Williams rompe su vínculo con Ticktum

Ticktum, piloto de la Fórmula 2, se unió a la academia de pilotos de Williams en diciembre de 2019 como piloto de desarrollo, después de haber sido dejado de lado del equipo junior de Red Bull a mediados de ese año.

Pero este martes se supo que el joven de 22 años fue liberado de la academia de jóvenes pilotos de Williams la semana pasada. Ticktum afirmó que fue porque no había "ninguna opción de un asiento de F1 en 2022 para mí".

"Gracias a Williams por la oportunidad", escribió Ticktum en Instagram. "Espero trabajar juntos en el futuro".

Esto deja a Jack Aitken, Jamie Chadwick y Roy Nissany como los miembros restantes de la academia de pilotos de Williams. Aitken es el único que actualmente tiene una superlicencia de la FIA, después de haber competido para Williams en el GP de Sakhir el año pasado.

Se sabe que el equipo está considerando una serie de pilotos para 2022 pero aguardará para tomar cualquier decisión hasta que Mercedes tome una decisión sobre el futuro de George Russell.

Ticktum ganó el premio McLaren Autosport BRDC -ahora conocido como el premio Aston Martin Autosport BRDC- en 2017, y ocupa el cuarto lugar en la clasificación de la F2 de este año, habiendo conseguido una victoria en Mónaco y cuatro podios más.

La noticia de la salida de Ticktum llega días después de que se lo escuchara hacer comentarios sobre Nicholas Latifi, actual piloto titular de Williams, en una transmisión en directo en su canal de Twitch mientras jugaba a un videojuego.

Ticktum cantó una rima en la que llamaba "caca" a Latifi, y respondió a un comentario de que él sólo estaba en F2 y que Latifi estaba en F1 diciendo: "Es mayor que yo, ha pagado para llegar allí".

Ticktum continuó: "No es como las divisiones, no es como la Liga 1 y la Premier League. No funciona así. Se asciende por las filas, como, no sé, lo que sea".

"Que no llegues a la Fórmula 1 en el automovilismo no significa que no hayas sido lo suficientemente bueno para llegar allí".

Pero Ticktum escribió en Instagram que él y Williams se separaron "antes del reciente incidente relacionado con Latifi, para que la gente lo sepa".