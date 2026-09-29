Gordon Johncock, dos veces ganador de las 500 Millas de Indianápolis, fallece a los 90 años

Gordon Johncock, el legendario piloto de monoplazas que ganó las 500 Millas de Indianápolis en dos ocasiones y se adjudicó el Campeonato Nacional de la USAC en 1976, falleció pacíficamente en su hogar de South Branch, Michigan, el 28 de septiembre de 2026. Tenía 90 años.

Nacido el 5 de agosto de 1936 en Hastings, Michigan, Johncock comenzó a conducir a los cinco años en la granja familiar, al volante de un tractor John Deere. Empezó a competir en la categoría de super-modifieds del Medio Oeste a finales de la década de 1950 y ganó su primera carrera de 500 vueltas en un óvalo de un cuarto de milla en Galesburg, Michigan, en 1958. En 1964, estableció un récord mundial de media milla en el Winchester Speedway antes de debutar en el Indianapolis Motor Speedway en 1965. Como parte de una histórica generación de debutantes que incluía a Mario Andretti y Al Unser, Johncock terminó quinto a bordo de un roadster con motor delantero, marcando la última vez que un automóvil de este tipo finalizó entre los cinco primeros en dicha carrera.

Johncock compitió en una de las épocas más competitivas del automovilismo Indy, enfrentándose cara a cara con iconos como A.J. Foyt, Mario Andretti, Johnny Rutherford y Rick Mears. Bajo la escudería del propietario U.E. "Pat" Patrick, Johncock alcanzó sus mayores triunfos en Indianápolis. En 1973, junto al jefe de mecánicos George Bignotti, lideró 64 vueltas para ganar una carrera que se prolongó durante tres días y se vio acortada por la lluvia. Nueve años más tarde, en 1982, y bajo la dirección del jefe de mecánicos George Huening, Johncock ganó sus segundas 500 Millas de Indianápolis tras contener a Rick Mears en un duelo apasionante, cruzando la meta con una ventaja de apenas 0,16 segundos en lo que, por aquel entonces, fue el final más ajustado en la historia de la prueba.

Mario Andretti, Gordon Johncock, A.J. Foyt Photo by: IMS Photos

A lo largo de una distinguida carrera que abarcó 261 participaciones en carreras de IndyCar, Johncock logró 25 victorias, 20 pole positions y 51 podios (segundos o terceros puestos), además de conquistar el Campeonato Nacional de la USAC en 1976. Conocido por su versatilidad, ganó carreras en circuitos mixtos frente a Dan Gurney, estableció récords de pista no oficiales a más de 200 mph en Indianápolis a principios de 1977 y compitió en eventos de la NASCAR, incluidas tres ediciones de las 500 Millas de Daytona. Tras retirarse, regresó al circuito de Indianápolis en 1991 para terminar sexto a los 54 años, antes de realizar su última participación en 1992, convirtiéndose en el segundo piloto de mayor edad en la historia de las 500 Millas de Indianápolis con 55 años.

Más allá del automovilismo, Johncock mantuvo un fuerte vínculo con la silvicultura y la agricultura; desde 2010, fue propietario y operador de la empresa Johncock Forestry Products en South Branch. Recibió múltiples reconocimientos, entre ellos su inclusión en el Salón de la Fama del Deporte de Michigan, el Salón de la Fama del Indianapolis Motor Speedway, el Salón de la Fama Internacional del Automovilismo, el Salón de la Fama del Automovilismo de Estados Unidos y el Salón de la Fama de la USAC.

A Johncock le sobreviven su esposa durante 36 años, Sue; cinco hijos de su primer matrimonio con Jane —sus hijas Peggy, Patsy y Pamilee, y sus hijos Wally y Gordon Jr.—; su hijastra Valerie Heffelbower; así como 12 nietos, 17 bisnietos y un tataranieto.

Gordon Johncock Photo by: Brian Spurlock of Icon Sportswire via Getty Images