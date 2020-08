Berger aconseja a Vettel no ir a Racing Point

Después de confirmarse su salida de Ferrari para el año que viene, Vettel está viviendo su temporada más difícil en la máxima categoría, con apenas un sexto puesto como mejor resultado luego de seis carreras y muchos problemas al momento de conducir la SF1000 del fabricante italiano.

El cuatro veces campeón mundial no tiene un futuro definido para 2021, aunque el mes pasado reconoció estar en conversaciones con Racing Point, que pasará a llamarse Aston Martin.

El equipo de Silverstone se ha mostrado muy competitivo esta temporada y actualmente ocupa la tercera posición en el campeonato de constructores, solamente superado por Mercedes y Red Bull.

Sin embargo, Berger, quien era el jefe de Toro Rosso cuando Vettel logró su recordada primera victoria en el GP de Italia de 2008, cree que su ex piloto no debería embarcarse en una aventura que no lo lleve a luchar por el campeonato, y en su lugar piensa que el retiro sería una mejor opción.

"Como un cuatro veces campeón del mundo que nunca se ha lesionado, tiene una familia, ha tenido un buen ingreso, preferiría tomar la decisión y decir: 'Está bien, adiós'", dijo Berger a Sky Alemania.

"Red Bull no funcionará. Mercedes no funcionará, a menos que haya alguna situación especial", agregó el austriaco sobre los dos equipos top que aún tienen asientos teóricamente libres, aunque ambas escuderías ya han indicado que no tienen interés en Vettel.

"¿Y quién tiene realmente la oportunidad de ganar carreras entonces? Sí, probablemente podrías decir Racing Point ahora mismo. Pero, ¿son lo suficientemente buenos como para apostar por ellos y decir que con ellos podré competir seriamente contra un Mercedes y un Red Bull el año que viene? Lo dudo. Y no veo nada más".

"La gran pregunta, por supuesto, es ¿cómo ve el futuro? Quiere atacar de nuevo, quiere intentarlo de nuevo. En mi experiencia, sólo puedo recomendarle seguir si realmente tiene un auto con el que pueda ganar el campeonato del mundo por quinta vez o al menos conseguir victorias. Y no veo que eso esté sucediendo ahora mismo", sentenció el ganador de diez grandes premios en la F1.

Berger agrega que "si yo fuera él, tendría el pecho fuera. Es un cuatro veces campeón del mundo" y no tiene dudas que si actualmente Leclerc le saca tanta diferencia, como se ha visto en reiteradas ocasiones este año, es porque hay algo malo en su monoplaza.

"En mi opinión, Sebastian no tiene nada que perder. "Todo el mundo sabe que no ha olvidado cómo conducir. Todo el mundo sabe que si Leclerc va casi un segundo más rápido, algo debe estar mal. Si yo fuera él, me lo tomaría con calma".

Repasa todas las victorias de Sebastian Vettel en la Fórmula 1:

Galería Lista GP de Italia 2008 1 / 53 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Toro Rosso STR3, Ferrari 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de China 2009 2 / 53 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Red Bull RB5 Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Gran Bretaña 2009 3 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB5 Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Japón 2009 4 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB5 Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Abu Dhabi 2009 5 / 53 Foto de: LAT Images Red Bull RB5 Renault 2.4 V8. Comenzó: 2º GP de Malasia 2010 6 / 53 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Red Bull RB6, Renault 2.4 V8. Comenzó: 3º GP de Europa 2010 7 / 53 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Red Bull RB6, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Japón 2010 8 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB6, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Brasil 2010 9 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB6, Renault 2.4 V8. Comenzó: 2º GP de Abu Dhabi 2010 10 / 53 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Red Bull RB6, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Australia 2011 11 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Malasia 2011 12 / 53 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Turquía 2011 13 / 53 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de España 2011 14 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Mónaco 2011 15 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Europa 2011 16 / 53 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Bélgica 2011 17 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Italia 2011 18 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Singapur 2011 19 / 53 Foto de: LAT Images Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Corea 2011 20 / 53 Foto de: James Moy Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Comenzó: 2º GP de India 2011 21 / 53 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Bahréin 2012 22 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB8, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Singapur 2012 23 / 53 Foto de: LAT Images Red Bull RB8, Renault 2.4 V8. Comenzó: 3º GP de Japón 2012 24 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB8, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Corea 2012 25 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB8, Renault 2.4 V8. Comenzó: 2º GP de India 2012 26 / 53 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Red Bull RB8, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Malasia 2013 27 / 53 Foto de: LAT Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Bahréin 2013 28 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Comenzó: 2º GP de Canadá 2013 29 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Alemania 2013 30 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Comenzó: 2º GP de Bélgica 2013 31 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Comenzó: 2º GP de Italia 2013 32 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Singapur 2013 33 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Corea 2013 34 / 53 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Japón 2013 35 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Comenzó: 2º GP de India 2013 36 / 53 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Abu Dhabi 2013 37 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Comenzó: 2º GP de EE. UU. 2013 38 / 53 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Brasil 2013 39 / 53 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Malasia 2015 40 / 53 Foto de: Ercole Colombo Ferrari SF15-T, Ferrari 1.6 V6T. Comenzó: 2º GP de Hungría 2015 41 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Ferrari SF15-T, Ferrari 1.6 V6T. Comenzó: 3º GP de Singapur 2015 42 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Ferrari SF15-T, Ferrari 1.6 V6T. Comenzó: 1º GP de Australia 2017 43 / 53 Foto de: LAT Images Ferrari SF70H, Ferrari 1.6 V6T. Comenzó: 2º GP de Bahréin 2017 44 / 53 Foto de: Ferrari Ferrari SF70H, Ferrari 1.6 V6T. Comenzó: 3º GP de Mónaco 2017 45 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Ferrari SF70H, Ferrari 1.6 V6T. Comenzó: 2º GP de Hungría 2017 46 / 53 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Ferrari SF70H, Ferrari 1.6 V6T. Comenzó: 1º GP de Brasil 2017 47 / 53 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Ferrari SF70H, Ferrari 1.6 V6T. Comenzó: 2º GP de Australia 2018 48 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Ferrari SF71H, Ferrari 1.6 V6T. Comenzó: 3º GP de Bahréin 2018 49 / 53 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Ferrari SF71H, Ferrari 1.6 V6T. Comenzó: 1º GP de Canadá 2018 50 / 53 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Ferrari SF71H, Ferrari 1.6 V6T. Comenzó: 1º GP de Gran Bretaña 2018 51 / 53 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Ferrari SF71H, Ferrari 1.6 V6T. Comenzó: 2º GP de Bélgica 2018 52 / 53 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Ferrari SF71H, Ferrari 1.6 V6T. Comenzó: 2º GP de Bélgica 2019 53 / 53 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Related video