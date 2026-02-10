Antonelli sufre un accidente de tráfico: Mercedes confirma que el piloto está ileso
Mercedes ha confirmado el accidente, ocurrido cerca de la residencia del piloto en San Marino. Solo se vio implicado su coche, que chocó contra una barrera de seguridad.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images
En vísperas de su partida hacia el Circuito Internacional de Bahrein en Sakhir, donde se le espera desde este miércoles en la pista, Andrea Kimi Antonelli ha sido protagonista de un accidente de tráfico.
Así lo ha confirmado Mercedes a través de un comunicado oficial: "El pasado sábado por la noche, cerca de su domicilio en San Marino, Kimi se vio involucrado en un accidente de tráfico. La policía acudió al lugar tras recibir una llamada de Kimi. Su coche fue el único implicado y, aunque el vehículo sufrió daños, Kimi salió completamente ileso".
El accidente tuvo lugar en la autovía de Serravalle. En el informe de la policía de tráfico se informó de un choque contra la barrera de seguridad, sin que se vieran implicados otros vehículos.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W17
Foto di: Mercedes AMG
Antonelli conducía un coche muy exclusivo. Se trata de un AMG GT 63 PRO 4MATIC+ «Motorsport Collectors Edition», una versión muy exclusiva de la que solo se han fabricado 200 unidades.
Justo antes de los recientes test de Barcelona, Mercedes había dado gran importancia a la entrega a Antonelli de ese superdeportivo, caracterizado por detalles únicos, como la carrocería pintada a mano con los colores de Petronas, y por sus prestaciones técnicas de alto nivel.
Entre ellos se encuentran una configuración aerodinámica con reducción de la sustentación y un sistema de refrigeración mejorado. Bajo el capó se encuentra un motor V8 biturbo de 4,0 litros, capaz de desarrollar 612 CV. Quién sabe qué dirá Toto Wolff cuando llegue la factura de las reparaciones...
Share Or Save This Story
Mercedes anuncia su tercer piloto para la F1 2026
Motores F1: la microcámara de Mercedes, el elemento que quieren copiar los rivales
Antonelli recibió un Mercedes exclusivo valorado en más de 225.000 dólares
Últimas noticias
FIA sobre el caso de los motores Mercedes: deben competir en la pista, no en tribunales
Franco Colapinto en los test de Bahréin 2026: los días que probará con Alpine
Por qué Cadillac no aspira a sumar puntos en la F1 2026
Cadillac F1 ficha a Marc Hynes, ex manager de Hamilton, como Director de Competición
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments