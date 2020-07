Williams seguirá con Russell y Latifi en 2021

El mítico equipo británico ha confirmado este jueves, antes del GP de Hungría de Fórmula 1 2020, su alineación para la temporada 2021. Lo que no parece tan claro es su futuro, ya que en mayo inicio un proceso de captación de inversores que incluye la opción de venta completa de la estructura.

George Russell, junior de Mercedes, firmó en 2019 un contrato "multianual" por el que tenía cubierto su asiento hasta finales de 2021 en la estructura de Grove. Pero la opción de que Toto Wolff tirase de él para ocupar un asiento en el equipo oficial de la marca alemana ha estado en el aire estos meses.

Pero, según ha podido saber Motorsport.com, Valtteri Bottas ha llegado a un acuerdo para continuar en 2021 con Mercedes y es cuestión de semanas que Lewis Hamilton firme su renovación con las flechas plateadas. Así, esa opción ha desaparecido para el joven piloto británico.

Además, la subdirectora del equipo e hija de sir Frank, Claire Williams, ha dejado claro en múltiples ocasiones su deseo de ser un equipo del que los pilotos no quieran irse y la gran valía de Russell para ellos.

"Seguiré en Williams en 2021. Quiero mejorar lo del año pasado y espero poder hacerlo esta temporada. No, no estoy decepcionado con Mercedes en absoluto. No había nada más que pudieran hacer", aseguró el británico.

“Claire se mantuvo muy firme en su decisión de que no estaba dispuesta a dejarme ir. Y también, dado que tengo un contrato con Williams, tengo que respetar esa decisión. Así que estoy aquí, haré todo lo que pueda por Williams este año y el próximo, y veamos qué nos depara el futuro".

Por su parte, el futuro de Nicholas Latifi, debutante este 2020, no estaba tan claro. Pero el canadiense también confirmó este jueves en la rueda de prensa previa al GP de Hungría que firmó "un contrato multianual con el equipo".

Momentos después llegó la confirmación oficial por parte de Williams sobre la continuidad de sus pilotos:

Las fotos del jueves en el GP de Hungría:

Galería Lista Romain Grosjean, Haas F1, camina por la pista con sus colegas incluyendo a Ayao Komatsu, Ingeniero Jefe de Carreras 1 / 23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1, camina por la pista con sus colegas incluyendo a Ayao Komatsu, Ingeniero Jefe de Carreras 2 / 23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1, camina por la pista con sus colegas incluyendo a Ayao Komatsu, Ingeniero Jefe de Carreras 3 / 23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing 4 / 23 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Los fotógrafos Russell Batchelor, Andy Hone y Mark Thompson 5 / 23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 6 / 23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 7 / 23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 8 / 23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 9 / 23 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 10 / 23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 11 / 23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 12 / 23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 13 / 23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images James Allison, Director Técnico, Mercedes AMG 14 / 23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Williams Racing juega al fútbol 15 / 23 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Esteban Ocon, Renault F1 16 / 23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Renault F1 17 / 23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images El fotógrafo Charles Coates 18 / 23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren 19 / 23 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren 20 / 23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren 21 / 23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren 22 / 23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Ayao Komatsu, Ingeniero Jefe de Carreras, Haas F1, camina por la pista con sus colegas 23 / 23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

