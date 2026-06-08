Russell: "Todavía puedo convertirme en campeón del mundo de F1 en 2026"
El piloto de Mercedes no ha logrado sumar puntos en los dos últimos grandes premios, lo que significa que tiene una enorme desventaja frente a su compañero de equipo y líder del campeonato Kimi Antonelli
George Russell confía en que todavía puede convertirse en campeón del mundo de Fórmula 1 en 2026 a pesar de que su compañero de equipo en Mercedes, Kimi Antonelli, aparentemente se dirige con paso firme hacia su primera corona.
El joven de 19 años ha ganado los últimos cinco grandes premios para mantener una ventaja de 68 puntos sobre Russell, que era el gran favorito antes de la temporada pero que hasta ahora solo ha ganado la prueba inaugural de Melbourne.
Sin embargo, con solo seis rondas disputadas y 16 más por venir, Russell aún no se rinde, especialmente cuando el año pasado Max Verstappen y Lando Norris hicieron remontadas tardías por el título.
Ellos tenían respectivamente una desventaja de 104 y 34 puntos frente a Oscar Piastri con nueve rondas restantes, pero seguían en la pelea en el último día, donde Norris superó a Verstappen por la corona.
Así que, cuando le preguntaron si la ventaja de Antonelli es demasiado grande, Russell respondió: “No, no lo es. Miras a Verstappen el año pasado, pero necesito salir yo mismo de esto.
“No sé cómo seguimos terminando en la misma posición. Cosas que necesito mejorar, sin duda. Pero sé lo que puedo hacer en fines de semana limpios y es simplemente desafortunado.
“Sigo creyendo mucho en mí mismo y sé lo que puedo hacer. Creo que ni siquiera hemos superado el 30% del camino, pero hay muchos puntos que se han ido por el desagüe.”
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Russell habló después del Gran Premio de Mónaco del domingo, que se sumó a la mala suerte que ha sufrido desde la segunda ronda en Shanghái, donde Antonelli ganó desde la pole tras un problema mecánico en la Q3 para su compañero de equipo.
El italiano volvió a ganar desde la pole en Suzuka, pero se benefició de un oportuno coche de seguridad, antes de estar a otro nivel en Miami, donde Russell se sintió incómodo con las condiciones de bajo agarre.
Russell parecía listo para terminar su mala racha en Canadá antes de que un problema de motor le obligara a retirarse desde el liderato y luego, en Mónaco, se convirtió en un ejercicio de limitar daños tras una mala clasificación.
Terminó sexto con Antonelli en la pole y, mientras el líder del campeonato dominó de principio a fin, el británico se quedó fuera de los puntos tras una penalización de drive-through por cumplir incorrectamente su penalización de cinco segundos por exceso de velocidad en el pitlane.
Así que 2026 no ha ido como se esperaba después de lo que fue posiblemente la mejor campaña de la temporada pasada para el piloto de 28 años, y Russell incluso ha caído al tercer puesto, a dos puntos de Lewis Hamilton en la clasificación.
George Russell, Mercedes, Lando Norris, McLaren
Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
“Estoy en un estado mental muy extraño porque he tenido momentos muy bajos en mi carrera en los que quizá he tenido una racha de dos malas carreras o tres malas carreras por mi propio rendimiento personal”, añadió.
“Nunca he tenido una racha de mala suerte como esta. No ocurrió cuando el coche era un coche de P7 hace dos años, o un coche de P4, P3 el año pasado. Ahora que tengo el coche, se siente muy doloroso, pero queda un largo camino por recorrer.
“Sigo creyendo mucho en mí mismo. Sigo creyendo que vamos a estar luchando por victorias en carreras desde el final de este año. No hay razón por la que no vayamos a continuar el próximo año, pero ahora mismo es duro.”
Por lo tanto, Russell confía en que las cosas estarían más igualadas si hubiera tenido mejor suerte, pero aun así reconoció el enorme trabajo que está haciendo Antonelli tras una temporada de novato irregular en 2025.
“Cuando miro las cosas objetivamente”, dijo Russell, “si las cosas se hubieran equilibrado un poco más, sigo pensando que habría estado muy, muy ajustado.
“Ha hecho un trabajo increíble. Creo que tendría al menos dos victorias más a mi nombre.”
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