Williams, el fin de una era inició en el GP de Argentina '75

La F1 pierde una familia, pero, tal vez, encuentra un equipo de nuevo. Sir Frank Williams inclinó la cabeza: su creación fue vendida a un grupo de inversión estadounidense inmediatamente después de la firma del Acuerdo de la Concordia. Dio luz verde a su hija Claire Williams después de que Williams se pusiera a la venta en mayo para reestructurar la deuda que lo carcomía poco a poco, acelerando el declive de un equipo histórico que cuenta con 738 apariciones en la Fórmula 1.

Se esperaba el ingreso de capital del padre de Nicholas Latifi y, en cambio, el equipo de Grove se mantuvo vivo gracias a los préstamos que el empresario canadiense consiguió garantizar en el momento más difícil, el del receso provocado por el COVID-19, mientras que los nuevos propietarios llegaron desde Nueva York con 150 millones de euros y el deseo de devolver el prestigio a una marca que ha conseguido 114 victorias y 16 títulos mundiales (9 de constructores y 7 de pilotos).

Frank Williams con Alan Jones y Carlos Reutemann, Williams Photo by: Williams F1

Pero el último título obtenido se remonta a 1997 con Jacques Villeneuve y la más reciente victoria data de GP de España dw 2012 con Pastor Maldonando. Termina una era que comenzó con Arturo Merzario y Jacques Laffite en el GP de Argentina de 1975 con el FW01. Frank comenzó como mecánico en Módena de De Tomaso sin arte ni parte, pero impulsado por una pasión que le hizo superar cualquier problema.

El equipo se convirtió en una "máquina de guerra" cuando Patrick Head se unió a la asociación en 1977, convirtiendo la pequeña fábrica en un equipo de primera línea que atrajo por primera vez a capitales árabes, incluidos los de la familia Bin Laden.

El accidente de tránsito en Paul Ricard en 1986 dejó a Frank condenado a vivir en una silla de ruedas, pero no dejó de liderar el equipo durante las siguientes décadas. Luego dejó la dirección a su hija Claire en una época difícil, habiendo vendido también a finales del año pasado su división de Ingeniería.

La familia Williams tenía el 52,2% de la compañía que ahora pasa a manos de Dorlinton Capital. Es un fondo de inversión estadounidense que compró el equipo, sin ninguna conexión con el mundo de la F1. No debería sorprender, porque la entrada del mundo de las finanzas en el deporte está a la orden del día.

La gente bien informada dice que los estadounidenses, especializados en la reestructuración de empresas, podrán hacer que Williams sea atractivo para futuros nuevos compradores, por lo que no hay que descartar que esto sea sólo una fase de transición, aunque Dorlington Capital ha asegurado a la familia Williams que no reubicará la fábrica en Grove, ni recortará la plantilla y dará continuidad a la historia del equipo, manteniendo el nombre y las iniciales del chasis en una genealogía que no se perderá.

Williams tiene buenas instalaciones, su propio túnel de viento, y un contrato de motores de varios años con Mercedes, lo cual es una garantía. Bajo la dirección de Claire, actualmente está en el fondo del campeonato de constructores. Ahora hay esperanza de que, sin deuda, pueda empezar una recuperación para volver a donde el equipo supo estar. Pero la era de la gestión familiar llega a su fin. Y un nuevo capítulo se está abriendo...

La primera temporada de Williams en la Fórmula 1:

Galería Lista Jacques Laffite, Williams FW04 1 / 22 Foto de: Ercole Colombo Lella Lombardi, March 751 Ford, Jacques Laffite, Williams FW04 2 / 22 Foto de: Ercole Colombo Jacques Laffite, Williams FW04 3 / 22 Foto de: Ercole Colombo Carlos Pace, Brabham, Frank Williams, propietario del equipo Williams y Bernie Ecclestone, propietario del equipo Brabham 4 / 22 Foto de: David Phipps Jacques Laffite, Williams FW04 5 / 22 Foto de: David Phipps Jacques Laffite, Williams FW04 6 / 22 Foto de: Ercole Colombo James Hunt, Hesketh 308B Ford lidera a Emerson Fittipaldi, McLaren M23 Ford en la pista mientras Jacques Laffite observa a los mariscales empujar su Ford Williams FW01 retirado a la zona segura 7 / 22 Foto de: LAT Images Jacques Laffite, Williams FW04, Vittorio Brambilla, March 751 Ford 8 / 22 Foto de: David Phipps Jacques Laffite, Williams FW04 9 / 22 Foto de: Ercole Colombo Jacques Laffite, Williams FW04 10 / 22 Foto de: David Phipps Jacques Laffite, Williams FW04 11 / 22 Foto de: Ercole Colombo Jacques Laffite, Williams FW04 12 / 22 Foto de: Ercole Colombo Jacques Laffite, Williams FW04 13 / 22 Foto de: Ercole Colombo Frank Williams 14 / 22 Foto de: Ercole Colombo Frank Williams 15 / 22 Foto de: Ercole Colombo Jacques Laffite, Williams FW04 16 / 22 Foto de: Ercole Colombo Jacques Laffite, Williams FW04 17 / 22 Foto de: Ercole Colombo Jacques Laffite, Williams FW04 18 / 22 Foto de: David Phipps Jacques Laffite, Williams FW04 Ford 19 / 22 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Tom Pryce, Shadow DN5 Ford, Arturo Merzario, Williams FW01 Ford 20 / 22 Foto de: LAT Images Jacques Laffite, Williams, le da a Jean-Pierre Jarier, Shadow DN7 Matra un aventón de vuelta a los pits 21 / 22 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Tony Brise, Williams Ford 22 / 22 Foto de: Bernard Cahier / The Cahier Archive

Related video