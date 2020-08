VIDEO: tener coronavirus fue una pesadilla para Pérez

Sergio Pérez fue el primer piloto de Fórmula 1 en dar positivo por COVID-19. Su situación se presentó antes del Gran Premio de la Gran Bretaña imposibilitándole competir en la cuarta carrera del campeonato.

El mexicano intentó tomar parte en el Gran Premio del 70 Aniversario que también se desarrolló en Silverstone, pero un nuevo positivo a la prueba por el coronavirus le impidió estar en la parrilla.

Su regreso a la F1 se dio en el Gran Premio de España, sexta fecha del campeonato, finalizando en el quinto lugar.

Al salir del circuito, el integrante de Racing Point grabó un video que fue dado a conocer esta semana. Ahí, explicó su sentir durante las dos semanas en que estuvo enfermo.

“Estoy muy contento de regresar a la pista. Fueron dos o tres semanas muy difíciles después de que di positivo en el virus, con mucha incertidumbre”, dijo Pérez.

“Al final, en ese momento lo más importante era mi salud. Es un virus que mata gente”.

Sergio Pérez, Racing Point Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Durante su primer fin de semana de competencia tras el positivo, Pérez dijo no estar al 100 por ciento físicamente, esto como un efecto del COVID-19.

“Cuando regresé al auto me sentí un poco más flojo de lo normal. A pesar de que estuve entrenando no me sentía igual que otras carreras”, dijo Checo antes de agregar: “Pero estoy contento de que ya pasó esta pesadilla”.

A pesar de haber perdido dos carreras, Pérez se encuentra dentro de los 10 primeros del campeonato de pilotos con 32 puntos, apenas siete por detrás de Lando Norris. Sin embargo, el mexicano reconoció que su ausencia le costó puntos.

“Parecía que podía regresar para la segunda carrera en Silverstone, pero no fue así. Teníamos un gran auto en Silverstone y no lo pude explotar”.

“Perdimos dos carreras importantes en un campeonato corto, esperemos que eso no nos afecte mucho”.