Théo Pourchaire será piloto de Opel en la Fórmula E

Tras varias pruebas realizadas especialmente para Maserati y Citroën, Théo Pourchaire debutará en Fórmula E la próxima temporada.

El francés, bajo contrato con el grupo Stellantis, será uno de los rostros que encarnen la llegada de Opel al campeonato de monoplazas 100% eléctricos de la FIA. El fabricante alemán tomará el relevo del equipo DS Penske, pilar de la disciplina desde hace muchas temporadas.

Formará equipo con un piloto que se anunciará más adelante para la campaña 2026-2027, cuyo inicio tendrá lugar a mediados de diciembre en Arabia Saudita. El campeonato afrontará un importante giro técnico con la aparición del Gen4, con prestaciones ampliamente mejoradas respecto al Gen3 Evo.

"Es un inmenso placer unirme al equipo Opel GSE Formula E y a la familia Opel, una marca emblemática con una rica historia en la competición, que hoy se está haciendo un nombre en el campeonato del mundo", celebra Théo Pourchaire. "Es el siguiente paso en mi carrera y la mejor oportunidad que he tenido hasta ahora en monoplazas."

"La nueva generación Gen4 encaja perfectamente con mi transición desde la Fórmula 2: más potencia, tracción integral y aceleraciones increíbles; es exactamente el tipo de coche que me gusta. Quiero aprender, seguir progresando y lo daré todo desde el primer día para contribuir al éxito de Opel."

Cerca de cumplir 23 años el próximo 20 de agosto, Théo Pourchaire consigue con Opel un nuevo programa de competición dentro de la órbita de Stellantis, en paralelo al que ya tiene en resistencia.

Probador el año pasado en Hypercar, desde este año es uno de los seis pilotos titulares al volante del Peugeot 9X8 en el FIA WEC y disputó las 24 Horas de Le Mans por segunda vez el pasado junio, tras su debut en LMP2 en 2025.

Coronado campeón de Fórmula 2 en 2023, el piloto francés nunca ha tenido su oportunidad en Fórmula 1, pero mantiene un pie allí, ya que también es piloto de desarrollo de Mercedes desde principios de año.

Limitado al simulador de Brackley, sin embargo aún no ha tenido la oportunidad de realizar un test con la firma de la estrella. "Veremos, no hay nada planificado por el momento, pero creo que debería llegar", confiaba a Motorsport.com recientemente.