati hay un piloto que está marcando la diferencia, y ese es Álex Márquez. También hoy ha conseguido ser más rápido, así que intentaremos entender cómo lo ha hecho, qué hace de forma diferente, para intentar seguir un poco sus pasos".

"En las últimas vueltas éramos los más lentos de todos los pilotos oficiales de Ducati, así que hay que averiguar cómo mejorar; sin embargo, es difícil pensar en dar un gran paso adelante como para estar a la altura de las Aprilia mañana, aunque sí que tenemos un poco de margen para mejorar".

Mañana, en la carrera larga, seguramente se pasará a la goma trasera media, pero según Bagnaia la situación no cambiará si en el box de la marca de Borgo Panigale no encuentran soluciones: "Con el neumático medio, en lugar de que el rendimiento baje en la cuarta vuelta, lo hace en la octava, así que tienes un poco más de margen si la situación sigue así".

Por eso, Pecco no parece nada optimista de cara al Gran Premio: "He salido más o menos, he adelantado enseguida a cuatro pilotos, pero no tenía fuerzas, así que no sé qué esperar de mi carrera de mañana, salvo que sea similar a la de hoy. Los únicos dos que pueden tener algo de potencial son Álex Márquez y Diggia, y si nosotros conseguimos dar un paso adelante como Ducati oficial, quizá incluso Marc consiga mantenerse delante. De momento, mi paquete no me permite aprovechar la velocidad. No tengo rendimiento y no consigo ser rápido, así que tengo muy poco agarre como para pensar en estar más adelante", concluyó.