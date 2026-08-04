La Fórmula E cambia la fecha de Mónaco 2027 para evitar el chocar con el WEC

La Fórmula E ha adelantado dos semanas el E-Prix de Mónaco de 2027 para evitar un choque con el World Endurance Championship.

Las dos carreras en las famosas calles de Montecarlo se celebrarán ahora el 1 y 2 de mayo de 2027, una semana antes de la doble cita programada en Berlín.

Cuando se publicó en junio el calendario completo de Fórmula E 2026/27, Mónaco estaba previsto para albergar la 10ª y 11ª ronda de la temporada el 15 y 16 de mayo, el mismo fin de semana en que el World Endurance Championship tiene previsto correr en Spa-Francorchamps.

Esto iba a crear importantes dolores de cabeza para los pilotos que compiten en ambos campeonatos, especialmente con Spa sirviendo como el tradicional ensayo general para las 24 Horas de Le Mans.

También lee: Fórmula E Théo Pourchaire será piloto de Opel en la Fórmula E

El calendario actualizado ve a Mónaco adelantarse a Berlín para evitar una coincidencia con el WEC, aunque ambas rondas de FE seguirán celebrándose en fines de semana consecutivos.

Por lo tanto, los pilotos que compiten tanto en Fórmula E como en el WEC afrontan una agotadora racha de tres fines de semana de carreras consecutivos en Mónaco, Berlín y Spa.

#20 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Rene Rast, Robin Frijns, Sheldon Van Der Photo by: Paul Foster

Sin embargo, aunque se ha resuelto el choque Mónaco/Spa, los calendarios de Fórmula E y del WEC aún coincidirán en otro fin de semana en 2027.

El E-Prix de Shanghái del 10-11 de julio sigue programado para el mismo fin de semana que la ronda de Sao Paulo del WEC, lo que obligará a algunos pilotos a elegir entre los dos eventos.

La temporada 2026/27 de Fórmula E, la primera en contar con maquinaria Gen4, está previsto que arranque en Yeda el 18-19 de diciembre, sujeto a que mejore la situación geopolítica en Oriente Medio.

Nuevo acuerdo de la Fórmula E en Mónaco

La Fórmula E también anunció que ha extendido su acuerdo con el Automobile Club de Monaco (ACM), asegurando que el campeonato totalmente eléctrico seguirá visitando el principado al menos hasta 2031.

Mónaco se ha consolidado rápidamente como uno de los eventos más importantes de Fórmula E, con la serie compitiendo ahora en el mismo trazado de gran premio utilizado por Formula 1.

Alberto Longo, cofundador y director del campeonato de Fórmula E, dijo: "No hay escenario en el automovilismo como el Circuit de Mónaco, y estamos encantados de llevar la próxima era de las carreras eléctricas al principado.

"La icónica prueba de GEN4 de David Coulthard en nuestro último evento sentó el precedente definitivo para lo que será otro fin de semana espectacular. Con velocidades más altas, aún más adelantamientos e intensa acción rueda a rueda, esta doble cita joya de la corona promete ser la mejor hasta ahora".