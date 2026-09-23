El historial de Ferrari en el Gran Premio de Azerbaiyán presenta un contraste marcado: pese a sumar nueve ediciones en el Circuito Callejero de Bakú y ostentar cinco pole positions de la mano de Charles Leclerc, la escudería italiana aún no ha logrado subir a lo más alto del podio. De cara a la cita de este fin de semana, el piloto monegasco reconoció que el empaque del SF-26 sufre especialmente a una sola vuelta, aunque confía en revertir la tendencia si logran optimizar el rendimiento de la unidad de potencia.

"Sin duda este año la clasificación es probablemente el aspecto en el que más nos cuesta en cuanto al rendimiento del coche; por lo tanto, si lográramos salir delante, tendría confianza de cara a la carrera", explicó Leclerc. "Con el coche de este año parece haber mucha variabilidad de un fin de semana a otro, relacionada sobre todo con la optimización de la unidad de potencia; en un circuito como este será un factor determinante y, por lo tanto, creo que es ahí donde debemos centrarnos".

Respecto a la pérdida de competitividad tras el receso veraniego, el monegasco descartó que se deba al diseño de los trazados y apuntó al progreso de sus competidores directos en la parrilla:

"No creo que sea una cuestión de circuitos: creo que McLaren ha dado grandes pasos adelante, mientras que Mercedes siempre ha sido un referente, un equipo de primera independientemente del lugar o del momento de la temporada. McLaren ha vuelto definitivamente a la lucha; nosotros hemos tenido algunas dificultades aquí y allá en los últimos fines de semana y nos corresponde a nosotros hacer un mejor trabajo, pero sin duda ahora la diferencia con McLaren es muy reducida, mientras que Mercedes sigue siendo el equipo a batir".

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Davide Cavazza

Los duelos rueda a rueda con Lewis Hamilton y la polémica mediática

Consultado sobre las intensas batallas en pista que ha sostenido con su compañero de equipo Lewis Hamilton desde el Gran Premio de Shanghái, Leclerc se mostró satisfecho con el nivel de competencia interna, aunque cuestionó la cobertura mediática que reciben los incidentes de la escudería de Maranello:

"Claro que ha habido momentos en los que me he pasado de la raya, o en los que lo ha hecho Lewis, pero creo que la clave está en hablar de ello. Llevo en Ferrari desde 2019 y sé muy bien cómo se analiza y se debate hasta la saciedad cada una de nuestras acciones; a menudo se sacan conclusiones erróneas de ciertos duelos", señaló.

En cuanto a los roces vividos en la pista italiana, el piloto monegasco fue tajante sobre la equidad en las críticas recibidas por parte de los analistas:

"En cuanto a la curva 2 de Monza, he dicho varias veces que es una situación que no queremos volver a ver; por mi parte, allí me pasé de la raya. Sin embargo, tengo la sensación de que se habla y se analiza en exceso el tema cuando están involucradas las 'rojas', y no creo que sea justo. En Monza, si nos fijamos en los cuatro equipos punteros, tres de ellos tuvieron duelos similares que acabaron con los coches en la hierba y, sin embargo, al final solo se sigue hablando de los Ferrari. No me parece correcto".

Gestión de motores y las claves para ir al límite en las calles de Bakú

Ante la posibilidad de volver a recurrir al motor ADUO2 utilizado en la cita previa y asumir una hipotética sanción en la parrilla de salida, Leclerc prefirió mantener la cautela estratégica sin descartar escenarios:

"No quiero entrar demasiado en detalles sobre el plan de acción ni sobre qué motor utilizaremos —o no— porque se trata de una cuestión estratégica que preferimos no revelar, pero sin duda es una opción válida entre los motores que podemos utilizar, lo cual es positivo".

Finalmente, el piloto de Maranello destacó que la precisión milimétrica en las zonas encajonadas de la ciudad es la clave fundamental para marcar la diferencia durante la sesión clasificatoria:

"Para mí, lo que más cuenta es el compromiso y la precisión: aprovechar incluso solo esos dos, tres o cinco centímetros más para acercarte al muro marca una gran diferencia en circuitos de este tipo. Todo depende de hasta qué punto te atreves a ir más allá del límite, sobre todo en la Q3", concluyó.