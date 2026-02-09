VIDEO: Checo Pérez presenta un nuevo casco para el 2026

Cadillac sigue ajustando todas las piezas para su arranque de temporada y, de igual forma lo está haciendo Sergio Pérez quien este lunes de lanzamientos mostró una imagen de un casco que, da a entender que es con el que competirá en la próxima campaña dentro de la F1.

A través de su cuenta de Instagram, Checo Pérez exhibió una pieza que destaca por tener dos colores predominantes. Por un lado el verde que está en los costados y en la parte superior, mientras que el color de la fibra de carbono se mantiene en importantes zonas haciendo combinación con el nuevo monoplaza de la firma americana.

Cadillac recientemente lanzó su coche durante un comercial en el Super Bowl, mientras que este lunes lo puso a rodar en un día de filmación en el circuito de Sakhir con Sergio Pérez y Valtteri Bottas, sus dos pilotos oficiales para la temporada.

"Ayer y hoy marcan una nueva etapa importante en la aventura del equipo en la Fórmula 1", declaró Sergio Pérez luego de probar el coche este lunes.

"La presentación de nuestra decoración para la temporada es un momento especial para todos los involucrados, ya que realmente pone de relieve los esfuerzos realizados para superar los límites en nuestro debut en esta disciplina".

"Ahora tenemos una excelente oportunidad para continuar con este impulso en las próximas pruebas en Baréin, mientras seguimos aprendiendo más sobre las capacidades del coche. Sé que nuestros aficionados nos animarán cuando corramos con esta decoración y continuemos nuestra aventura juntos".

El equipo se encuentra ya instalado en el circuito de Sakhir para iniciar los primeros test oficiales el 11 de marzo luego de haber realizado las pruebas privadas en Barcelona. En ese shakedown, donde los equipos solo podían rodar en tres de los cinco días, la escudería americana afrontó algunas complicaciones, problemas que esperan haber resuelto para comenzar a pensar en la puesta a punto y dejar de lado las complicaciones naturales de una escudería nueva.