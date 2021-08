De Vries: El top 10 era posible en Berlín antes del pinchazo

El piloto de Mercedes llegó a la doble ronda de final de temporada en el aeropuerto de Tempelhof con una ventaja de seis puntos al frente del campeonato tras sus dos segundos puestos en el E-Prix de Londres del mes pasado.

Sin embargo, los problemas en la clasificación para él y su compañero de equipo, Stoffel Vandoorne, atribuidos a la decisión de dar una vuelta extra de preparación que comprometió los neumáticos, hicieron que de Vries tuviera que luchar desde la 19° posición de la parrilla.

El neerlandés vio la meta en la 22° posición, al sufrir un pinchazo tras un contacto con Alex Lynn, de Mahindra Racing, que lo obligó a entrar en boxes en la vuelta 20 de 38.

De Vries explicó el incidente que no fue visto en la transmisión por televisión, diciendo a Motorsport.com: "Está claro que teníamos mucho ritmo, y yo estaba intentando adelantarlo. Se defendió de forma muy agresiva durante dos vueltas, y me puse delante de él. Entonces me golpeó en el vértice de la curva 1".

"Gastar tanta energía (luchando conmigo) en esa fase de la carrera, creo que no fue muy inteligente. Era innecesario".

De Vries salió de los boxes con una vuelta de desventaja, después de haber llegado a rodar 13°.

"(Lynn) básicamente golpeó nuestra válvula en el neumático trasero izquierdo. Tal vez teníamos una oportunidad de terminar P10, pero eso era todo lo que podíamos hacer hoy dada nuestra posición de salida".

Los comisarios no tomaron ninguna medida tras investigar la colisión ocurrida entre las curvas 2 y 3. Sin embargo, Lynn fue sancionado con un drive-through por un uso inadecuado del fanboost y cayó a la 20° posición.

A pesar de su difícil día, De Vries sigue siendo el líder del campeonato y tiene un colchón de tres puntos sobre Edoardo Mortara -que terminó segundo en la carrera para Venturi Racing- anes de la última carrera de la temporada prevista para el domingo.

Esto se produjo después de que DS Techeetah perdiera un 1-2 inicial que habría dado a Antonio Félix da Costa el liderazgo sobre su compañero de equipo, Jean-Eric Vergne, por un punto.

Cuando se le preguntó si los resultados habían ido a su favor en una carrera ganada por Lucas di Grassi, de Vries dijo: "Estoy de acuerdo. No voy a negar que el panorama podría haber sido peor. Así que lo aceptaremos, pero ahora tenemos que hacer nuestro trabajo".

De Vries se mostró confiado con la suerte de su compañero de equipo en Mercedes, Stoffel Vandoorne.

El belga se había clasificado sólo en el puesto 22 como resultado de un error similar en la estrategia de clasificación, en la que dio una vuelta extra de preparación, pero el ex piloto de Fórmula 1 de McLaren remontó 10 puestos para terminar en el puesto 12.

Preguntado por el ascenso de su compañero de equipo, de Vries dijo: "No tengo ninguna duda de que tenemos un paquete fuerte, pero sólo tener un coche rápido no es suficiente. Hay que juntarlo todo y ejecutarlo para convertir ese rendimiento en puntos".

"Ese es el mayor reto. Tenemos que ejecutar juntos para traer los puntos a casa".