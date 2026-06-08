Hamilton revela cómo el ADUO ayudará a Ferrari y Mercedes en sus motores después de Mónaco

Se ha considerado que Red Bull Ford Powertrains tiene el motor de combustión V6 líder en Formula 1, esto lo ha podido confirmar Motorsport.com, después de la revelación de Lewis Hamilton de que Ferrari está recibiendo ayuda para mejoras.

Después del Gran Premio de Canadá, el organismo rector de la F1, la FIA, midió el rendimiento de todos los motores de combustión V6 para determinar tanto la unidad de potencia de referencia como el déficit de sus competidores.

En una escala móvil, por cada 2% de déficit de rendimiento del V6, a los fabricantes de unidades de potencia se les conceden tokens de homologación adicionales, incluidas horas extra de banco de pruebas y margen adicional en el límite de costes, para trabajar en sus motores fuera de las ventanas y restricciones regulatorias estándar.

Se espera que llegue un anuncio oficial tan pronto como el lunes, ya que, según las regulaciones, la FIA tiene que publicar sus conclusiones 14 días después del Gran Premio de Canadá.

Pero después del Gran Premio de Mónaco, el piloto de Ferrari, Hamilton dejó escapar que Red Bull Ford Powertrains había salido sorprendentemente en cabeza como referencia, seguido por Mercedes y luego Ferrari.

Desde entonces, Motorsport.com ha podido confirmar que el déficit de Mercedes supera el umbral del 2%, lo que significa que calificará para un token de homologación bajo el sistema ADUO, mientras que se espera que Ferrari reciba dos tokens porque está más de un 4% por detrás.

Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren, Pierre Gasly, Alpine Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Se cree que Audi y Honda están aún más atrás, como se esperaba, aunque al momento de escribir esto todavía no está del todo claro cuánta ayuda recibirán.

Hamilton sí advirtió que el ADUO no es una solución milagrosa, ya que hay una enorme diferencia entre que se te permita mejorar el motor V6 y poder realmente hacerle mejoras significativas en un plazo razonable.

"Creo que la noticia salió ayer o hoy de que Red Bull tiene el motor más potente, Mercedes segundo, y luego nosotros estamos detrás", dijo Hamilton a Sky Sports F1. "Así que ahora tenemos estos tokens para intentar desarrollar y cerrar la brecha.

"Pero eso es como un proyecto de ocho a 10 meses, así que no es algo que podamos hacer la próxima semana. Vamos a presionar tan fuerte como podamos para ver cómo podemos cerrarla."

El ADUO ha sido un tema candente, ya que inicialmente se concibió como una forma de evitar un escenario como el de Honda en 2017, en el que un fabricante estaría significativamente por detrás de la competencia. Pero, debido a la escala móvil de oportunidades de mejora, la batalla pronto se volvió política.